Великобритания вознамерилась стать великой кибердержавой и перетряхнуть свою армию

Как конфликт в Карабахе видоизменит британские войска, зачем Великобритании дружба с тихоокеанскими странами и почему напряглись США

Великобритания собирается резко шагнуть в будущее: спишет огромную часть своего вооружения, заменит старые добрые (то есть злые) танки легкими стремительными дронами, попытается стать кибердержавой, побороть внешние факторы (изменение климата, к примеру) и подружиться с союзниками по всему миру. Об этом рассказывает наш колумнист Булат Ногманов, изучив западную прессу.

Четыре цели, к которым теперь стремится Британия

Во вторник, 16 марта, правительство Великобритании опубликовало 100-страничный документ «Глобальная Британия в эпоху конкуренции» — обзор основных положений внешней политики, политики обороны и безопасности, которую проводит Туманный Альбион.

Это комплексный обзор британской безопасности и международной политики. Со времен публикации «Стратегического обзора обороны и безопасности» от 2015 года мир значительно изменился, как и место Великобритании в нем. Поэтому страна озаботилась составлением нового документа. Интересно, что, кроме общих фраз о процветании, безопасности, устойчивости и прочих «силах добра в мире», в документе обозначена «повышенная решимость искать решение таких проблем, как изменение климата». И еще в концепции подчеркнули важность углубления отношений Соединенного Королевства с союзниками и партнерами по всему миру.

В документе излагаются основные цели государственной политики в области национальной безопасности и международной политики до 2025 года. И вот каковы четыре главных цели:

Сохранение стратегического преимущества за счет науки и технологий, включение их в качестве неотъемлемого элемента национальной безопасности и международной политики для прочного утверждения Великобритании в качестве глобальной научно-технической и ответственной кибердержавы. Формирование открытого международного порядка будущего, работа с партнерами для оживления международных институтов, законов и норм, которые позволяют процветать открытым обществам и экономикам, таким как Великобритания. Укрепление безопасности и защиты внутри страны и за рубежом, защита британцев в физическом мире и в интернете от ряда растущих угроз. К ним относятся государственные угрозы, радикализация и терроризм, серьезная и организованная преступность, распространение оружия. Повышение устойчивости как внутри страны, так и за рубежом, улучшение способности предвидеть, предотвращать, готовиться к рискам и реагировать на них, начиная от экстремальных погодных условий и заканчивая кибератаками.

Что все это означает

За несколько дней до официальной публикации Global Britain редакторы The Sunday Times Лариса Браун и Стивен Суинфорд поделились с читателями инсайдерскими сведениями о том, что означают те или иные положения нового документа, и предысторией их появления.

Авторы статьи говорят, что все началось 1 июля 2020 года, когда министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выездного заседания в лондонском Тауэре попросил начальников различных служб представить предложения по модернизации сил обороны для того, чтобы противостоять растущим угрозам.

Под «модернизацией» подразумевалось сокращение численности личного состава британской армии на 10000 человек. А еще утилизация десятков танков, так как в современном мире акценты смещаются на автоматизированные машины. Против инициативы выступал 57-летний генерал сэр Марк Карлтон-Смит, глава армии и бывший руководитель спецподразделений.

В итоге правительство пришло к необходимости создания этого документа. Авторы статьи уверены: Global Britain — одна из самых радикальных переоценок места Великобритании в мире после окончания холодной войны и этот документ будет определять военную и внешнюю политику страны на десятилетия вперед.

Переходя к целям концепции, Браун и Суинфорд, ссылаясь на высокопоставленный анонимный источник в правительстве, пишут, что вторая обозначенная цель, а именно достижение большей открытости, защиты прав человека, демократии и свободной торговли, означает «уклон» в сторону Индо-Тихоокеанского региона с рекомендациями для «неформальных союзов».

В переводе на русский язык это означает, что Британия будет создавать альянсы в сфере торговли и обороны и использовать мягкую силу, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Китая. Кроме того, предполагается превратить Великобританию в «научную сверхдержаву», борясь при этом с изменениями климата и укрепляя цепочки поставок в период после того, как закончится пандемия.

Как Карабах видоизменит британскую армию

Как сообщают редакторам The Sunday Times их источники в британской армии, концепция предполагает для военных «радикально иной план», согласно которому армия должна стать легче, быстрее и обладать «более смертоносным ударом».

По словам министра обороны Уоллеса, армия должна кардинально измениться, чтобы конкурировать с Россией и Китаем.

Кроме того, война между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха показала руководству Великобритании, что можно сделать с помощью дешевых беспилотных средств авиации против дорогостоящих боевых танков.

Кадры конфликта, на которых запечатлены дроны Bayraktar TB-2 турецкого производства, уничтожающие армянскую бронетехнику, внимательно изучили в Минобороны. Уоллес даже был в Стамбуле с необъявленным визитом, чтобы посетить завод, на котором производились дроны. Позже он сказал коллегам: «Вы видите, как турецкие дроны уничтожают танки, и спрашиваете себя: «Какое будущее у поля боя?»

Переходя к «радикальным изменениям» в британской армии, опуская все сентиментальные моменты, можно сказать следующее:

Ожидается сокращение численности армии на 10 000 человек, то есть до 72 500. Боевые машины пехоты Warrior выведут из эксплуатации, а 150 танков Challenger 2 модернизируют. Остальные 77 превратятся в металлолом. Все 14 транспортных самолетов C-130 Hercules, которые так любит спецназ, будут сняты с вооружения, а официальный парк самолетов королевы выведут из эксплуатации в следующем году. Королева, очевидно, перестала пользоваться четырьмя пассажирскими самолетами BAe-146, «потому что не могла подниматься по крутым ступенькам». Принц Уэльский не любил их, потому что они «вредили окружающей среде». «На пенсию» отправят 24 истребителя Typhoon и четыре фрегата Type 23. Вместо этого миллиарды фунтов вложат в дроны, искусственный интеллект, кибернетику и космос. Армия закажет реактивные системы залпового огня большой дальности. Основное внимание будет уделяться исследованиям и разработкам, а также небольшим фирмам, создающим инновационные решения.

США забеспокоились

Просочившиеся в прессу некоторые детали доклада вызвали беспокойство ближайшего союзника Великобритании — США. По сообщениям источников, последние хотят, чтобы Великобритания сохранила заслуживающие доверия боевые силы с обычным вооружением.

Кроме того, американцы обеспокоены решением о сокращении армии и снятии с вооружения C-130 Hercules, который использовался против Исламского государства (террористическая организация, запрещена на территории РФ) в Ираке и Сирии.

Источники Браун и Суинфорда в американской дипломатической миссии говорят: Америка хотела, чтобы Великобритания сосредоточила внимание на угрозах поближе к себе — например, на деятельности России в Восточной Европе.

Радикальное сокращение вооруженных сил Великобритании также вызывает обеспокоенность и в среде НАТО, так как это может нанести ущерб альянсу в целом.

