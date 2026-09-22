В Казани хотят увеличить число платных парковок

Общее количество парковочных мест увеличится с 17460 до 18651

Фото: Мария Зверева

В Казан хотят пополнить реестр платных муниципальных парковок. Соответствующий проект постановления исполкома находится на антикоррупционной экспертизе.

В реестр хотят включить следующие участки:

ул. А.Хайруллина (четная сторона улицы, от пересечения с пр. Универсиады до пересечения с ул. Спартаковская);

пр. А.Камалеева (четная сторона улицы, от пересечения с ул. А.Кутуя, вдоль дома №32б по пр. А.Камалеева);

ул. Ф.Амирхана (местный проезд, четная сторона улицы, от пересечения с ул. Маршала Чуйкова до пересечения с пр. Ямашева);

ул. Серова (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Кулахметова до пересечения с ул. Большая Крыловка);

ул. Г. Баруди (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Батыршина до ул. Краснококшайская);

ул. Фрунзе (местный проезд, обе стороны улицы, от пересечения с ул. Восстания до пересечения с ул. Кулахметова);

местный проезд (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Н.Рахлина до пересечения с парком «Светлая долина»);

пер. Сибирский (нечетная сторона улицы, вдоль домов №55е, 57б по ул. Н.Ершова);

ул. Архитектора Гайнутдинова (нечетная сторона улицы от пересечения с ул. И.Зарипова до пересечения с ул. А.Тазетдинова);

ул. А.Курынова (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Мамадышский тракт до пересечения с ул. Комиссара Габишева);

ул. И.Зарипова (обе стороны улицы, от пересечения с ул.А.Тазетдинова до пересечения с ул.Архитектора Гайнутдинова);

ул. Декабристов (четная сторона улицы от пересечения ул. Гагарина до пересечения с ул. Академика Королева).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кроме того, предусмотрены парковки около ГАУЗ «Городская клиническая больница №16», Республиканского центра реабилитации МЧС Республики Татарстан им. Ш.С. Карата, детсада №115 и гимназии №184 им. М.И. Махмутова.

Напомним, на пересечении улиц Чуйкова и Бондаренко в Казани, рядом с парком Победы, построят жилой комплекс с высотными домами — до 18 этажей. В новых домах смогут поселиться около 2 тысяч человек. Для автовладельцев построят современную парковку на 781 машино-место.

Галия Гарифуллина