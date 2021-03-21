Как детей в приютах Татарстана учат в шахматы играть

Корреспондент «Реального времени» побывала на очередном занятии в социально-реабилитационном центре в Казани

Фото: Максим Платонов

С начала 2021 года татарстанских детей-сирот, инвалидов и ребят с девиантным поведением учат играть в шахматы. Инициативу Ассоциации профессиональных тренеров Республики Татарстан удалось реализовать благодаря «Фонду президентских грантов» и гранту Кабмина РТ. В результате пока одни учатся выстраивать стратегию игры, другие уже получают разряд по шахматам. Подробности — в материале «Реального времени».

От истории до стратегии игры в шахматы

— Как можно сходить? Здесь три случая ничьей, — стоя у висящей на стене шахматной доски объясняет Андрей Кузьмин, ведущий преподаватель Ассоциации профессиональных тренеров РТ.

Его слушают 16 разновозрастных детей. Самому младшему — лет 10, старшему скоро будет 18. Занятие проходит в социально-реабилитационном центре для детей и подростков с девиантным поведением «Дуслык». Это уже восьмая по счету встреча — начинали ребята с азов и истории шахмат, а сейчас непосредственно учатся играть.

«Мы изучаем теорию шахмат, откуда они появились, учим правила и основные тактические приемы, как вести себя во время партии», — объясняет корреспонденту «Реального времени» преподаватель.

Вместе с базовыми знаниями для игры Андрей Кузьмин делится историями известных шахматистов о том, как они справлялись с жизненными трудностями.

Сегодня ребята слушают его внимательно. Правда, самым маленьким бывает трудно усидеть на месте.

— Каролина, понятно? — персонально уточняет преподаватель у девочки в первых рядах.

— Ага, — кивает девочка.

Когда речь заходит об определении мата, в аудитории повисает пауза — дети забыли, что это значит.

«Мат — это когда нет ходов», «Это когда королю ставят мат», «Это угроза королю», — звучат варианты. Андрей Кузьмин было начинает объяснять термин с самого начала, но тут в аудиторию заходит еще один опоздавший мальчик и с ходу отвечает, что мат — это когда король находится под шахом и не может больше ходить.

Дальше ребята играют сами. Те, кто постарше, — друг с другом, а маленькие — с преподавателем у доски. Пока одни на задних партах спорят, за какой цвет они играют, другие тянут руку, чтобы сделать следующий ход позвали именно их.

Сегодня ребята слушают преподавателя внимательно, правда, самым маленьким бывает трудно усидеть на месте

«Эта деятельность как воздух, наша точка опоры»

Чтобы подробнее узнать о проекте, в рамках которого проходят занятия, мы с его куратором Татьяной Ширяевой выходим в коридор. Собеседница «Реального времени» рассказывает, что в 2019 году они получили грант от Кабинета министров РТ. Тогда уроки по шахматам проходили в Казани в приюте «Гаврош», Республиканской специальной общеобразовательной школе для детей с девиантным поведением, в детском доме Приволжского района, школе-интернате для детей с девиантным поведением в Левченко. В последней, кстати, спустя два года после занятий у двоих ребят уже есть разряд по шахматам.

Пока Татьяна Ширяева рассказывает о деятельности Ассоциации профессиональных тренеров РТ, из класса выбегает маленькая девочка — прямо в ее объятья. Собеседница привычным жестом обнимает ребенка и продолжает.

Президентский грант оказалось выиграть непросто. Все сложилось только с пятого раза. И вот в 2021 году Ассоциация профессиональных тренеров РТ запустила занятия очно и дистанционно в детдомах и спецучреждениях по всей республике — в Казани, Чистополе, Лаишево, Зеленодольске, Елабуге, Раифе. Общим счетом в восьми учреждениях, которые подтвердили свое желание участвовать еще на этапе подготовки заявки на грант. С начала года провели уже более 30 уроков для детей от 4 до 18 лет.

«Когда понимаешь, что есть люди, которым мы можем быть полезными, полезны наши знания, умения, то это дает такую опору! Даже во время начала пандемии этот проект, понимание, что мы делаем, приносило такое спокойствие. Мы знали, что нужны сообществу, что есть малыши, ребята, которые любят и ждут нас», — объясняет инициативу куратор проекта «Шахматное просвещение: шахматы объединяют сердца» Татьяна Ширяева.

В планах у Ассоциации профессиональных тренеров РТ — продолжать эту работу благодаря участию в новых грантовых конкурсах.

— Дети же будущее России, а вдруг кто-то из них внесет существенный вклад в науку? Наша совесть будет чиста, потому что мы в своем поколении не потратили время на уныние и лень, мы что-то делали, — рассуждает куратор проекта.

Возвращаясь в аудиторию и видя, что занятие подходит к концу, Татьяна Ширяева устраивает импровизированный блиц-тест, предварительно поблагодарив ребят за инициативность и желание учиться. И если на вопрос о родине шахмат они правильно отвечают — Индия, то действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена не знают.

— А он что, умнее всех? — лишь с детской непосредственностью спрашивает один из ребят.