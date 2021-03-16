«Каспаров сказал: «Мы в тебя верим». И я черными сделал ничью с Бакро»

Один из лучших воспитанников татарстанских шахмат начинает тренерскую карьеру

35-летний Артем Тимофеев входит в мужскую тройку сильнейших воспитанников Татарстана, наряду с нынешним исполнительным директором Федерации шахмат РТ Ильдаром Ибрагимовым и Рашидом Нежметдиновым. В эксклюзивном интервью «Реальному времени» Тимофеев вспоминал о своих лучших годах в спортивной карьере.

«Корчной комплиментарно высказался»

— Артем, первая часть нашего интервью выйдет в день рождения президента федерации шахмат Татарстана Геннадия Захарова. Геннадий Николаевич отмечает свое 86-летие, с чем мы его поздравляем. А когда состоялось ваше личное знакомство?

— Хочу присоединиться к поздравлениям Геннадия Николаевича, который уже более 20 лет возглавляет республиканскую федерацию. А мы познакомились на момент, когда он работал управляющим Сбербанка РТ, и с Захаровым связаны самые запоминающиеся страницы в истории казанских шахмат. Начиная с того же матча «Татарстан — Европа» в 2001 году, в котором я принимал участие еще будучи 16-летним, и продолжая уже моим матчем с Виктором Корчным. После той победы Геннадий Николаевич подарил мне компьютер.

— Тут еще стоит сказать слова благодарности, поскольку все турниры команды «Ладья» — это было, что называется, обязательной программой, а вот матчи и «Татарстан — Европа», и конкретно твой поединок с Виктором Львовичем были проведены благодаря Захарову.

— Да, это были идеи тогдашнего исполнительного директора федерации шахмат РТ Наиля Мухамедзянова, которые воплощались благодаря президенту нашей федерации. И наш матч с Корчным он провел по примеру других, более ранних встреч Виктора Львовича, когда он в Казахстане сыграл против местного вундеркинда Дармена Садвакасова. В целом Захаров внимательно относится и к нам, профессионалам, и к шахматным любителям, когда говорится о том, что необходимо поднимать массовый спорт. При этом пользуется огромным авторитетом в любой среде, я, например, ни разу не слышал, чтобы он повышал голос в разговоре, поскольку свою позицию может довести и с помощью веских аргументов.

— Возвращаясь к матчу с Корчным — как он вел себя за доской? Про Виктора Львовича ходит много историй, когда он мог выговаривать своим противникам за доской, а тут еще произошла история, когда он застрял в гостиничном лифте и очень переволновался из-за этого. Не вымещал Корчной свое неудовольствие от этой нервотрепки, от проигранного матча?

— Честно говоря, я морально был готов, но ни одним негативным словом Корчной не охарактеризовал свое поражение, более того, он комплиментарно высказался, мол: «Не я в этом матче преподавал уроки своему сопернику, а вы, поскольку победили в итоге. Более того, я сам чему-то научился по итогам этого матча». Не надо забывать о том, что его принимали очень хорошо, чем Татарстан всегда славился.

И этот матч, и участие в противостоянии «Татарстан — Европа» можно назвать лучшими моментами моей спортивной карьеры. Во втором противостоянии я обыграл Виорела Бологана из Молдовы, правда, в повторной партии уступил, но все равно это было очень запоминающимся событием для меня, тогда 16-летнего.

Юный Артем Тимофеев показывает свою партию. Фото ruchess.ru

«Каспаров сказал: «Ты хорошо сыграешь», и я черными свел вничью партию с Бакро»

— Не исключено, что Наиль Мухамедзянов именно тогда обговаривал с Бологаном возможность сыграть за казанскую команду, в составе которой вы вместе стали чемпионами страны в 2003 году в Тольятти. И что важно, так это приглашение тебя, как ты сам говоришь, 16-летнего, на матч с такими соперниками, в то время когда можно было бы сделать ставку на приезжего. Например, на того же Юсупова, который играл за Казань четырьмя годами ранее.

