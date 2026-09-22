Собственник участка в Казани заплатил более 1,3 млн рублей за разлив сточных вод

Площадь разлива составила 674 кв. м

Собственник участка в Казани заплатил более 1,3 млн рублей за разлив сточных вод. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

В ведомство поступило обращение казанцев о несанкционированном сливе сточных вод на улице Гаврилова. Площадь разлива составила 674 кв. м.



— Экологи отобрали пробы воды и почвы. По результатам лабораторных исследований в почве были выявлены превышения ПДК по хлоридам и нитритному азоту, — говорится в сообщении.

За ущерб почве виновник (он же собственник участка и юрлицо) должен быть выплатить более 1,3 млн рублей. Он не сделал этого в добровольном порядке, в связи с чем министерство обратилось в Арбитражный суд РТ. Он поддержал позицию министерства и удовлетворил исковые требования. Ущерб взыскан в полном объеме.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 1 января Министерством экологии вынесено 571 постановление по административным материалам. Общая сумма наложенных штрафов составила более 7 млн рублей.

Напомним, недавно в Казани ликвидировали загрязнение на территории памятника природы регионального значения «Река Казанка».

— В Минэкологии поступило обращение жителя о нарушении в прибрежной зоне реки Казанки, рядом с участком по адресу: жилой массив Большие Дербышки, ул. Заречная, д. 34. Инспекторы Центрального управления выехали на место и обнаружили насыпной грунт, загрязненный отходами строительных материалов, — рассказали в ведомстве.



Галия Гарифуллина