«Рыбный день»: как пресекают нелегальную торговлю на «стихийных» рынках Казани
Сегодня сотрудники Россельхознадзора и Госкомитета РТ по биоресурсам провели рейд по незаконным точкам продаж речной рыбы в центре Казани. На одном из «стихийных» рынков выяснилось, что у продавцов отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы, а также документы на саму торговую точку. Продавцов в таких случаях привлекают к административной ответственности, а рыбу конфискуют.
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