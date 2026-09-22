В Татарстане за нарушения при размещении рекламы назначили штрафы более чем на 1,6 млн рублей

Было составлено 37 протоколов

За размещение рекламы без уникального идентификатора или сокрытие сведений о кампаниях специалисты Управления Роскомнадзора по Татарстану составили 37 протоколов. Общая сумма штрафов превысила 1,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минцифры РТ.

— Сегодня в реестре операторов персональных данных числится почти 70 тысяч организаций. За 8 месяцев ведомство проверило 260 интернет-ресурсов и провело 37 контрольных мероприятий. Специалисты выявили 430 нарушений и направили 220 требований об их устранении. Основное внимание уделяется интернет-магазинам, образовательным организациям, медучреждениям и предприятиям ЖКХ, — говорится в публикации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстанцы подали более тысячи жалоб об использовании их данных. В 19% случаев жители были недовольны действиями финансовых организаций. По факту одной из утечек данных ведомство провело расследование, виновные привлечены к административной ответственности.

— Управление также занимается контролем работы операторов связи. Это необходимо, например, чтобы устранить некорректное отображение номеров на «Госуслугах», а также повысить качество доставки писем и посылок. От граждан на работу операторов поступило 1,3 тысячи обращений. Управление вынесло операторам 49 предостережений и 7 требований об устранении нарушений, — добавили в пресс-службе.

Напомним, ежегодно антимонопольные органы в России фиксируют около 4,5 тыс. нарушений Закона о рекламе. В первом полугодии 2026 года почти 34% всех нарушений были связаны с распространением рекламы без согласия абонента — звонками, СМС и письмами по электронной почте.

Галия Гарифуллина