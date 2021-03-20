«У женщин меняется походка, появляется интерес к жизни!»

В РКБ бесплатно лечат «неудобные» женские проблемы, о которых не принято говорить

На первый взгляд кому-то, возможно, покажется странной тема из раздела медицины, к которой сегодня обратилось «Реальное время». И все же, то, что об этом недуге не говорят, не значит, что он не существует. Вернее, это даже два сопутствующих заболевания: стрессовое недержание мочи и пролапс тазовых органов у женщин. Эта проблема настолько деликатна, что те, кто страдают от нее, просто стесняются рассказать о своих мучениях даже близким. Как правило, они просто не знают, кто из специалистов им поможет. Проблема носит еще и социальный характер: долгие годы женщины остаются один на один со своими трудностями и не могут жить полноценной жизнью. Тревогу бьют доктора РКБ, которые лечат таких пациенток, даже из других регионов, бесплатно. Они говорят: все решаемо!

«Надо было делать операцию лет 60 назад»

Проблема грыжи тазовых органов (или тазовый пролапс) актуальна для множества женщин, независимо от возраста и рода деятельности. Грыжевое выпячивание органов может произойти не только у пожилых дам, но и у женщин в репродуктивном возрасте — например, после тяжелых родов, если плод был крупным. Повышается внутрибрюшное давление и в зрелом возрасте, в постменопаузе. Состав мышц соединительной ткани изменяется на фоне снижения уровня гормонов, в том числе при чрезмерных физических нагрузках, рассказывает нашему изданию заведующая отделением гинекологии РКБ Фарида Миннуллина.

По ее словам, встречаются разные комбинации выпадения внутренних органов. Нередко опущение передней стенки влагалища сочетается со стрессовым недержанием мочи: при кашле, чихании, резком движении возникает ситуация, когда женщина не может проконтролировать мочеиспускание.

— Это социальная проблема, женщины не адаптированы в этом плане, об этом нигде не рассказывают, не пишут. Женщины не знают, к какому специалисту обратиться, они даже самым близким людям не признаются. Мы выезжаем в районы, и видим, что санпросвет там страдает, доктора в первый раз слышат об операциях, которые мы делаем таким пациентам в РКБ. А ведь именно на селе на женщин падает тяжелая физическая нагрузка. К тому же в последнее время есть тенденция: рождаются крупные дети, что тоже дает такие последствия, — описывает ситуацию доктор.

Зачастую сельские или районные фельдшеры загружены работой. Бывает, что на осмотре у женщин просто берут мазки, а они стесняются говорить о недержании. Сталкиваясь с тазовым выпадением, кто-то из среднего персонала, пытаясь успокоить женщину, может сказать: «У тебя еще не так сильно, еще с этим проживешь». И женщины уходят «жить с этим» — ведь от опущения матки или передней стенки влагалища не умирают. Недержание мочи в 100% случаев возникает на фоне других заболеваний, хронического пиелонефрита, цистита, поясняет Фарида Миннуллина, поэтому, как правило, в таких ситуациях требуются консультации нескольких специалистов. Однако и урологи, например, не могут полностью помочь пациентке при стрессовом недержании мочи.

— И женщины считают, что проблема опущения органов или стрессового недержания была у мамы, у бабушки — все это возрастное. И продолжают с этим жить... Носят в сумке не прокладки, а настоящие памперсы: чихнула — и полный объем мочи может излиться. О том, что можно лечить подобные проблемы, узнают, скорее, случайно. И когда уже произошло полное выпадение органов, надо чтобы у женщины еще была возможность доехать обследоваться, и не было бы других препятствий для этого. 21-й век на дворе, нужно обращаться, хотя бы проконсультироваться, чтобы понять, какая в данном случае необходима тактика, — призывает руководитель отделения РКБ.

В основном такие операции делают не по жизненным показаниям, а для улучшения качества жизни. И конечно, легче прооперировать женщину в более молодом возрасте, когда заболевание только начинается и есть меньше рисков осложнений.

— У меня была пациентка, ей исполнилось 89 лет. После операции она мне сказала: «Надо было лет 60 назад эту операцию сделать». Представляете? Она очень стеснялась, не ходила вместе с мужем в баню, призналась, что завидовала тем, кто мог ходить на пляж или в бассейн, а она не могла себе это позволить: у нее было полное выпадение, а это вызывает и нарушение функций смежных органов, — рассказала нам доктор...



Лечение в комплексе, без денег и очереди

Не все клиники берутся помочь пациенткам с такими проблемами, хотя они довольно хорошо изучены, а главное — поправимы.

