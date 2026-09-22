За безбилетный проезд в Казани оштрафовали 25 пассажиров электротранспорта

Штраф за безбилетный проезд составляет 2,5 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

За прошлую неделю за безбилетный проезд в Казани оштрафовали 25 пассажиров электротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

На нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях. Штраф за безбилетный проезд составляет 2,5 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Пассажирам напоминают, что оплатить проезд необходимо при входе в транспорт. Использование чужой социальной карты также считается правонарушением и влечет административную ответственность, — подчеркнули в мэрии.

Напомним, за январь — июнь 2026 года в Казани выявили 524 безбилетных пассажира. Общая сумма штрафов за неоплаченный проезд составила более 1 млн рублей.



Галия Гарифуллина