В Ак Барс Банке пенсионеры получают приветственный бонус и повышенную ставку по вкладу
Ак Барс Банк предлагает клиентам специальные условия при переводе пенсии — бонус 2000 рублей и надбавку к процентной ставке срочного вклада
Приветственный бонус выплачивается в рамках акции «Для самых близких». Чтобы стать ее участником, нужно до 31 декабря 2026 года включительно подать заявление на перевод пенсии, указав в нем реквизиты своей карты «Мир» от Ак Барс Банка. Если карты еще нет, оформите Карту жителя РТ или другую дебетовую*. Вознаграждение поступит на выбранную карту после зачисления пенсионной выплаты.
Также перевод пенсии добавит +1% к ставке при открытии депозита «Мой выбор». Максимальная доходность — 13,7% годовых для вклада на 121 день с учетом надбавок для пенсионеров и за подключенную подписку «Премиальная».
Организатор акции «Для самых близких» — ПАО «АК БАРС» БАНК. Активный срок проведения акции — с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года. Общий период проведения акции — с 1 января 2025 года по 31 января 2027 года. Подробнее об условиях акции, сроке и порядке получения приза, а также о картах и депозитах банка на
Реклама. ПАО «АК БАРС» Банк.
Справка
*Любую дебетовую карту Ак Барс Банка платежной системы «Мир», кроме Исламской карты.
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