Анатолий Вассерман: «Навальный достиг предела политической полезности, а для сакральной жертвы годится»

Политконсультант и телеведущий считает, что российскому оппозиционеру на зоне будет безопаснее, чем среди своих

Фото: Максим Платонов

Известный интеллектуал, журналист и политический консультант Анатолий Вассерман на днях побывал в Казани в качестве почетного гостя на старте проекта онлайн-викторины своего друга Нурали Латыпова. В интервью «Реальному времени» он подтвердил, что собирается баллотироваться в депутаты Госдумы, а также поделился своим мнением, усилилась ли после слияния «Справедливая Россия», что хотела донести через слова Байдена демократическая партия США, о чем намекнул в своем ответе Путин, почему он откладывает оглашение послания ФС и почему Навальному лучше не пытаться выйти по УДО.

«Происходит много непредвиденного, и президент хочет отразить это в послании»

— Анатолий Александрович, вы будете выдвигаться в Государственную Думу?

— Если не случится ничего непредвиденного, то, наверное, буду. Но до этого еще достаточно далеко — месяца три, а за это время много всякого может случиться.

— Как вы считаете, объединение «За Правду» Прилепина, «Патриотов России» Семигина со «Справедливой Россией» — это усиление старой парламентской партии или наоборот, размыв электората?

— Я полагаю, это укрепление, потому что все три объединившиеся партии имеют сходные взгляды, сходную программу. Пока эти партии были разделены, получалось, что они выдергивали друг у друга практически один и тот же электорат.

— Но уже идет активная внутрипартийная борьба.

— Внутрипартийная борьба лидеров — это проблема самих лидеров. Главное, что программа у партий достаточно сходная и выработать на этой основе единую программу — можно и нужно.

— Как по-вашему, сильно ли изменится следующий состав парламента?

— Никогда нельзя точно предсказать, и я вообще стараюсь не прогнозировать результаты того, в чем сам участвую.

Фото kremlin.ru

Не говоря уже ни о чем прочем, президентское послание должно прозвучать до того, как партии начнут формулировать свои предвыборные платформы, чтобы они могли в них выразить свое отношение к посланию

— Многие ждут послания президента Путина Федеральному собранию, надеясь на какие-то новые инициативы со стороны власти, но оно постоянно откладывается (перед публикацией интервью стала известна возможная дата послания — 22 апреля). Как вы думаете, почему, и будет ли там что-то действительно важное?

— Откладывается послание очевидно потому, что события меняются очень быстро. Ну кто мог еще пару месяцев назад ждать «войны вакцин» не только Запада против нас, но и внутри Запада. А к тому все идет. В частности, в наездах на AstraZeneca немалую роль играет то, что фирма Johnson & Johnson завершила разработку своей вакцины и теперь расчищает ей место на рынке. Происходит очень много непредвиденного, и соответственно, президент, конечно, хочет отразить в послании не только сами эти события, но и свою позицию относительно этих и многих других подобных вещей.

Но, я думаю, что до бесконечности он откладывать не будет. Не говоря уже ни о чем прочем, президентское послание должно прозвучать до того, как партии начнут формулировать свои предвыборные платформы, чтобы они могли в них выразить свое отношение к посланию. Ну, например, я не сомневаюсь, что «Партия народной свободы» (ПАРНАС) включит в свою предвыборную программу полное отрицание всех ключевых пунктов президентского послания. Понятно, почему — более далеких от народа и свободы людей, чем руководители ПАРНАСа, конечно, найти можно, но довольно трудно. А, скажем, «Единая Россия», скорее всего, в свою предвыборную программу вставит практически все ключевые положения послания.

Думаю, что послание появится где-то в пределах месяца, дальше откладывать уже нельзя, потому что надо запускать предвыборные события.

