«Есипенко обыграл Карлсена, и ему подарили квартиру на родине»

Гроссмейстер Артем Тимофеев завершает рассказ о шахматах после пандемии

35-летний Артем Тимофеев, пожалуй, один из троих сильнейших шахматистов — выходцев из Татарстана, наряду с нынешним исполнительным директором Федерации шахмат РТ Ильдаром Ибрагимовым и Рашидом Нежметдиновым. В эксклюзивном интервью «Реальному времени» Тимофеев вспомнил о своих лучших годах в спортивной карьере.

«Аэрофлот» отбивал затраты на турнир с помощью прилетавших иностранцев»

— Турниры онлайн — это одно из следствий пандемии. А как еще она изменила шахматы?

— Не стало нескольких турниров — в частности, «Аэрофлот Опен», с которого, можно сказать, начинался шахматный год. Там ситуация изменилась в связи с пандемией, поскольку организаторы турнира, по сути, отбивали свои затраты за счет перелета в Россию участников только на самолетах компании «Аэрофлот», плюс взносы. Лишившись международного статуса, организаторы потеряли заинтересованность, и только для россиян турнир не будет проводиться.

Другой турнир, который ранее назывался Moscow Open, сейчас переименован в «РГСУ Опен» — под эгидой одноименного социального университета, но дело не только в изменении названия. На нем сильно уменьшились призовые, особенно с учетом московских реалий. Если ранее за первое место можно было заработать 500 тысяч рублей, то потом стало 300, а сейчас и вовсе 170. И там играла, можно сказать, сплошная молодежь.

Что касается меня, то в последний раз я был задействован на сеансе одновременной игры, где против сеансеров вышли молодые дарования из Москвы, Санкт-Петербурга, Беларуси. Наша сборная Татарстана на турнире сеансеров заняла второе место. Это любопытное начинание, одно время подзабытое. Хотя когда я сам только еще начинал заниматься шахматами, то играл в подобных — помнится, соперничал с Александром Морозевичем. Сейчас турниры сеансеров возрождаются, причем начало было положено еще до пандемии, в 2019 году. Любопытно, что среди них был, например, такой уже известный в шахматном мире парень, как Володар Мурзин, которому уже 14 лет.

— Этот парень уже достиг такого уровня, что уже сам может сеансы давать.

— Да, и я с ним аккуратно играл, чтобы ничего не «зевнуть», в итоге свели партию к ничьей. Любопытно, что у Мурзина рейтинг был повыше, чем у другого сеансера, поскольку Володар уже практикует выступления со взрослыми шахматистами. В частности, играл на том же командном чемпионате России.

— Чемпионат прошел в другие сроки — не весной, а осенью, и на нем практически не было иностранцев, разве что те, кто проживает в России. В частности, за «Ладью» не смог сыграть Гата Камский, который сейчас живет в Европе...

— Я не в курсе, почему он не мог сыграть. Может, из-за проблем с передвижением, но в его отсутствие я чувствовал себя в роли аксакала рядом с молодыми. Вообще, иностранцам сложно было бы приехать, но уровень чемпионата оказался очень сильным — все-таки шахматы в России на хорошем уровне. И на таком уровне мы с лидером Владиславом Артемьевым и молодежью на остальных досках заняли четвертое место, хотя по рейтингу были существенно ниже. Тем не менее провели очень ровный турнир, даже безоговорочным чемпионам из Питера уступили немного — 2,5:3,5. Обычно плохо играем с Москвой, но сейчас добились ничьей. Более того, вторую команду Москвы, под названием КПРФ, мы и обыграли, и финишировали выше в турнирной таблице. Наш Рамиль Файзрахманов показал лучший результат на своей доске вообще из всех участников.

«Я сам играл за КПРФ, только в шведские шахматы»

— Осенний Сочи выглядел похуже, чем весной, когда вы обычно играли там чемпионаты?

