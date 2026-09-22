В Ак Барс Банке пенсионеры получают приветственный бонус и повышенную ставку по вкладу

Ак Барс Банк предлагает клиентам специальные условия при переводе пенсии — бонус 2000 рублей и надбавку к процентной ставке срочного вклада

Фото: предоставлено пресс-службой "Ак Барс Банка"

Приветственный бонус выплачивается в рамках акции «Для самых близких». Чтобы стать ее участником, нужно до 31 декабря 2026 года включительно подать заявление на перевод пенсии, указав в нем реквизиты своей карты «Мир» от Ак Барс Банка. Если карты еще нет, оформите Карту жителя РТ или другую дебетовую*. Вознаграждение поступит на выбранную карту после зачисления пенсионной выплаты.

Также перевод пенсии добавит +1% к ставке при открытии депозита «Мой выбор». Максимальная доходность — 13,7% годовых для вклада на 121 день с учетом надбавок для пенсионеров и за подключенную подписку «Премиальная».

Организатор акции «Для самых близких» — ПАО «АК БАРС» БАНК. Активный срок проведения акции — с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года. Общий период проведения акции — с 1 января 2025 года по 31 января 2027 года. Подробнее об условиях акции, сроке и порядке получения приза, а также о картах и депозитах банка на akbars.ru.

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