В аэропорту Казани сняли ограничения — режим беспилотной опасности в Татарстане еще действует
Воздушная гавань была закрыта с 04:41 до 07:12
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушная гавань была закрыта сегодня с 04:41 до 07:12.
Режим беспилотной опасности в Татарстане все еще действует. Его ввели в 02:08.
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