За безбилетный проезд в Казани оштрафовали 25 пассажиров электротранспорта
Штраф за безбилетный проезд составляет 2,5 тыс. рублей
За прошлую неделю за безбилетный проезд в Казани оштрафовали 25 пассажиров электротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
На нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях. Штраф за безбилетный проезд составляет 2,5 тыс. рублей.
— Пассажирам напоминают, что оплатить проезд необходимо при входе в транспорт. Использование чужой социальной карты также считается правонарушением и влечет административную ответственность, — подчеркнули в мэрии.
Напомним, за январь — июнь 2026 года в Казани выявили 524 безбилетных пассажира. Общая сумма штрафов за неоплаченный проезд составила более 1 млн рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».