— Если бы это был октябрь, то можно было бы еще купаться, но мы играли в ноябре, а потому лишены были этого удовольствия. В целом Сочи — это суперместо для такого турнира.

— Еще одно любопытное замечание по клубному чемпионату — меньше стало команд, которые содержат меценаты, зато в Суперлиге дебютировали сразу две команды КПРФ. Многие шахматисты сочувствуют идеям Владимира Ильича?

— Среди организаторов команды — да, к примеру, там есть такой Константин Чернышов, входящий в руководство компартии, а среди тех, кем команда усилилась прямо перед турниром, мне кажется, нет. Кстати, я сам играл за КПРФ, только в турнире по шведским шахматам, где моим партнером был еще один член компартии России — Игорь Ягупов.

— Возвращаясь к пандемии: много турниров потерял?

— Да, поскольку я сейчас в основном сконцентрирован на участии в Кубке России, множество этапов которого были отменены. А первый выезд в итоге состоялся только в сентябре — в Челябинск. И уже потом я поехал в Сочи на командный чемпионат. Полгода простоя были такими тяжелыми, что пришлось даже зарегистрироваться на бирже труда. Мне платили пособие — правда, не такое, как если бы я был уволен до того, потеряв работу. Надо сказать спасибо Федерации шахмат республики, которая во время пандемии провела несколько онлайн-турниров, позволяя заполнить время шахматным профессионалам. А то я уже начал отслеживать развитие пандемии, количество зараженных и так далее как некий новый опыт в жизни.

— Помнится, Валерий Салов писал о чемпионате Испании, в котором стартовали порядка ста шахматистов. А в итоге до финиша не доиграли несколько десятков, снявшиеся по болезни, да еще и перезаражав друг друга. Как шахматисты возвращались в обычную жизнь?

— Когда я сам вернулся на турниры в качестве участника, то поначалу обнаружил такое новшество, как степлопакеты, ограждавшие шахматистов. Туда можно было просовывать руку, чтобы сделать ход, — тем общение друг с другом и ограничивалось. Это, понятно, помимо обязательного ношения масок. В целом могу отметить, что нам удалось избежать массовых заражений. Были только единичные случаи, как во время Суперфинала чемпионата России, когда снялся один из его участников Михаил Антипов. Он начал играть с отрицательным тестом, а по ходу соревнований анализ показал положительную пробу на наличие коронавируса.

«Когда смотрел «Ход королевы», то меня хватило только на две серии»

— В пандемию вышел мини-сериал «Ход королевы», который сейчас активно обсуждают. Смотрел ли ты его? Что думаешь по этому поводу?

— Смотрел, причем одним из последних — фильм активно обсуждали наши юные шахматисты. И чтобы быть в курсе того, что и как, я и посмотрел «Ход королевы». Меня хватило всего на две серии — они показались мне несколько депрессивными. И из-за этого настроения я бросил. Но если говорить только о шахматной стороне сериала, то там ничего не вызывает отторжения. Все-таки консультантом сериала был сам Гарри Каспаров, а потому все позиции, которые демонстрируются в фильме, реальные. Более того, Гарри Кимович использовал там одну из практик Рашида Нежметдинова. Для понимания: иногда даже покупая шахматы, видишь, что фигуры стоят на доске в позиции, которая никогда не может возникнуть — допустим, когда белая пешка стоит на клетке А1. Еще плюс сериала в том, что в каждой серии рассказывалась какая-то новая история про шахматы, что важно для юных любителей.

— Хоккейные Харламов и Фетисов, футбольные Стрельцов и Яшин, лыжница Вяльбе уже стали героями фильмов и сериалов, как и баскетбольная сборная СССР, выигравшая Олимпиаду 1972 года. А про шахматы был советский фильм «Белый снег России» — об Александре Алехине. Кто еще достоин экранизации?

— Я слышал, что есть идея снять фильм о первом матче Карпова и Корчного, который проходил в Багио в 1978 году. Вроде бы компания Никиты Михалкова взялась за осуществление этой идеи.

