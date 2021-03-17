Итоги-2020: «Казаньоргсинтез» вышел в чистую прибыль, не отступив от стратегии развития

Предприятие завершило год с прибылью в почти 9 млрд рублей, увеличив при этом объем выплат работникам и расходы на социальные нужды

Фото: Ринат Назметдинов

Последствия пандемии отразились на всех областях экономики — ощутила их и нефтехимия. При этом спад в производстве топлива и некоторых видах химической продукции отчасти компенсировался ростом в сегментах медицинской, гигиенической и пищевой упаковки. В России постепенное восстановление рынка полимеров началось уже в III квартале и продолжается до сих пор. Несмотря на кризисные тенденции в мировой экономике, результат по итогам 2020-го оказался положительным и для одного из крупнейших отечественных производителей полимеров и сополимеров этилена — «Казаньоргсинтеза». Предприятие подвело финансовые итоги года по стандартам РСБУ.

Рынок полимеров начал восстановление

2020-й стал испытанием на прочность для всех предприятий. Для отраслей, связанных с добычей и переработкой углеводородов, год начался с экономического кризиса. К падению мировых цен на полимеры привело аномальное снижение стоимости нефти и связанных с ней сырьевых продуктов. Сделка ОПЕК повлияла на взлет цен на сырье, что, в свою очередь, стало причиной дефицита сырьевых ресурсов для химии и нефтехимии. Особенно тяжело пришлось отечественному производству.

Кроме того, на нем сильно отразилась пандемия и ее последствия в виде локдауна. Совместно с кризисом, возникшим на фоне ситуации с ОПЕК, ограничения, введенные из-за карантина, сдерживали производителей и переработчиков полимеров в поднятии цен — притом что стоимость нефти, нефтепродуктов и СУГ продолжала рост.

Приходить в себя рынок начал только во второй половине года.

К падению мировых цен на полимеры привело аномальное снижение стоимости нефти и связанных с ней сырьевых продуктов. Фото: Ринат Назметдинов

— Нефтегазохимия остается, несмотря ни на что, одной из самых динамично растущих отраслей глобальной экономики, по темпам роста намного превышающей динамику мирового ВВП. В значительной степени рынок оказался поддержан спросом со стороны Китая, где, несмотря на рост собственного производства, сохранялся дефицит этилена, который покрывался за счет импорта. По средним ценам реализации, конечно, произошло снижение из-за провала цен в первой половине года. Однако уже с III квартала началось восстановление рынка, которое в IV квартале прошлого года и в I квартале текущего года заметно ускорилось. Цены на стандартные термопласты сейчас находятся вблизи исторических максимумов. Таким образом, можно отметить, что у нефтегазохимической отрасли в текущем году складываются хорошие перспективы, — поясняет аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, рынок полимеров оказался одним из наименее пострадавших в результате пандемии.

— Значительная часть спроса на полимеры связана с производством товаров повседневного спроса, которые демонстрируют устойчивый спрос даже в периоды экономического спада. Отчасти стабильность была обеспечена ростом спроса на полимеры со стороны фармацевтической промышленности и производства медицинских товаров. В то же время произошло резкое снижение спроса на отдельные типы продукции, как, например, производство автомобилей. Впрочем, во второй половине года началось восстановление спроса и со стороны наиболее пострадавших отраслей, — анализирует ситуацию Василий Танурков.

Чистая прибыль «Казаньоргсинтеза» — почти 9 млрд рублей

Несмотря на сохранение темпов производства, многие предприятия все-таки не смогли сохранить уровень доходов и уходили в минус. «Казаньоргсинтезу» удалось получить чистую прибыль в размере 8,6 млрд рублей.

В прошлом году внеоборотные активы ПАО «Казаньоргсинтез» увеличились до 55 млрд рублей, в 2019 году эта сумма равнялась 51 млрд рублей. Дебиторская задолженность предприятия уменьшается год от года: если в 2018-м она была 3 млрд рублей, то в 2020-м — 2,6 млрд. Оборотные активы предприятия снизились: с 19,7 млрд до 18,4 млрд рублей.

Выручка «Казаньоргсинтеза» за 2020 год составила 63 млрд рублей. Из-за изменения ценовой конъюнктуры рынка цифра оказалась ниже показателей 2019 года. Снижение составило 15%.

Согласно отчетности, на экспорт за год КОС отправил товаров на сумму 12 млрд рублей, что превысило показатель за 2019 год. Тогда КОС реализовал за границей продукцию на 11,9 млрд. Однако основной рынок сбыта предприятия — по-прежнему Россия. На российский рынок было отгружено продукции на сумму 51 млрд рублей.

Заработные платы и социальные выплаты в период острой фазы пандемии не снижались. Более того, предприятие увеличило расходы на оплату труда на 9%, с 5,486 до 5,986 млрд рублей, а также социальные выплаты на 9,7%, с 1,747 до 1,917 млрд рублей.