— Частные клиники охотнее берутся лечить женщин, когда у них нет других заболеваний, это проще. А когда у женщины очень много других проблем, мы, доктора РКБ, не можем оказывать только одну услугу. Мы полностью обследуем пациентку, показываем ее всем специалистам, исключаем все риски, которые могут возникнуть. Люди ведь мало информированы, они не уверены, что эту операцию делают если, например, у женщины был недавно инфаркт миокарда, хотя наши анестезиологи берутся за операции и в таких случаях. Бывает, что на плановой подготовке выявляются диабет, заболевания сердца. Прежде чем принять решение об операции на этом этапе, мы коллегиально взвешиваем все «за» и «против». В некоторых случаях назначаем терапию, наблюдаем пациентку в динамике, перезаписываем ее на другую дату, в любом случае не бросаем, сопровождаем до операции, — разъясняет доктор.

Несмотря на сопутствующие заболевания в анамнезе, процент противопоказаний для таких операций в РКБ очень низки. В самых крайних случаях хирургическое вмешательство женщинам заменяют на альтернативные методы, которые тоже облегчают их страдания.

Многие не хотят обращаться за лечением, предполагая долгое хождение по кабинетам, а потом — томительное ожидание очереди на операцию.

— Ничего подобного! Чтобы получить помощь в РКБ, сначала нужно обратиться к доктору по месту жительства. В каждом районе, городе есть ответственные лица по оказанию гинекологической помощи, они связываются с нами, у нас есть общий чат со специалистами, и мы готовимся к приезду пациентки. Листа ожидания на несколько месяцев вперед нет, регламент и маршрутизация налажены. Очередь формируется на предстоящую неделю, запись всего на несколько дней вперед, — развенчивает популярные мифы завотделением.

Немногие знают, что эти операции в РКБ полностью бесплатные, их делают по полису ОМС. В отделении гинекологии используют высококачественные сетчатые импланты — слинги, ограничений на использование которых в учреждении нет, они всегда есть в наличии. Чтобы решить проблемы недержания мочи и выпадения тазовых органов, в Казань едут жительницы других регионов, из Марий Эл, Удмуртии, Чувашии — в республиканской больнице никому не отказывают. Этими проблемами занимаются не только в Татарстане, однако выполнение соответствующих операций зависит от руководства лечебных учреждений. Возможно, не везде такого рода помощь оказывают по ОМС. А некоторые государственные медклиники отказывают, опасаясь сопутствующих заболеваний и возможных осложнений.



«Зачем жить в страхе?!»

По словам Фариды Миннуллиной, технически операции по влагалищной экстирпации с пластикой тазового дна достаточно сложные. Такие проблемы иногда мультидисциплинарно решают гинекологи, проктологи и урологи. Но в отделении гинекологии РКБ такие операции выполняют около 40 лет, и все десять врачей отделения гинекологии в совершенстве владеют этой техникой. В среднем в год проводят до полутора тысяч подобных хирургических вмешательств, и это примерно 45 % от всех операций, которые проводят в отделении.

— Слинговые операции с использованием сетчатых имплантов проводим с 2008 года. Они фиксируются и настолько приживаются в ткани организма человека, что спустя какое-то время их не видно и невозможно диагностировать. Формируется так называемый тяж, который помогает поддерживать уретру, и при физических нагрузках у женщин самопроизвольно моча уже не вытекает, — объясняет специалист.

Операция при спинальной анестезии длится час, а с установкой импланта — чуть дольше часа. Хотя пациенты готовы к выписке обычно уже на второй день после хирургического вмешательства, госпитализация все же продолжается 3 — 4 дня.

— К сожалению, проблемы наших пациенток сопровождаются и экстрагенитальной патологией, в других органах и системах. И именно с целью улучшения качества жизни мы не можем допустить, чтобы у женщины возникли послеоперационные осложнения. Поэтому мы их задерживаем у себя на несколько дней для наблюдения за состоянием, — объясняет Фарида Миннуллина.

По ее словам, операции дают очень хорошие результаты, ни одна пациентка не вернулась за повторной помощью. У каждой женщины есть телефон лечащего врача, с которым она может связаться в любой момент, если ее беспокоят какие-то вопросы. Доктора дают консультации и рекомендуют поддерживающие упражнения.

— Вы не представляете, как преображаются женщины на второй — третий день после операции! Они уже начинают пользоваться косметикой, у них меняется походка, появляется блеск в глазах, интерес к жизни, уверенность в себе, они выбирают себе новое красивое белье. Зачем нужно тратить годы, живя в страхе и в ожидании чего-то, не имея интимной и вообще полноценной жизни, например, возможности куда-то поехать, заниматься спортом?! Не нужно бояться обращаться за помощью врачей. У нас серьезная команда не только хирургов, но анестезиологов-реаниматологов. Они улучшат качество жизни женщин, — заверяет врач.