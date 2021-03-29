Центробанк пригрозил МФО усилением борьбы с допуслугами

Каким будет рынок микрозаймов в 2021 году

«Заемщики коротких займов МФО в разы реже жалуются на оказание финансовых услуг, чем, скажем, потребители страховых услуг. На них пришлось всего 7% от общего количества жалоб, и это абсолютно не космическая цифра», — развеивал мифы вокруг микрозаймов руководитель аппарата главного финансового уполномоченного страны Евгений Гришанин. Представители ЦБ и главного финансового омбудсмена давали собственные оценки взаимоотношениям граждан и МФО во время пандемии, которая «сделала их намного ближе». Кроме того глава службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута прямо предупредил, что ЦБ усилит борьбу с навязыванием допуслуг при оформлении микрозаймов. Подробнее о том, каким будет рынок микрофинансирования в 2021 году — в материале «Реального времени»

«Мы не поддерживаем кредитование дефолтных заемщиков»

Пойдут ли люди к «черным» кредиторам? Ведь всегда есть те, кто получит отказ в выдаче займа (а уж тем более банковского кредита)? Таким оказался главный вопрос, адресованный главе Службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Михаилу Мамуте от сообщества игроков рынка микрофинансовых услуг, собравшихся на блиц-интервью с регулятором во время традиционного MFO Russia forum. По сути, в нем заключалась главная интрига розничного кредитования на предстоящие годы: как и кого и кредитовать в условиях снижения доходов граждан, и что делать с теми, чей предельный уровень долговой нагрузки (ПДК) перешагнул критическую черту. Ответа ждал весь зал, где собрались представители крупнейших МФО.

Михаил Мамута не стал уклоняться и дал предельно простую и ясную рекомендацию от регулятора. «Мы не поддерживаем кредитование дефолтных заемщиков», — заявил он, дав понять, что если заемщик прибегает к услугам черных кредиторов, то этот шаг лишний раз доказывает, что тот не сможет вернуть ни кредит коммерческому банку, ни микрозайм МФО. «Это значит, что он будет дефолтным», — пояснил Мамута.

По его мнению, такая проблемная категория заемщиков вынуждена искать выход за пределами нормального кредитования. «Здесь нужно искать другое решение», — осторожно высказался он, но не исключил, что услуги «черных кредиторов» все-таки эти люди получат. «Их (черных кредиторов — ред.) доля на рынке все еще остается, хотя и постепенно сокращается», — признал он.

По оценке Михаила Мамуты, рынок МФО «нормально отрегулирован и не требует системных мер». Фото cbr.ru

В этом смысле им противостоит «белое» розничное микрофинансовое кредитование. По оценке Михаила Мамуты, рынок МФО «нормально отрегулирован и не требует системных мер». По данным ЦБ, сегодня в реестре значится свыше 1300 МФО, которые преимущественно выдают короткий займы «до зарплаты» (обороты кредитования не назывались). Учитывая вероятность рисков перекредитования, ЦБ пристально следит за соблюдением прав и интересов заемщиков.

И надо сказать, за пандемийный год количество жалоб граждан на МФО даже оказалось ниже, чем в 2019 году. По данным Управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, доля жалоб на МФО в ЦБ за прошлый год составила 30,9% от общего числа жалоб, тогда как в 2019 году — 49,6%. За 2020 год, как показывает динамика поступления обращений граждан, заметно понизилась. Это говорит о том, что сделки стали более чистыми и прозрачными.

Навязывание допуслуг: на чем зарабатывают МФО

Начальник Управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Сергей Колганов отметил, что на снижение нарушений повлияло заключение соглашений с МФО. По его словам, к началу 2020 года были отобраны 126 крупнейших участников рынка микрозаймов, с которыми были подписаны «дорожные карты» по профилактике нарушений при кредитовании заемщиков.

— Но с наступлением пандемии мы увидели резкий рост жалоб, — констатировал он. — Это было связано с тем, что многие граждане лишились прежних доходов, кто-то потерял работу. Люди столкнулись с проблемой погашения задолженности, — объяснил он причину всплеска жалоб в ЦБ.

Сергей Колганов отметил, что на снижение нарушений повлияло заключение соглашений с МФО. Фото banki-kredity.ru

По его словам, значительную долю жалоб — около 70% пришлась на взыскания просроченной задолженности. В чем они выражались, Сергей Колганов говорить не стал. По мере их роста МФО по собственной инициативе разработали стандарты по работе с просроченной задолженностью, и как сказал Колганов, «приняли на себя ряд ограничений». В итоге количество жалоб снизилось до 30%.

Больше всего надзорные службы ЦБ беспокоит навязывание МФО дополнительных услуг, отметил Колганов. На слайдах он привел несколько распространенных приемов, которые сводятся в подмене микрофинансовой деятельности дополнительными услугами. В результате они приносят гораздо больший доход, чем само микрокредитование, отметил он.

— Часто у заемщика нет возможности отказаться из-за технологических особенностей. При этом клиент говорит, что не собирался брать эти услуги, но ему говорили, что по другому он не получит займ, — рассказывал Колганов.

