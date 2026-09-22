На строительство школ в Зеленодольском и Лаишевском районах Татарстана выделили 2 млрд рублей

Оба образовательных учреждения рассчитаны на 500 мест

Фото: Динар Фатыхов

В Зеленодольске и деревне Каипы Лаишевского района Татарстана планируют построить школы. На каждый объект готовы выделить порядка 1 млрд рублей. Соответствующие тендеры размещены на сайте госзакупок.

Оба образовательных учреждения рассчитаны на 500 мест. Срок завершения работ — 1 декабря 2027 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, опубликован тендер на строительство корпуса дополнительного образования к средней школе в селе Новотроицкое Тукаевского района. На эти цели предусмотрено 902 млн рублей. На капитальный ремонт здания крытого катка детско-юношеской спортивной школы в Набережных Челнах власти готовы направить 150 млн рублей.

Заказчиком во всех случаях выступает Главстрой республики.

Напомним, недавно в Казани открыли памятник педагогу. Монумент, созданный скульптором Фаритом Валиуллиным, украсил сквер у нового Дома учителя.

Галия Гарифуллина