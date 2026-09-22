Эрдоган предложил отменить право вето в СБ ООН
По мнению Эрдогана, простое расширение числа привилегированных членов Совбеза не решит проблему концентрации полномочий в руках ограниченной группы стран
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил провести масштабную реформу ООН, предусматривающую отмену права вето в Совете Безопасности. Также предусмотрены отмена института постоянного членства и усиление полномочий Генеральной Ассамблеи. Об этом говорится в статье для агентства Bloomberg.
По мнению Эрдогана, простое расширение числа привилегированных членов Совбеза не решит проблему концентрации полномочий в руках ограниченной группы стран.
— Реформа не может означать предоставление той же привилегии другим государствам, — сказал он.
Нужно организовать в Генассамблее «широкую коалицию вокруг принципа, согласно которому ни одно государство не должно иметь возможности постоянно блокировать волю большинства», считает турецкий лидер.
Напомним, недавно Эрдоган заявил о глобальном влиянии конфликта США и Израиля с Ираном, которое ощущается по всему миру, включая Турцию. Он отметил, что последствия глобального кризиса отражаются на инфляции и ценах в стране.
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