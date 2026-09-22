Резервуары FLAMAX установили в Электростали

Высокопрочная сталь, отечественные комплектующие и мембрана из армированного ПВХ

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

Жители подмосковной деревни Есино не понаслышке знают, что такое дефицит воды. Снижение уровня пресных вод сильно ударило по местному водоснабжению: сначала упал напор, а затем опустели и колодцы. Эффективным решением проблемы стал новый водозаборный узел на базе резервуаров FLAMAX, построенный благодаря региональной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Перед FLAMAX стояла задача предложить заказчику современную, надежную и простую технологию, и емкости подошли под все критерии: выполнены из высокопрочной стали исключительно из отечественных комплектующих, устойчивы к коррозии, рассчитаны не менее чем на 50 лет службы, компактны при транспортировке, гарантируют сохранение качества питьевой воды благодаря сертифицированной армированной ПВХ-мембране.

Конструкторское бюро оперативно спроектировало два резервуара объемом по 117 м³ (диаметр — 6,24 м, высота — 4,27 м), адаптировав их к всесезонной эксплуатации.

Проект оснастили типовым набором узлов. Стандартная обвязка всасывающей линии соединяет выходной патрубок накопительной емкости с насосом с помощью комплекта труб, арматуры и защитных устройств.

Дренаж, а также узлы наполнения, перелива и перетока проведены через фундамент внутри самой конструкции — это избавляет от необходимости дополнительно обогревать трубопроводы зимой.

Резервуары изготовили на заводе FLAMAX в Татарстане и в разобранном виде доставили в Подмосковье. К моменту отгрузки было готово фундаментное основание, поэтому сборка заняла всего 4 дня. В ближайшее время емкости синхронизируют с насосной станцией, и до конца года объект полноценно войдет в систему водоснабжения региона.

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