— Да, это 1997 год, когда Казань едва ли не впервые обозначила себя на мировой шахматной карте, проведя финал Кубка Европейских чемпионов. За нас играли Артур Юсупов, Владимир Крамник, Алексей Дреев, а также Сергей Рублевский и Андрей Харлов, с которыми я вскоре играл уже в одном составе. А тогда я просто приходил на турнир, собирал автографы его участников, это же было огромное событие для той команды. Правда, выступили мы там не сказать чтобы успешно, проиграв в полуфинале Азову, самому сильному из конкурентов.

Это были золотые времена шахматного Татарстана, я их помню, как будто все это происходило вчера. Нашу команду в разные годы усиливали Евгений Бареев, Петр Свидлер, израильтянин Илья Смирин, армянин Владимир Акопян, азербайджанец Теймур Раджабов, Гарри Каспаров…

— Ну тут спорно говорить об усилении, поскольку Гарри Кимович в 2003 году на «Европе» проиграл важную партию израильтянину Хузману, и мы, будучи чемпионами России, остались вне призовой тройки.

— Тем не менее Каспаров начал тот турнир с «плюс четырех» и, я помню, оказал положительное влияние на тот момент, когда у меня игра не заладилась. Я проиграл две партии, а нам предстояло сыграть важнейший матч с французами. Тогда миллиардерша Нахед Оже собрала под цвета своей команды NAO суперсостав, достаточно сказать, что мне предстояло сыграть на одной из последних досок с Этьеном Бакро. Возник разговор о моей замене, причем я сам его инициировал, но Каспаров сказал: «Мы в тебя верим, ты хорошо сыграешь». В итоге я черными свел свою партию вничью.

Фото wikipedia.org

Тогда миллиардерша Нахед Оже собрала под цвета своей команды NAO суперсостав, достаточно сказать, что мне предстояло сыграть на одной из последних досок с Этьеном Бакро

— Красивая история. Помнится, с французом у тебя была связана история и на шахматной Олимпиаде.

— Да, с французом Себастьяном Феллером, который уступал мне по рейтингу около 50 пунктов, я уже с дебюта белыми получил хуже. По совету нашего капитана я предложил ничью, но Феллер отказался. Это была Олимпиада 2010 года в Ханты-Мансийске, где играл за вторую сборную России. Если бы не это поражение, то я сыграл бы в силу своего рейтинга.

— Но, Артем, в командных соревнованиях есть понятие опять же командной тактики. Грубо говоря, белые играют на победу, черные — строго на ничью. И бывает такая ситуация, когда у тебя позиция ничейная, и играй ты за себя, то ничью бы и предлагал сопернику. Но ты играешь на команду, пытаешься выжать из ничейной позиции победу, рискуешь и проигрываешь. Это я не тебе объясняю, это для читателей.

— Действительно, подобные ситуации случаются достаточно часто. Но я свои партии проигрывал сам. Позиции так складывались, что я даже не мог попробовать рисковать. Нет, уступал самым глупейшим образом. Как у меня в карьере подчас бывают такие проигрыши… Много было перед этим турниром надежд, ожиданий… Радует то, что мы с членами команды поговорили начистоту — кто, в чем ошибся, чтобы не было на будущее невысказанных претензий друг к другу. Общий вывод такой — все старались, все работали. Поэтому без обид!

Кстати, на той Олимпиаде у французов не было как раз Этьена Бакро. В принципе, только его отсутствие и то, что не приехал Вишванатан Ананд, можно признать недостатком той Олимпиады. Ну и у нас Александр Морозевич не приехал, что сказалось лично в мою пользу. Дело в том, что я, таким образом, из запасных второй сборной передвинулся в основной состав. Все остальные звезды на Олимпиаду приехали.

Фото ruchess.ru

Тогда я допустил стратегическую ошибку, сыграв перед Олимпиадой в двух турнирах. В товарищеском матче с Китаем, потом чемпионат России в высшей лиге. Вот последний, пожалуй, был лишним

«2010 год был пиковым в моей спортивной карьере»

— Сам факт твоего приглашения в сборную был неожиданным?

— В начале того года я понимал, что буду фигурировать в районе второго-третьего запасного в сборной, но иллюзий особых не питал. В августе, перед товарищеским матчем со сборной Китая, объявили, что Морозевич отказался выступать, и я попадаю в состав. Тогда я допустил стратегическую ошибку, сыграв перед Олимпиадой в двух турнирах. В товарищеском матче с Китаем, потом чемпионат России в Высшей лиге. Вот последний, пожалуй, был лишним. Потому что кроме выступлений были еще постоянные перелеты, в Китай, потом в Иркутск, наконец, Ханты-Мансийск, смены климата, часовых поясов и так далее.

