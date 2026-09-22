В соседней с Татарстаном Самарской области погиб человек после атаки БПЛА

Четыре человека получили травмы различной степени тяжести

Соседняя с Татарстаном Самарская область подверглась крупной атаке БПЛА. В результате нее есть погибший, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в «Макс».

— С прискорбием сообщаю, что в результате подлой атаки ВСУ по территории Самарской области погиб один человек. Это тяжелая и невосполнимая потеря. Приношу искренние соболезнования родным и близким, — написал он.

Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Им оказывают необходимую помощь в медучреждениях.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В Татарстане сегодня ночью вводили режим беспилотной опасности. Его сняли в 08:46.

Галия Гарифуллина