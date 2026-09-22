На установку стелы «Город трудовой доблести» в Зеленодольске направили 80 млн рублей — рендеры

Объект разместят около городского озера

Фото: скриншот документации

Стелу «Город трудовой доблести» в Зеленодольске планируют разместить на перекрестке улиц Энгельса и Космонавтов, на берегу городского озера. На установку объекта власти готовы выделить 80 млн рублей, следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Объект будет состоять из центральной стелы высотой 15 м и четырех боковых пилонов. Ее украсит неоновая подсветка.

скриншот документации

— Проект должен учитывать существующий ландшафт и градостроительную ситуацию, обеспечивая гармоничную интеграцию с окружающей средой города Зеленодольска, — подчеркнули в документации.

Также исполнителю предстоит выполнить комплекс работ по благоустройству, в том числе очистить озеро и внести удобрения, заменить покрытия из брусчатки вокруг него и установить гирлянды.

скриншот документации

Срок выполнения работ — по 15 декабря этого года.

Напомним, о решении установить стелу на территории города глава Зеленодольска Михаил Афанасьев объявил еще в апреле 2025 года. Тогда сообщалось, что конструкцию спроектировали скульпторы во главе с Денисом Стритовичем, автором большинства стел «Город трудовой доблести» в России, включая казанскую.



Галия Гарифуллина