— Жаль, что не про второй матч, в Мерано-1981. Там такой сюжет был, о котором рассказывал наш невозвращенец Лев Альбурт. Тогда Корчной пригласил секундантом другого невозвращенца Игоря Иванова, роль которого заключалась в том, чтобы напиваться и нервировать членов советской делегации. В итоге Иванов нанес ущерб самому Корчному: не зная, что в Италии нужно платить за мини-бар, Иванов пропил около пяти тысяч долларов.

— Я думаю, Анатолий Карпов мог бы стать прототипом для фильма из мира шахмат. Он был чемпионом мира, занимал серьезные должности в Фонде мира, был депутатом Госдумы России. Гарри Каспаров не подошел бы на роль главного персонажа, поскольку он сейчас в опале. Михаил Ботвинник? Ну он уже настолько далеко от нынешних реалий. Еще про Михаила Нехемьевича Таля тоже, мне кажется, было бы интересно посмотреть.

«Карлсен вышел из пандемии в выигрышной ситуации»

— Был приостановлен матч претендентов, проходивший в Екатеринбурге. Как сейчас с ним ситуация?

— В апреле его собираются доигрывать с момента, на котором турнир был приостановлен. Уже после него будет начат новый цикл матчей претендентов. Любопытная ситуация, конечно, выигравшим из которой вышел, на мой взгляд, Магнус Карлсен. Все просто: он еще на год остается в роли действующего чемпиона мира, а это сказывается на рекламных контрактах. Карлсен все равно остается явлением в мировых шахматах, настолько, что недавно 18-летнему Андрею Есипенко, обыгравшему Магнуса в турнире, подарили квартиру в Ростове-на-Дону.

— Кстати, я никогда не мог понять, почему-то Карлсен, а ранее Виши Ананд с неохотой играли на шахматных Олимпиадах, не говоря уже о других командных турнирах.

— Ну а смысл? Сильных партнеров не было, у Карлсена их до сих пор нет. В Индии только недавно появилась достойная плеяда игроков, начиная с Харикришны, Видита, плюс Сашикиран из старичков, поэтому Ананд уже играет за сборную. А плохое место на финише так или иначе сказывается на имидже ее игроков. Тем не менее на той же Олимпиаде-2010, которую мы вспоминали, играли и Веселин Топалов за Болгарию, и Карлсен, который потом играл на домашней Олимпиаде 2014 года в Тромсё (когда там сразу двое шахматистов скончались из-за духоты в игровом зале). Кстати, выступили в Ханты-Мансийске оба неудачно, потеряв несколько пунктов в рейтинге. Вот здесь можно вспомнить твои объяснения о командной тактике. Вполне возможно, что в некоторых партиях Веселину и Магнусу и надо было сыграть осторожнее, на ничью, но так как они были безоговорочными лидерами своих команд, то в каждом матче вынуждены были играть только на победу, чтобы приносить очки. Но так и должно быть, это Олимпиада, где ты играешь не за себя и свой рейтинг, а за партнеров по команде, за всю страну.

— Что еще изменилось после пандемии, чего могли не заметить люди, не пристально следящие за шахматами?

— Ну, сейчас все обсуждают переход лидера сборной Армении Левона Ароняна в состав сборной США.

— Вот как?! Тут надо уточнить, что Левон Аронян, он же Лев Аронов, постоянно живет в Германии, но выступал за Армению, будучи десяток лет лидером этой небольшой, но сплоченной команды. Она еще и усилилась за счет Сергея Мовсесяна, который, в свою очередь, долго выступал за Чехию. А тут такой поворот, и что к этому привело?

— Политика повлияла. В Армении сменилась власть, приход Никола Пашиняна привел, по словам Ароняна, к уменьшению государственной помощи шахматам — в частности, ему. А в Америке нашелся меценат, который сделал ему предложение с соответствующим финансированием.

