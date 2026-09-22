При пожаре в торговом центре Стерлитамака погибли четыре человека

Еще четыре человека госпитализированы

При пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке погибли четыре человека, в том числе три сестры, пишет ТАСС. Столько же человек госпитализированы, сообщили в МЧС Башкортостана.

— Из горящего здания эвакуировано 17 человек, включая одного ребенка. Объявлена ликвидация открытого горения на площади 2,1 тыс. кв. м. К сожалению, пострадало 8 человек из которых 4 погибших и 4 госпитализированы, — говорится в сообщении ведомства.

К ликвидации пожара и проведению аварийно-спасательных работ привлечены 47 человек и 16 единиц техники.

Напомним, в конце августа вспыхнул пожар на готовящемся к запуску Амурском ГХК. Погибли 15 человек.

Галия Гарифуллина