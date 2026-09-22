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В Набережных Челнах приостановили деятельность кафе «Хан Плов»

12:59, 22.09.2026

Было обнаружено 23 нарушения — в частности, в пробе салата из капусты обнаружили бактерии группы кишечной палочки

В Набережных Челнах приостановили деятельность кафе «Хан Плов»
Фото: предоставлено Управлением Роспотребнадзора по РТ

В Набережных Челнах приостановили деятельность кафе «Хан Плов». Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

В ходе проверки специалисты выявили 23 нарушения, в том числе:

  • нарушения поточности технологических операций, занос пищевого сырья и выдача готовой продукции осуществлялась через одну зону;
  • недостаточное количество производственных зон;
  • недостаточное количество моечных ванн. В единственной моечной ванне мыли мясное и овощное сырье, производственный инвентарь, кухонную посуду и руки персонала;
  • отсутствовала маркировка на производственных столах;
  • бактерицидное оборудование на участке по формированию готовых блюд было не исправно;
  • отсутствовали термометры в холодильниках;
  • отсутствовали дезинфицирующие средства для обеззараживания производственных столов и оборудования;
  • нарушались условия хранения пищевых продуктов;
  • не организован производственный контроль;
  • отсутствовал раздельный уборочный инвентарь для производственного цеха и обеденного зала;
  • кроме того, забраковано 4 партии пищевых продуктов без маркировки общим весом 84,5 кг;
  • персонал кафе работал без медицинских осмотров, вакцинации и гигиенической аттестации;
  • в отобранной пробе салата из капусты обнаружены БГКП (бактерии группы кишечной палочки) и КМАФАН;
  • в смывах со столовой посуды (тарелки, вилки) обнаружены БГКП.
предоставлено Управлением Роспотребнадзора по РТ

На индивидуального предпринимателя составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Кафе опечатано. Суд вынес решение о запрете деятельности кафе на 60 суток.

Напомним, недавно суд приостановил деятельность ночного клуба Nebar в Казани на 70 суток. Проверку предприятия на улице Пушкина, 46 организовало МВД по Татарстану. В ходе совместной проверки выявлены нарушения санитарного законодательства.

Галия Гарифуллина

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