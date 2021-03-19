Альбина Нафигова: «Как только школа примет инклюзию, это переменит учебные заведения к лучшему»

Дирекция «Время кино» представила в Казани социальный проект «Школа для всех», который выиграл президентский грант

Фото: «Реальное время»

В Казани рассказали о достижениях инклюзивного обучения в рамках социального проекта «Школа для всех», в числе соорганизаторов которого выступает дирекция «Время кино». Это совместный проект казанской школы №1, где обучаются дети с расстройством аутического спектра, и автономной некоммерческой организации «Центр социальной поддержки». В «Школе для всех» детей с РАС готовят к переходу в среднее звено, проект стал победителем Фонда президентских грантов. Как проходит адаптация ребят, «Реальному времени» рассказали кураторы и участники проекта.

Как учатся дети с РАС в Казани

В школе №1 Вахитовского района Казани создан ресурсный класс для детей с расстройством аутистического спектра. Здесь на сегодня учатся 16 детей — с первого по пятый класс.



Сначала ребята садятся за парты, которые ограждают их от остального учебного пространства. Рядом с каждым учеником с РАС сидит его тьютор и помогает усвоить задания учителя. Такие парты — нужны, чтобы дети постепенно привыкали к социальной среде. На этом этапе ребенку объясняют разницу в общении с семьей, друзьями и незнакомцами, вся информация визуализируется. Ученик получает специальные карточки с иллюстрациями различных действий, которые можно или нельзя совершать. Еще он учится контролировать свои эмоции.

В «Школе для всех» детей с РАС готовят к переходу в среднее звено

После успешного прохождения данного этапа, ученик пересаживается за обычную парту. Следующая задача — выход в регулярный класс. Постепенно время занятий в регулярных классах увеличивается. И ученики из старших классов начинают полноценно заниматься с учителями-предметниками.



Детей также учат организовывать свой день. В классе есть отдельная доска, на которой ребенок составляет себе школьное расписание.

«Задача, чтобы дети не нуждались в сопровождении тьютора»

Соучредитель АНО «Школа для всех» Альбина Нафигова провела экскурсию по ресурсному классу. По ее словам, в самом начале обучения обязательно прорабатываются страхи и проблемы каждого ребенка, и уже потом он постепенно входит в социум. К каждому ученику прикрепляется тьютор, который ежедневно заполняет коммуникационный лист, чтобы оценить динамику ребенка.

— Наша задача, чтобы старшие дети не нуждались даже в сопровождении тьютора. Пока до конца этого сделать нельзя, потому что подключаются вопросы пубертата и так далее, но положительная динамика точно есть. Проекту 4 года и за последние 2 года у некоторых детей произошли большие изменения. Они стали смелее. Дети начали выходить на сцену. Они участвуют во внеурочной деятельности, общаются с нормотипичными учениками, посещают мероприятия за пределами школы, получают социальные навыки, — перечисляет успехи «Школы для всех» Альбина Нафигова.

Альбина Нафигова убеждна: «как только школа примет инклюзию, это явление переменит учебные заведения к лучшему». Дети будут заняты не только на уроках, они получат всестороннее развитие, научатся общаться и понимать других.

Для ресурсного педагога Марины Магер очень важно, чтобы в школах работали неравнодушные и любящие свою работу люди. Именно поэтому она и решила стать педагогом.

Внеучебная жизнь

Дети посещают не только учебные занятия, для них проводят мастер-классы, развлекательные мероприятия в школе и за ее пределами. По словам педагогов, идея, что с детьми нужно как можно чаще выходить за пределы школы, появилась после того, как она встретила своего ученика с РАС в торговом центре, а тот крайне удивился. Детям кажется, что учителя буквально живут в школах. Чтобы стать ближе к ребятам, а также помочь им адаптироваться, теперь они вместе ходят в музеи, кафе, на стадион.

О профориентационной работе педагог говорит следующее: «Все ребята должны найти себя в жизни. Моя задача — показать им многообразие этого выбора. Все не станут флористами или пекарями, но мы показываем детям существующие варианты для самореализации. У нас есть столярная мастерская, курсы флористики, кулинарные мастер-классы, где дети могут попробовать свои силы».

Марина Магер мечтает с ребятами и их родителями отправиться в путешествие

Марина Магер мечтает летом вместе с ребятами и их родителями отправиться в путешествие. Она даже выбрала маршрут. Большой веселой компанией можно будет доплыть до Печищ, подняться до Верхнего Услона, спуститься и доплыть на пароме до Старого Аракчино.