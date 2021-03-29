Бизнес-аккаунт дня: каркасные дома от казанца Антона Пушина

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 29-я

Компанию «Профстрой К», которая занимается строительством каркасных и брусовых домов Антон Пушин возглавил всего 2 года назад. Но у команды молодого бизнесмена уже более 50 заказчиков, которые решили сменить городской ареал на дом, возведенный вдали от суеты и шума города. Дома такого типа сейчас набирают популярность, а она нужна и аккаунту предпринимателя, который он ведет сам в «Инстаграм». Как развивать бизнес-профиль, привлекая все больше пользователей соцсети — потенциальных заказчиков — советы дают эксперты одного из ведущих СММ-агентств Татарстана в рамках спецпроекта «Реального времени».

Дома, которые построил Антон

В строительном бизнесе Антон Пушин — более 10 лет. Строить дома начал сразу после окончания Ярославского экономического университета им. Плеханова. В Ярославле он родился и вырос, а потом судьба забросила его в столицу Татарстана. Команда, которую он возглавляет, прошла путь от строительства небольших бюджетных домиков до шикарных домов премиум класса. Раньше в качестве материала использовали и керамзитобетон, и оцилиндрованный брус. Но в последние годы растет спрос на каркасные дома, которые довольно быстро возводить, а жить в них комфортно в любое время года.

Помимо этого, руководитель строительной фирмы является еще и дипломированным психологом, работал в реабилитационном центре. Свободное от работы время Антон посвящает своей любимой семье, воспитывает дочку и сына, увлекается путешествиями. Как признается бизнесмен, «я не знаю, что бы я делал, не имея такого богатства».

Сегодня аккаунт в Instagram, посвященный строительству домов, анализирует команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency, у которого порядка ста успешных проектов. Свои комментарии дают дизайнер Регина Галиева и SMM-менеджеры Екатерина Романова и Дарья Сакмарова.

Личный блог лучше перевести в бизнес

Описание профиля и общие рекомендации. Сейчас ваш аккаунт — это «личный блог», советуем поменять формат на бизнес-аккаунт, так будет возможно настраивать таргетированную рекламу. Бизнес-аккаунт в Instagram дает дополнительные возможности:

под именем будет отображаться категория компании,

появится расширенная статистика аккаунта,

появится возможность включить кнопки способов связи и адреса компании,

самое главное — у вас будут дополнительные возможности при запуске рекламы.

Удобно, что в описании профиля у вас есть ссылка на сайт, а в контактах — номер телефона. Здорово, что УПТ сразу же считывается: работаем с 2010 года, кроме строительства будет оказана помощь в поиске и подборе земли, а также дополнительные услуги, такие как гарантия на все виды работ — это располагает к себе и подкрепляет экспертность.

Можно подумать над формулировками: например, «Гарантия на все виды работ и услуг» заменить на «Гарантия на услуги». Плюс можно добавить информацию, которая могла бы заинтересовать потенциальных покупателей. Например, о том, что дома делаются под ключ, что подписчики получают скидку 5% или «Предоставляем специалиста по ипотеке».

Что можно поправить:

название профиля — личные фамилия и имя владельца — это неплохо, если клиенты уже знакомы с владельцем, работает «сарафанное радио», но можно подумать над тем, чтобы придумать название, из которого сразу было бы понятно о деятельности или которое содержало бы ключевые слова. Как вариант — бренд, названный по вашей фамилии,

предполагаем, что формулировку «Строительство домов» можно сделать еще эффективнее для поиска (а именно эта строка индексируется). Слово «строительство» вряд ли будут вбивать в поиск, можно попробовать более точную формулировку «Каркасные дома, дома из бруса»,

на аватаре — личное фото. Советуем заменить на деловой портрет или на ваше фото (не селфи), по которому сразу будет понятен род деятельности,

важно добавить территориальную привязку, чтобы сразу было понятно, где стоят дома. Например, добавить фразу «Работаем по Татарстану»,

можно добавить дополнительные средства связи: телефон, WhatsApp, кнопку «Связаться», если для вас это актуально.

Страница в Instagram как подтверждение экспертности

Stories и Highlights

уберите акции и предложения, которые уже не действуют. Например, новогоднюю акцию,

проверяйте тексты на ошибки особенно если потом закрепляете историю в Highlights,

на некоторых Stories текст появляется слишком медленно, непонятно, чем именно информация будет полезна для подписчиков.

