«Ак Барс» — «Салават Юлаев» в Кубке Гагарина: месть уфимцев в 2011, драма в 2013 и 8:0 на казанском льду

Самые захватывающие серии «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в плей-офф

Уже сегодня на казанском льду стартует новая и такая долгожданная серия «зеленого» полуфинала. В ожидании матчей «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» мы решили вспомнить историю противостояния этих команд в матчах Кубка Гагарина. «Ак Барс» и «Салават» уже в седьмой раз встретятся в рамках плей-офф КХЛ. Как «Салават Юлаев» отомстил казанцам и выиграл Кубок Гагарина, «золотой» состав «Ак Барса» 2013 года вырвал серию «на тоненького», и рекордный разгром уфимской команды 8:0 в 2016 году. Эти и другие факты «зеленого» противостояния — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Месть «Салавата Юлаева» в плей-офф-2011

«Салават» тех времен был довольно мощной командой, которая считалась одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. В уфимском клубе главным тренером на тот момент являлся прославленный Вячеслав Быков, который вместе с Игорем Захаркиным сделал «Салават Юлаев» сильнейшей в Континентальной лиге командой, выиграв в 2011 году Кубок Гагарина. Но годом ранее уфимцев остановил именно «Ак Барс».

В 2010 году финал Востока был окрашен в «зеленые» цвета. «Ак Барс» и «Салават Юлаев» боролись за выход в финал Кубка Гагарина, но уже к третьей встрече казанская команда вела в серии 3:0 — «Салават Юлаев» был на грани вылета.

В последующих матчах уфимцы активизировались и почти перевернули серию, выиграв 2 матча кряду. В тех встречах лидер «Салавата Юлаева» Александр Радулов поучаствовал в 4-х голах из 6 (3+1).

По итогу казанцы оказались сильнее, и вышли в финал. Эта серия была ознаменована скандальной фразой Вячеслава Быкова: «Сильнейший проиграл».

Впоследствии «Ак Барс» в финале обыграл ХК МВД Олега Знарка — 4:3 и поднял над головой Кубок Гагарина.

Спустя год команды встретились снова, но уже в полуфинале Восточной конференции. «Салават» был настроен решительно отомстить казанскому клубу за прошлогоднее поражение. Уфимскому клубу это удалось с лихвой, уже к четвертому матчу команда Вячеслава Быкова вела в серии — 3:0.

В тот год у уфимцев были все возможности, чтобы взять не только реванш, но и Кубок Гагарина. Александр Свитов, Александр Радулов, Кирилл Кольцов, Патрик Торесен, Игорь Григоренко, Сергей Зиновьев — эти мастера были лидерами того «Салавата Юлаева».

Серия не затянулась надолго — командам хватило 5 матчей, чтобы выявить победителя, 4:1 в пользу уфимцев по итогам «зеленого» противостояния, а Вячеславу Быкову удалось взять реванш за прошлогоднее поражение.

К слову, в тот год «Салават Юлаев» всё-таки взял Кубок Гагарина, выиграв в финале подмосковный «Атлант». Пока что это единственный главный трофей КХЛ в копилке Уфы. У «Ак Барса», напомним, таких три.

«Золотой» состав «Ак Барса»-2013 выиграл «на тоненького»

В 2013 году у «Ак Барса» был по-настоящему «золотой» состав: одна из лучших троек нападения в лиге Капанен — Морозов — Зарипов, крутая финская связка Песонен — Иммонен и сумасшедший Илья Никулин. У «Салавата Юлаева» в свою очередь был ровный состав, все четыре звена имели примерно равную статистику.

Команды встретились во втором раунде плей-офф, а эксперты были на стороне «Ак Барса», да и на бумаге команда Зинэтуллы Билялетдинова была сильнее. Но уже в первых матчах было очевидно, что у «Салавата» есть, что предложить казанцам.

Уфимцы тогда в первых матчах ничего «Ак Барсу» сделать не позволили, пропустив лишь дважды. Немаловажную роль в той серии, кстати, сыграл Сергей Зиновьев, который до «Салавата» выступал именно за казанскую команду.