Фото facebook.com/POTUS

Цель вполне очевидна — добиться, чтобы значительная часть руководства Российской Федерации испугалась предстоящих очередных санкций

«На Байдена хотят списать не только уже совершенные преступления, но и готовящиеся»

— Ваша реакция на «обмен любезностями» между президентами Байденом и Путиным? Кажется, никогда в истории публичной политики такого не было, чтобы лидер супердержавы обозвал другого лидера державы «убийцей».

— Вполне понятно, что это неслучайная оговорка Байдена. Если была бы оговорка — ее бы вырезали: интервью-то шло в записи, а не в прямом эфире. Следовательно, это скоординированная программа всего руководства демократической партии. Цель вполне очевидна — добиться, чтобы значительная часть руководства Российской Федерации испугалась предстоящих очередных санкций. Понятно, что, объявляя президента наемным убийцей (киллер — это не всякий убийца, а именно наемный), демократическая партия дала понять, что готова идти на любые преступления, нацеленные против нашей страны. К счастью, англосаксы уже успели показать, что к русским, даже тем, кто перебегает на их сторону, они относятся исключительно как к пушечному или обеденному мясу. Поэтому очень маловероятно, что сколько-нибудь заметная часть высшего руководства страны захочет перебежать на их сторону.

— А ответ Путина был достойный?

— Ответ очень изящный. С одной стороны, это вроде бы хорошее пожелание, а с другой стороны, это намек на общеизвестное безумие Байдена. Безумие в чисто клиническом смысле: болезнь Альцгеймера — это, мягко говоря, — не радость. Кстати, Рейган заболел Альцгеймером после ухода с поста и успел обратиться к нации с очень трогательным заявлением, что, вот, обнаружили у меня это несчастье, понятно, что я скоро уже не смогу осознанно с вами общаться, поэтому пока еще могу — благодарю за все, что мы все вместе сделали, когда я был президентом.

К сожалению, те, кто назначили Байдена президентом, естественно, такого ему не позволят сказать. Почему я говорю — «те, кто назначили»? Потому, что очевидно, что результаты голосования были нагло подтасованы в тех городах и штатах, где демократическая партия руководила. Когда активисты демпартии не подпускают активистов-республиканцев ближе чем на 5, а то и на 10 метров к столам, где идет подсчет бюллетеней, когда активисты демократической партии вообще выгоняют активистов республиканской партии с избирательных участков и занавешивают окна, чтобы не было видно, как идет подсчет, понятно, что он сфальсифицирован. Байдена невозможно назвать избранным президентом — только назначенным. Так вот, те, кто назначил Байдена президентом, не позволят ему признаться в том, что он уже не в здравом уме и не в твердой памяти просто потому, что надо списать на него не только уже совершенные преступления, но и многие готовящиеся.

Поэтому наш президент достаточно изящно показал, что слова Байдена невозможно принимать всерьез. Но еще раз повторю — это не слова лично Байдена, это скоординированная позиция всего руководства демпартии США.

Фото instagram.com/navalny

Лучше пусть Навального объявят отравленным за границей, чем подсылают в больницу «скорой помощи» кого-нибудь способного его действительно убить. От этих деятелей такого можно ожидать

«Навальный на зоне — в безопасности»

— Какой вам видится судьба Навального — он будет сидеть до конца срока?

— Очень надеюсь, что он не попытается добиваться условно-досрочного освобождения, потому что на зоне он — в безопасности. А за пределами зоны технология сакральной жертвы разработана уже много веков назад — это когда убивают своих, чтобы свалить вину на противника. Например, знаменитую «небесную сотню» в Киеве 18 февраля 2014 года расстреливали из зданий, занятых боевиками нескольких нацистских и антигосударственных организаций. Причем, что забавно, победив, они спилили деревья, куда попадали пули, чтобы невозможно было по этим деревьям доказать их вину. Но они забыли, что расстрел показывался в прямой трансляции и по следам попадания пуль, зафиксированных этой трансляцией, совершенно четко видно, откуда шла стрельба. Это, конечно, очень забавная попытка замести следы, но попытка негодными средствами.