Скажем отдельно про оформление. Иногда лучшее враг хорошего, советуем не увлекаться приложениями, анимациями и выплывающим текстом. Простое оформление может выглядеть более убедительным: сделайте качественное фото дома (ваши фото домов всегда вызывают больше доверия, чем фото/картинки из интернета), поверх напишите текст стандартным шрифтом Instagram. В тексте отразите преимущества, факты, УТП, без призывов купить дом тут же.

Для Stories желательно использовать вертикальный формат, а не горизонтальный. У вас чаще используется квадратный формат, и много пространства остается неиспользуемым. Это можно нивелировать, используя единый фон, но лучше стараться продумывать Stories заранее.

Обычно решение о покупке принимается долго, ваша страница в Instagram в этом случае — подтверждение экспертности. Для этого хорошо работают Stories, составленные в каталог домов с ценами, — все понятно, просто, хорошо видно. С той же целью вы можете добавить рубрики и закрепить в Highlights: отзывы, процесс строительства, наши клиенты, наша команда, материалы, собственное производство, услуги, стройка.

Highlights мы советуем оформить в одном стиле. Наши рекомендации, если нет возможности обратиться к дизайнеру: можно взять эмодзи, связанные со строительством, разместить их на белом фоне — будет смотреться единообразнее. При этом желательно не ставить на обложки Highlights одну и ту же картинку, отлично, если уже по иконке в кружке понятно, о чем раздел. Можно внутри написать текст, главное, чтобы он хорошо читался. Вот удачные примеры оформления:

Внутри Highlights стоит тоже привести к одному стилю. Пестрота цветов, шрифтов и непродуманная анимация элементов рассевает внимание, тогда как мы хотим, наоборот, сконцентрировать зрителя на определенных моментах. Видеоформат предлагаем оставить, но добавить больше живых съемок, чем анимаций.



Лента публикаций. Стоит заранее продумать рубрики и постараться составить 6—9 предстоящих постов в мозаику. Желательно чередовать рабочие и лайфстайл тематики, фото общего плана и фото деталей. Можно добавить элементы дизайна и текста на посты, однако здесь тоже стоит придерживаться единого стиля. Посты с таким оформлением лучше выкладывать регулярно, но немного хаотично: дизайн общей ленты тройками, полосами или шахматной доской в Instagram устарел и теперь считается дурным вкусом. У вас такого нет, просто имейте в виду.

Когда планируете выложить видео, заранее продумывайте обложку. Для IGTV вы тоже можете использовать обложки, для этого в конце видео прикрепите нужную фотографию и при публикации выберите обложку — это поможет с формированием единого стиля мозаики.

Также что касается ленты публикаций, старайтесь отвечать на комментарии, даже если это просто смайлик или односложное слово, вроде «супер». Важно, чтобы подписчики видели, что вы поддерживаете связь и оперативно отвечаете. Это тоже плюс к доверию.

От частного к общему

Прежде чем вы начнете вносить изменения в свой аккаунт, есть несколько общих вопросов, которые стоит прояснить:

нужно определить главную цель аккаунта — либо это бизнес-профиль с целью продажи домов, либо это личный профиль, где вы развиваете личный бренд. Можно объединить эти две цели, да. Но в таком случае не стоит перегибать с публикацией личных фотографий, фотографий с близкими людьми и семьей — это будет немного сбивать аудиторию,

если вы решили полностью поменять тематику и развивать аккаунт компании, тогда советуем почистить предыдущие посты, оставив те, что по строительной тематике, а все личное перенести в другой аккаунт. При этом продолжайте рассказывать о себе, но больше о своей профессиональной экспертизе,

советуем делать публикации регулярно, необязательно каждый день, главное, не оставлять аудиторию без контента надолго,

выберите стиль общения с вашими подписчиками, старайтесь доносить контент не обезличено. Не только описывайте дом, но и рассказывайте, для кого он подойдет,

советуем не скрывать информацию и не отвечать пользователям, что цены или какие-то еще подробности будут высланы в Direct. Сейчас это больше раздражает подписчиков. Мы стоим на пороге, когда вот-вот Shopping tags станут доступны всем российским пользователям в Instagram. А с этим инструментом цены будут указываться сразу в публикации. Общий тренд в бизнесе и в соцсетях — на открытость. Поэтому важно честно предоставлять информацию, не «заигрывая» с потенциальным клиентом. Удачи!