В соседней с Татарстаном Самарской области погиб человек после атаки БПЛА
Четыре человека получили травмы различной степени тяжести
Соседняя с Татарстаном Самарская область подверглась крупной атаке БПЛА. В результате нее есть погибший, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в «Макс».
— С прискорбием сообщаю, что в результате подлой атаки ВСУ по территории Самарской области погиб один человек. Это тяжелая и невосполнимая потеря. Приношу искренние соболезнования родным и близким, — написал он.
Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Им оказывают необходимую помощь в медучреждениях.
В Татарстане сегодня ночью вводили режим беспилотной опасности. Его сняли в 08:46.
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