Или другой пример — когда Бориса Немцова убили, по сути, только ради того, чтобы перенести традиционный оппозиционный марш с окраины Москвы в центр. Еще в начале 2012 года я указал, что из всех тогдашних активистов оппозиции, более всего пригоден на роль сакральной жертвы именно Немцов. Так что, когда его убили, куча народу кинулась ко мне за комментариями: как вы смогли это предсказать? Я отвечал, что в моей статье четко говорится, почему он годился на эту роль.

Так вот, Навальный достиг предела своей политической полезности, в организуемых им массовых беспорядках участвуют почти исключительно не просто несовершенноумные, а несовершеннолетние и ничего кроме смеха эти беспорядки уже не вызывают. А вот в качестве сакральной жертвы он еще годится. Что вы думаете, зря так легко разрешили вывезти его в Берлин на лечение? Нет, было в общем понятно, что там объявят, что его отравили, правда, было неожиданно, что назвали «Новичок», придуманный, кстати, сценаристами одного британского шпионского телесериала за полгода до «дела Скрипалей».

Но лучше пусть Навального объявят отравленным за границей, чем подсылают в больницу «скорой помощи» кого-нибудь способного его действительно убить. От этих деятелей такого можно ожидать. Поэтому я надеюсь, что Навальный досидит весь свой срок, а за это время положение дел в российской якобы оппозиции поменяется настолько, что уже не будет ей смысла его убивать.

Фото: Максим Платонов

Цель Российской Федерации — не дать объявить себя агрессором. Мы, конечно, обеспечим народным республикам Донбасса разную поддержку, но негласно, не афишируя ее

— Почему вы говорите «якобы оппозиция»?

— Потому, что оппозиция — это прежде всего позиция. Смысл оппозиции — в том, чтобы выбирать позиции, отличные от позиции власти и с этих позиций предлагать программу, отличную от программы власти. Если же вся программа сводится к формуле, как сказано было в КВН перестроечных времен, «Партия, дай порулить» (это был намек на песню «Партия — наш рулевой), то это, извините, не позиция, а значит, и не оппозиция. Это просто люди, пытающиеся захватить власть для себя, да еще, учитывая, что в этой оппозиции есть много людей, уже побывавших во власти и уже доказавших свою профессиональную непригодность, можно не сомневаться, что эти, захватив власть, воровать будут больше, а делать меньше, чем те, кто во власти сейчас.

«Цель Украины — спровоцировать вмешательство России во внутриукраинский гражданский конфликт»

— Сейчас обостряется конфликт на Донбассе, что-то серьезное там может произойти в ближайшее время?

— У меня был недавно телевизионный комментарий по этому поводу, где я сказал, что цель Украины — спровоцировать прямое вмешательство Российской Федерации во внутриукраинский гражданский конфликт и тем самым объявить ее агрессором. Ну а дальше с агрессором можно не церемониться: можно напрямую запретить европейцам использование второй очереди газопровода «Северный поток». Кстати, считаю, что название «Северный поток-2» — это крупная ошибка наших пиарщиков, это именно вторая очередь одного и того же газопровода и нет ни малейшего смысла давать ей отдельное название. Если бы с самого начала придерживались именно такой позиции, то было бы гораздо труднее для американцев интриговать против этого газопровода. Можно будет требовать, чтобы страны, покупающие сейчас наше оружие, отказались от этого — как можно покупать оружие у агрессора? Можно покупать только у Соединенных государств Америки, которые практически каждый год после окончания Второй мировой войны предпринимали агрессию против кого-нибудь.

Так вот, цель Российской Федерации — не дать объявить себя агрессором. Мы, конечно, обеспечим народным республикам Донбасса разную поддержку, но негласно, не афишируя ее. И если все-таки придется вмешаться в этот конфликт, то мы вмешаемся только в том случае, если на стороне Украины вмешается еще кто-нибудь. Пока же соотношение сил Донбасских народных республик и Киевской антинародной республики таково, что шансов победить у Киева очень немного.

Элеонора Рылова