Встречаются такие инциденты, когда взымается плата за услугу, при предоставлении которой кредитор действует исключительно из своих интересов, не создает благо для клиента, демонстрировал на слайдах Сергей Колганов. «Мониторинг продаж показывает, что у клиента нет полной информации о стоимости услуги, ему не дают возможности отказаться от ненужного, часто отказ от услуги не очевиден», — перечислял хитрые приемы начальник управления ЦБ.

Банк России намерен как можно быстрее выводить с рынка подобных игроков. «Для себя мы ставим цель — ускорить срок принятия надзорных мер для тех организаций, которые не видят для себя работы в правовом поле», — сообщил Сергей Колганов. По его словам, такие приемы снижают доверие к институту микрокредитования.

Банк России намерен как можно быстрее выводить с рынка подобных игроков. Фото cbr.ru

Позднее во время блиц-интервью глава службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута подтвердил, что ЦБ видит необходимость борьбы с навязываем дополнительных услуг и с нарушениями при взыскании просроченной задолженности. «Как будут поступать? Правило простое: нарушаешь много, надзор становится интенсивным. Лучше не нарушать», — посоветовал он.

Почему клиенты МФО реже жалуются на них, чем клиенты страховых

После слов спикеров складывалось впечатление, что допсулуги в микрокредитовании встречаются на каждом шагу. Но это не так. Руководитель аппарата главного финансового уполномоченного Евгений Гришанин внес ясность в масштабы жалоб: на игроков МФО в аппарат уполномоченного (он ведет отдельную от ЦБ статистику) поступило всего 7% от общего количества обращений, это 834 обращения за весь 2020 год. «И это абсолютно не космическая цифра», — развеивал мифы вокруг микрозаймов Гришанин.

Для сравнения, он привел страховой рынок, где количество споров по-настоящему зашкаливает. «В 2020 году 187 тысяч потребителей финансовых услуг обратились за разрешением споров с финансовыми организациями, — сообщил заместитель финансового омбудсмена. Финансовый уполномоченный рассматривал споры потребителей со страховыми организациями по всем видам страхования (кроме ОМС) и с микрофинансовыми организациями (МФО). Подавляющее большинство обращений пришлось на ОСАГО — 155 440, или 83% от общего числа обращений. Чаще всего они связаны с несогласием граждан с размером страхового возмещения.

Почему мало жалуются на МФО? По словам заместителя финансового омбудсмена, средний чек в этих спорах самый низкий. Если по страховым спорам клиент борется в среднем за 200 тысяч рублей, то в спорах с МФО — за 20 тысяч рублей, связанных с невозвратом платы за дополнительные услуги. Есть требования и на 700 рублей, припомнил представитель финансового омбудсмена, подчеркивая, что головную боль они все-таки не приносят надзорным службам.



По словам Лилии Беляевой, сейчас банкам доступны 24 вида сведений, которые необходимы для выдачи займа, и 19 видов — для оформления кредита. Фото korins.ru

Зачем банкам нужна ваша «цифра»

В этом продолжился эксперимент по подключению кредитных учреждений к цифровому профилю граждан. Напомним, что в мае прошлого года Минцифры РФ и Банк России запустили в промышленную эксплуатацию сервис, который позволит гражданам через личный кабинет Единого портала госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов. Через новый сервис банки и МФО смогут получать необходимые сведения, хранящиеся о гражданах в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и другие). Таким образом, будет реализовано дистанционное взаимодействие клиентов и банков без необходимости дополнительного предоставления документов.

Как сообщила на форуме советник Управления надзора за микрофинансовыми рынка Департамента микрофинансового рынка ЦБ Лилия Беляева, в настоящий момент доступ к цифровому профилю граждан получили 20 банков и 4 страховые организации. Еще 30 банков подали заявки на подключение, но из МФО пока никто не получил входа. «Есть заявки от 27 МФО», — сообщила она. Главная трудность в недостаточной пропускной сети портала, пояснила она.

Какие сведения доступны в цифровом профиле заемщика? По словам Лилии Беляевой, сейчас банкам доступны 24 вида сведений, которые необходимы для выдачи займа, и 19 видов — для оформления кредита. В них входят персональные данные, СНИЛС, сведения о заработной плате из ПФР, о мерах социальной поддержки. По ее словам, они будут открываться по целевому назначению займа. «Если компания планирует выдачу займа под залог недвижимости, то ему не будет выдаваться сведения об автомобиле», — заверила Беляева. К концу году будет готов сервис по цифровому профилю юридических лиц, сообщила Беляева. Какие сведения в нем будут доступны, обсуждается, но могут попасть и закрытые данные об обороте на рынке.

Сейчас МФО все чаше проводят сделки без личного присутствия, стираются географические границы. «Это несет определенные вызовы и требует совершенствование процедуры идентификации, — выразил обеспокоенность Сергей Колганов. По его словам, сейчас на первый план выходит вопрос о том, как отсекать мошенников, чтобы не нанести ущерб добросовестным гражданам.