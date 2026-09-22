Объем поставок агропродукции из Татарстана в Индию составил $60,9 млн за восемь месяцев

Это больше объема экспорта за весь 2025 год

Фото: Динар Фатыхов

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, за январь — август объем поставок агропродукции из Татарстана в Индию составил $60,9 млн. Таким образом, уже к концу лета показатель превысил объем экспорта за весь 2025 год — тогда он был равен $56,4 млн, сообщили в пресс-службе российско–индийского бизнес-форума «ТАЙМ».

Для сравнения, в 2024 году Татарстан экспортировал в Индию продукции АПК на $109,2 млн.

Основой поставок в этом году стало подсолнечное масло. За восемь месяцев его экспорт в Индию достиг $58,8 млн, увеличившись в 2,2 раза год к году. Также республика поставляет на индийский рынок зернобобовые культуры и другую продукцию АПК.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Перспективы дальнейшего роста связаны с расширением номенклатуры поставок и увеличением доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Среди потенциальных направлений — фасованное растительное масло, продукция глубокой переработки масличных и зернобобовых культур, кондитерские изделия, соки, напитки и другая готовая пищевая продукция, — говорится в сообщении.

Еще одно перспективное направление сотрудничества — создание совместных производств и перерабатывающих проектов с индийскими партнерами. Это, в частности, организация фасовки и выпуска готовой продукции, взаимодействие с агропромышленными и пищевыми кластерами Индии. Потенциал есть и в технологическом сотрудничестве: поставках оборудования и технологий для хранения и переработки зерна и масличных культур, производства комбикормов, автоматизации и цифровизации сельхозпроизводства.

Напомним, внешнеторговый оборот Татарстана и Индии по итогам первого полугодия 2026 года вырос более чем в девять раз. Основу экспорта составляют жиры, масла, каучук, резина и органические химические соединения. Индия, в свою очередь, поставляет в регион аналогичные товарные группы, а также оборудование, механические устройства и средства наземного транспорта.

Галия Гарифуллина