В последующих поединках «Ак Барс» проснулся и начал играть в свою привычную игру, забив в трех матчах 12 голов. Стоит отметить защитника казанского клуба Илью Никулина, который в пятом матче серии оформил дубль, дважды реализовав большинство. К слову, в сезоне 2012/2013 Никулин набрал рекордные в своей карьере 44 очка (16+28).

В шестом матче «Салават Юлаев» отдаст все силы и в тяжелейшем поединке и победит казанцев — 4:3 в овертайме. К слову, любимчик казанских болельщиков, нападающий Александр Степанов, (которого в Казани тепло прозвали Степа Татарин) оформил в той встрече дубль, правда уже за команду соперников — в том сезоне он выступал за «Салават Юлаев».

К решающему седьмому матчу команды подходили к полной боевой готовности, но лидеры казанского клуба оказались сильнее — 4:3 в матче и 4:3 по итогам серии. «Салават Юлаев» будучи аутсайдером на бумаге в этом «зеленом» противостоянии смог изрядно помотать грозный «Ак Барс» с Зариповым и Морозовым в составе.

Сумасшедшая семиматчевая схватка в 2016 году

В тот год у обоих клубов была проведена масштабная перестройка. У «Ак Барса» лидерами команды постепенно становились свои воспитанники — Владимир Ткачев и Альберт Яруллин показали свою лучшую в карьере статистику на тот момент. У «Салавата Юлаева» сменился генеральный менеджер, и пришел Линус Умарк, который сходу начал выдавать сумасшедшую игру — в 19 матчах плей-офф 2016 года шведский форвард набрал 16 (5+11) очков.

В сезоне 2015/2016 у обоих клубов были проблемы. «Салават Юлаев» сменил тренера по ходу «регулярки». А казанский клуб не угадал с легионерами: например шведский форвард Маттиас Шегрен в 62 матчах сезона набрал лишь 19 очков, а в плей-офф сделал всего одну передачу. Защитник Марек Дялога не был надежен в обороне, и забил в сезоне лишь однажды. Безусловно, это повлияло на результат казанской команды в плей-офф.

В первых двух матчах «Салават Юлаев» забросит 9 шайб и уверенно поведет в серии — 2:0, но «Ак Барс» не был намерен просто так отдавать первый раунд плей-офф. По ходу серии начали показывать свою лучшую игру воспитанники казанского клуба: Артём Лукоянов, Владимир Ткачев и Альберт Яруллин, так что у «Ак Барса» получилось сократить отставание в счете.

В свою очередь, у уфимского клуба активизировался Умарк, сделавший результат в четвертом матче. Шведский форвард набрал 2 очка (1+1). 3:1 — счет в серии и, казалось, что «Ак Барс» уже не сможет ничего предложить сопернику, но казанцы включили турбо-режим, и забили за два последующих матча 12 голов.

Сначала «Ак Барс» вырвал победу в тяжелейшем пятом поединке — 3:4, а дальше хоккеисты устроили праздник для казанских болельщиков, попутно установив рекорд лиги.

Команда Зинэтулы Билялетдинова не оставила и следа от «Салавата Юлаева». Казанский клуб нанёс 40 бросков по воротам уфимцев и забил 8 безответных голов. В том матче, кстати, блистали именно воспитанники «Ак Барса».

Эмиль Гарипов отыграл на ноль, Артем Лукоянов сделал дубль, а Владимир Ткачев — хет-трик. После того как последний забросил третью шайбу, на лёд «Татнефть Арены» полетели кепки. Работники арены убирали головные уборы порядка 10 минут — в лучших традициях Национальной Хоккейной Лиги.

К слову, в той серии «Ак Барс» все-таки проиграл. В седьмом матче казанская команда не смогла остановить уфимцев. Эксперты называли победу «Салавата Юлаева» справедливой и закономерной.

Уже 17 марта 2021 года «Ак Барс» и «Салават Юлаев» встретятся снова, в этот раз на бумаге сильнее выглядит казанская команда, но исходя из истории «зеленого дерби» это не является такой уж весомой заявкой на победу.

Сергей Писцов