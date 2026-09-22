Эрдоган предложил отменить право вето в СБ ООН

По мнению Эрдогана, простое расширение числа привилегированных членов Совбеза не решит проблему концентрации полномочий в руках ограниченной группы стран

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил провести масштабную реформу ООН, предусматривающую отмену права вето в Совете Безопасности. Также предусмотрены отмена института постоянного членства и усиление полномочий Генеральной Ассамблеи. Об этом говорится в статье для агентства Bloomberg.

По мнению Эрдогана, простое расширение числа привилегированных членов Совбеза не решит проблему концентрации полномочий в руках ограниченной группы стран.

— Реформа не может означать предоставление той же привилегии другим государствам, — сказал он.

Нужно организовать в Генассамблее «широкую коалицию вокруг принципа, согласно которому ни одно государство не должно иметь возможности постоянно блокировать волю большинства», считает турецкий лидер.

Напомним, недавно Эрдоган заявил о глобальном влиянии конфликта США и Израиля с Ираном, которое ощущается по всему миру, включая Турцию. Он отметил, что последствия глобального кризиса отражаются на инфляции и ценах в стране.

Галия Гарифуллина