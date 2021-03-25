День в истории: начало «эпохи Минниханова», трагедия «Зимней вишни», День работника культуры

Чем примечательна дата 25 марта

Фото: пресс-служба президента Татарстана

25 марта в нашей стране работники культуры и искусства отмечают свой профессиональный праздник. В этот день родились русский царь Василий III, английский музыкант Элтон Джон, советский и российский актер Ефим Шифрин, советский астроном Александр Орлов, русский публицист, педагог Александр Герцен, русский хирург Николай Склифосовский, советская и российская певица Мария Пахоменко. 25 марта 2010 года в должность Президента республики Татарстан вступил Рустам Минниханов, а в 1939 году был основан завод «Элекон» в Казани. Подробнее о самых запоминающихся событиях этой даты — в обзоре «Реального времени».

Победа Минтимера Шаймиева на выборах, вступление Рустама Минниханова в должность

25 марта 1939 года был создан завод теплообменных приборов «Элекон». Первым директором стал Владимир Голованов. Во время Великой Отечественной войны завод снабжал фронт военной продукцией. Рабочие завода не покладая рук трудились над созданием большого количества радиаторов для танков и машин, беспламенных обогревателей самолетных двигателей, колец для ручных гранат и других важных в военном деле вещей. Сегодня на заводе производят специальные электроразрывные соединители для ракетно-космической и военно-морской техники.

Фото: tatfrontu.ru

25 марта 2001 года на республиканских выборах победил Минтимер Шаймиев. Он был избран президентом Татарстана на третий срок, собрав 79,52% голосов избирателей.

25 марта 2010 года Рустам Минниханов официально вступил в должность Президента Республики Татарстан. На церемонию инаугурации были приглашены около 800 гостей. Поучаствовал в церемонии и поздравил нового президента бывший глава республики Минтимер Шаймиев.

В 1964 году был основан поселок городского типа Джалиль в Сармановском районе Республики Татарстан. Название дано в честь поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. В городе есть свое нефтегазодобывающее управление «Джалильнефть».

25 марта 1901 года в Казани родилась актриса, народная артистка Татарстана Гульсум Камская. Гульсум Сайфулловна была артисткой Татарского театра имени Красного Октября. Работала в Астраханском татарском драматическом театре и в Московском центральном татарском рабочем театре. С 1933 года начинает свою творческую деятельность в Татарском академическом театре. На сцене она воплощает образы Кукушкиной из пьесы «Доходное место» А. Островского, Нагимы из «Банкрота» Г. Камала, Сумасшедшей барыни из пьесы «Гроза» А. Островского и другие роли.

Фото 100tatarstan.ru

День работника культуры, мировой рекорд для многокорпусных судов, трагедия «Зимней вишни»

С 25 марта 2007 года в России отмечается День работника культуры. В этот день принято поздравлять людей, которые работают в творческой среде, сотрудников музеев, библиотек, культурных центров. Для них организовываются торжественные мероприятия, на которых чествуют специалистов.

В марте 2003 года Федор Конюхов установил рекорд пресечения Атлантического океана для многокорпусных судов. На своем катамаране «Алые паруса» путешественник пересек океан с востока на запад за 9 дней 23 часа и 33 минуты. И финишировал в порту Сент-Чарльз на острове Барбадос.

25 марта 2018 года произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В результате пожара погибли 60 человек, больше половины из них составили дети. На четвёртом этаже центра находился кинотеатр «Зимняя вишня», который включал в себя 3 кинозала на 542 места. Также на этом этаже находился детский развлекательный центр и парк с аттракционами, автодромом, игровым лабиринтом и катком. Из зала номер 2 в живых остался лишь один человек. О пожаре вовремя не оповестили и люди оказались в ловушке. В торговом центре также располагался контактный зоопарк. Животных спасти не удалось. Они задохнулись в своих запертых клетках.

Фото wikipedia.org

Международный день памяти жертв рабства, День рождения Венеции

25 марта отмечают Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Каждый год праздник имеет свою установленную тему. Тема 2021 года «Покончить с наследием расизма: Глобальный императив справедливости». Трансатлантическая работорговля продолжалась целых 400 лет. Только к концу XVIII века в США и Великобритании, а также в других странах Европы, усиливается моральное и политическое неприятие работорговли. В США рабство было отменено лишь в 1865 году. Во многих странах 25 марта проводят мероприятия, на которых вспоминают истории жертв рабства, чтут память огромного количества людей, пострадавших от жестокой системы.

25 марта — Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести. Он отмечается ежегодно в годовщину похищения журналиста Алека Коллетта. Похищение произошло в 1985, а останки журналиста нашли лишь в 2009 году.

25 марта 421 года по легенде была основана Венеция. В это время жители территории северного побережья Адриатического моря, спасаясь от готов, начали осваивать новую территорию. Венеция, благодаря обособленному положению и тому, что жители научились строить дома на воде, практически не подвергалась набегам соседних племен.Сегодня в городе активно развиваются судостроение и судоремонт, промышленность.

Фото wikipedia.org

25 марта 1811 года Наполеон Бонапарт издал декрет о выделении земли для выращивания сахарной свёклы и о подготовке специалистов и строительстве заводов для получения сахара из свёклы.