«В свой состав сборной России первым я бы включил Артемьева»

— Этой зимой я анализировал состав участников чемпионата США среди мужчин и женщин. Там было семь представителей бывшего СССР и восемь из остального мира, включая кубинца Домингеса, поляка Сверча, румынку Фойшор. Получается, что количество «наших» и «ненаших» в топе Америки сравнялось, но уровень конкуренции в составе сборной там будет гораздо выше, тем более что Ароняну уже под сорок.

— Да, там же еще есть Накамура, Со, Каруана, который, по словам Ароняна, поддержал его переход в сборную США. Еще появился Джеффри Ксионг с рейтингом выше 2700. Предположу, что место в сборной у Ароняна поначалу будет, но как долго это продлится, не скажу.

— Вернемся к той Олимпиаде в Ханты-Мансийске, где ты играл, ваша сборная тогда проиграла Армении, прежде выигрывавшей Олимпиады и чемпионаты мира, выступавшей, по существу, одной четверкой. И вот ты проиграл Арману Пашикяну, который ранее в этот квартет победителей не входил.

— Дело в том, что ранее в состав их победной сборной входил ныне покойный Карен Асрян, у которого обнаружились проблемы с сердцем. Поэтому пришлось поменять привычный выигрышный состав. Армянская школа шахмат, ее традиции — это очень серьезно. (Достаточно назвать и бывшего чемпиона мира Тиграна Петросяна, последнего чемпиона СССР Аршака Петросяна, Рафаэла Ваганяна, Смбата Лпутяна, входивших в число ведущих шахматистов СССР, — прим. авт.).

— Итак, Армению, откуда теперь ушел Аронян, вычеркиваем из списка сильных сборных, но свято место пусто не бывает, и на него сейчас претендует Иран. Я обратил внимание, что сейчас это одна из сильнейших сборных в Азии после Китая и Индии. Как случился такой прогресс?

— Я бывал в Тегеране, играл там с молодыми ребятами, видел их уровень. Там, кроме лидера Алирезы Фаруджи, отмечу еще Пархама Магсудлу. С ними работают приглашенные тренеры — в частности, я знаю, что туда переехал Иван Соколов из Боснии, другие европейские гроссмейстеры.

— Скорее всего, это продукт поддержки шахмат на государственном уровне, что происходило ранее и в том же Китае, и в Индии. Кстати, задам тебе такой вопрос как начинающему тренеру: будь твоя воля, кого бы ты взял в состав сборной России?

— Первым Владислава Артемьева.

— Согласен, правила алфавита никто не отменял. А далее?

— Тех, кто стоит выше по рейтингу. А это, скорее всего, Непомнящий, Карякин, Грищук, Витюгов, Андрейкин.

— Проводим экспресс-анализ: Андрейкин родом из Саратова, Грищук — москвич, Витюгов из Питера, Артемьев — Омск — Казань, Карякин — Крым — Москва. Непомнящий…

— Родом из Брянска, живет в Москве. Уточню, что Андрейкин учился в Саратове, а живет в Рязани.

— То есть этот список не дает нам точного ответа на то, какой регион России лучше всего занимается шахматами.

— Сейчас такого «инкубатора» по воспитанию сильных шахматистов не видно. Может, «Сириус» возьмет на себя эту роль — это некая школа, которая работает под патронажем Владимира Крамника, и ее филиалы есть во многих регионах, и в Сочи, и у нас в Казани.

— Кстати, а в Казани растет смена двум Артемам — Тимофееву и Ильину, местным воспитанникам, которые застали славные времена татарстанских шахмат?

— Сейчас у нас хорошие девочки. Была еще Камалия Булатова, талантливая шахматистка, но сейчас она сконцентрировалась на учебе. Зато есть и подрастают и Зарина Шафигуллина, и более молодые Мария Якимова, Екатерина Насырова, приехавшая к нам из другого региона и прогрессирующая уже здесь.