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В аэропорту Казани сняли ограничения — режим беспилотной опасности в Татарстане еще действует

08:12, 22.09.2026

Воздушная гавань была закрыта с 04:41 до 07:12

В аэропорту Казани сняли ограничения — режим беспилотной опасности в Татарстане еще действует
Фото: Галия Гарифуллина

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань была закрыта сегодня с 04:41 до 07:12.

Режим беспилотной опасности в Татарстане все еще действует. Его ввели в 02:08.

Галия Гарифуллина

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