День в истории: лига студентов Татарстана, годовщина воссоединения с Крымом и выход в космос

Чем примечательна дата 18 марта

Сегодня, 18 марта, — важная дата в истории нашей страны — семь лет с момента воссоединения Крыма с Россией. В этот день родились философ Николай Бердяев, создатель дизельного двигателя Рудольф Дизель, президент США Стивен Кливленд, психолог Курт Коффка, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, путешественник Александр Авинов. Кроме того, 18 марта человек впервые вышел в космос и была учреждена «Лига студентов Республики Татарстан». О важных событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Казанский сельхозинститут, общество археологии и лига студентов

18 марта 1878 года при Казанском университете было создано научное Общество археологии, истории и этнографии. Его целью стало изу­че­ние ис­то­рии и эт­но­гра­фии на­се­ле­ния По­вол­жья и При­ура­лья, а так­же Си­би­ри, Ка­зах­ста­на и Средней Азии. Ученые объединения занимались археологическими раскопками, со­став­ля­ли ар­хео­ло­гические и эт­но­гра­фические кар­ты, осваивали быт, религию, язы­ки и культуру народов, проживающих на изучаемых территориях. Издавали научный альманах «Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете». Причем четыре года назад публикацию издания возобновили.

В этот же день в 1919 году впервые открыл свои двери Казанский сельскохозяйственный институт. Деканом стал профессор Казанского государственного университета Андрей Гордягин. Сегодня в городе Казанский государственный аграрный университет.

Фото pastvu.com

18 марта 1926 года в помещении пятого учебного корпуса Казанского авиационного института открылся Центральный дом физкультуры.

В 1996 году в этот день была учреждена молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан». Молодежное объединение помогает учащимся в решении социально-экономических проблем, защищает и представляет интересы республиканского студенчества.

В этот день умер советский татарский актер и театральный режиссёр Халил Абжалилов (17.09.1896 — 18.03.1963). Свою профессиональную деятельность Халил Галеевич начал в 1916 году в татарской драматической труппе «Ширкат» в Оренбурге. Затем продолжил карьеру в Татарском академическом театра им. Г. Камала. За время, проведенное на сцене, Халил Абжалилов воплотил образы Ходжи в комедии «Ходжа Насретдин» Наки Исанбета, Тихона из «Грозы», Кучумова из комедии «Бешеные деньги» Александра Островского и другие.

Фото kremlin.ru

День воссоединения Крыма с Россией, первый выход в космос, «Клуб путешественников»

18 марта в России празднуют День воссоединения с Крымом. В 2014 году после всенародного референдума Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами. Присоединение к России поддержало большинство крымчан и севастопольцев. 18 марта является нерабочим праздничным днем на территории Республики Крым.

В этот день в 1960 году впервые на телевидении вышла программа «Клуб путешественников». Телепередачу создал путешественник Владимир Шнейдеров. Передача стала одной из самых популярных в стране. Всего на экраны вышло более 2 тысяч выпусков. Сюжеты «Клуба путешественников» о фауне легли в основу создания еще одной легендарной программы «В мире животных».

18 марта 1965 года летчик-космонавт Алексей Леонов впервые в истории совершил выход в открытый космос с борта корабля «Восход-2». Космонавт находился 12 минут за бортом, он был в скафандре «Беркут». Запас воздуха в нем позволял находиться в космосе 30 минут.

Фото wikipedia.org

Кубок Стэнли, первые электрические бритвы, «LiveJournal»

18 марта 1892 года был учреждён Кубок Стэнли. Награда вручается победителю плей-офф Национальной хоккейной лиги. Кубок выглядит как серебряная ваза. Его высота достигает почти 90 см. Впервые Кубок Стэнли был вручен команде «Монреаль ААА». Сегодня лучшим игрокам выдаётся копия, изготовленная ювелиром Карлом Петерсоном. На Кубке появляются гравировки имен победителей.

В 1931 году 18 марта в Америке начали производить первые электрические бритвы. Патент на это изобретение получил американский полковник Джейкоб Шик. С тех пор бритье стало более удобным и безболезненным.

В этот же день 1999 года в Америке запустили популярную блог-платформу «LiveJournal». Каждый человек мог делиться своими историями и мыслями, заводить друзей, узнавать о жизни других людей. Талисман «Живого Журнала» — козёл Фрэнк.