В Казани хотят увеличить число платных парковок
Общее количество парковочных мест увеличится с 17460 до 18651
В Казан хотят пополнить реестр платных муниципальных парковок. Соответствующий проект постановления исполкома находится на антикоррупционной экспертизе.
В реестр хотят включить следующие участки:
- ул. А.Хайруллина (четная сторона улицы, от пересечения с пр. Универсиады до пересечения с ул. Спартаковская);
- пр. А.Камалеева (четная сторона улицы, от пересечения с ул. А.Кутуя, вдоль дома №32б по пр. А.Камалеева);
- ул. Ф.Амирхана (местный проезд, четная сторона улицы, от пересечения с ул. Маршала Чуйкова до пересечения с пр. Ямашева);
- ул. Серова (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Кулахметова до пересечения с ул. Большая Крыловка);
- ул. Г. Баруди (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Батыршина до ул. Краснококшайская);
- ул. Фрунзе (местный проезд, обе стороны улицы, от пересечения с ул. Восстания до пересечения с ул. Кулахметова);
- местный проезд (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Н.Рахлина до пересечения с парком «Светлая долина»);
- пер. Сибирский (нечетная сторона улицы, вдоль домов №55е, 57б по ул. Н.Ершова);
- ул. Архитектора Гайнутдинова (нечетная сторона улицы от пересечения с ул. И.Зарипова до пересечения с ул. А.Тазетдинова);
- ул. А.Курынова (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Мамадышский тракт до пересечения с ул. Комиссара Габишева);
- ул. И.Зарипова (обе стороны улицы, от пересечения с ул.А.Тазетдинова до пересечения с ул.Архитектора Гайнутдинова);
- ул. Декабристов (четная сторона улицы от пересечения ул. Гагарина до пересечения с ул. Академика Королева).
Кроме того, предусмотрены парковки около ГАУЗ «Городская клиническая больница №16», Республиканского центра реабилитации МЧС Республики Татарстан им. Ш.С. Карата, детсада №115 и гимназии №184 им. М.И. Махмутова.
Напомним, на пересечении улиц Чуйкова и Бондаренко в Казани, рядом с парком Победы, построят жилой комплекс с высотными домами — до 18 этажей. В новых домах смогут поселиться около 2 тысяч человек. Для автовладельцев построят современную парковку на 781 машино-место.
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