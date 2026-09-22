В АТОР опровергли информацию об угрозе срыва туров в Таиланд из-за COVID-19

Российские туроператоры не фиксируют всплеска аннуляций туров в Таиланд

Фото: Арсений Фавстрицкий

В АТОР опровергли информацию о том, что туры в Таиланд находятся под угрозой срыва из-за COVID-19.

— АТОР от лица всего туроператорского сообщества со всей ответственностью заявляет, что туроператоры не выпускали и не выпускают для туристов каких-либо предупреждений об угрозах в Таиланде, не отменяют из-за этого уже оплаченные туры и не предпринимают никаких действий, описываемых СМИ ввиду отсутствия угрозы безопасности в Таиланде. Распространяется недостоверная информация о ситуации в Таиланде и о турах в эту страну, — цитирует ассоциацию «Интерфакс».

Российские туроператоры не фиксируют всплеска аннуляций туров в Таиланд, показатели находятся на обычном среднегодовом уровне, заявили в АТОР.