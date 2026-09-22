Татарстан стал лидером по числу проектов, сопровождаемых инвесткомитетом ДОК РФ

Инвестиционный комитет объединения сопровождает 131 проект с общим объемом инвестиций 150 млрд рублей

За восемь месяцев к Деловому объединению кластеров России (ДОК РФ) присоединились кластеры из 55 регионов России, включая два новых региона. Инвестиционный комитет сопровождает 131 проект. Лидером стал Татарстан, сообщили на ежемесячном заседании.

— Инвестиционный комитет объединения сопровождает 131 проект с общим объемом инвестиций 150 млрд рублей. Лидером является Татарстан — более 100 проектов. Центры продвижения ДОК РФ заключили 221 партнерское соглашение, получили 587 заявок от заказчиков и продали продукции на сумму 2,2 млрд рублей, — рассказали в пресс-службе Минпромторга Татарстана.

Кооперация между предприятиями регионов — это огромный потенциал, который позволит сделать компании сильными и, главное, объединенными, подчеркнул глава ведомства Олег Коробченко.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Когда мы работаем вместе, мы создаем продукт, насыщаем внутренний рынок и обеспечиваем технологический суверенитет страны. Наша задача — достичь максимального взаимодействия наших предприятий, объединить усилия всех субъектов России, — заявил он.

Напомним, по объему инвестиций в основной капитал Татарстан занял третье место в России. При этом по динамике прироста вложений лидерами стали Чукотка, Дагестан и Бурятия, а вот РТ — только на 18-й строчке в списке.

Галия Гарифуллина