— Ханты-Мансийск интересовался шахматной Олимпиадой?

— Находясь внутри самих соревнований, мы об этом не задумывались. Не до этого было. К тому же это не просто турнир какой-то, это Олимпиада, где участвовало около 250 команд. Возвращаясь к вопросу, скажу, что я впервые участвовал на Олимпиаде, и мне казалось, что ажиотаж вокруг соревнований серьезный. Много рекламы, центральные телеканалы информировали о ходе турнира. Проходил он тогда в недавно выстроенном в городе теннисном центре. Там для Олимпиады освободили два этажа, на которых располагались четыре корта с трибунами. В результате получилось просторное помещение, которое позволяло всех разместить, а шахматистам ходить, не задевая друг друга локтями.

— Твой комментарий о тогдашнем выступлении женской сборной России, и конкретно об Алисе Галлямовой, ставшей олимпийской чемпионкой.

— Начну с общего впечатления. Женская сборная просто разорвала своих соперниц, выиграв Олимпиаду за тур до ее конца. Что касается Галлямовой, то она поначалу проиграла в матче с Боснией, но потом собралась и показала отличный результат. Мало того, что побеждала, так две ее победы в матчах с Украиной и Грузией принесли общие победы сборной России в 2010-м.

Кстати, тот год был пиковым и для меня, когда постоянно рос рейтинг, дойдя до 2690, шел по нарастающей…

Фото evening-kazan.ru

Женская сборная просто разорвала своих соперниц, выиграв Олимпиаду за тур до ее конца. Что касается Галлямовой, то она поначалу проиграла в матче с Боснией, но потом собралась и показала отличный результат

«Когда коллеги предложили сыграть в футбол, то с удовольствием согласился»

— Тогда тебе было только 25 лет. С чем связана, на твой взгляд, ситуация, что прогресс в итоге приостановился.

— Наверное, изменилась жизненная ситуация, я тогда женился, родился ребенок, несколько изменились жизненные приоритеты. Был сложный период, о котором даже вспоминать не очень хочется.

— Это еще связывали с историей, которая случилась с тобой на отдыхе. Я помню, ты играл в сеансе одновременной игры и выглядел несколько заторможенным, что объяснили мне люди из околошахматных кругов тем, что тебя за границей укусил некий паук. Более того, твоя жизнь висела на волоске.

— Серьезно?! Ничего подобного со мной не происходило, сколько бы раз я не ездил в отпуск в экзотические страны.

— Ну и слава Богу. Тогда логичен вопрос — твое желание начать тренерскую карьеру связано с тем, что ты уже не веришь в восстановление своих позиций в качестве действующего шахматиста?

— Нет, на самом деле я собираюсь играть как за команду Казани, так и в личных соревнованиях, но есть уже ощущение, что личных амбиций поубавилось. Мне стало бы интереснее работать с детьми, помочь в спортивном росте наиболее перспективным.

— Но ты же, по–моему, уже имел какую-то тренерскую практику. Сужу об этом, поскольку знаю, что ты играешь в футбол и в мини-футбол за команду АПТ, Ассоциации профессиональных тренеров, строго состоящей из шахматных наставников.

— Все правильно, я играл за эту команду, но не верно, что она состоит исключительно из шахматных тренеров. Скорее из людей шахматной сферы, любящих одновременно и шахматы, и футбол. Я, кстати, люблю его с детства, порой казалось, что даже больше самих шахмат. Просто когда я начал ими заниматься, то пошли успехи, вот я и начал ими заниматься профессионально. Но футбол любить не перестал, и когда мне коллеги предложили сыграть за АПТ на любительских турнирах, то с удовольствием согласился. В составе команды были председатель АПТ Артем Ильин, руководитель правления Иван Герасимов, член правления Марат Аскаров, известные шахматисты братья Виталий и Сергей Родченковы, Дамир Бакунин, Антон Исаевский, Кирилл Торбин… Суть в том, что мы собираемся вместе, все вместе скидываемся на игровую форму, заявки на турниры, проводим свободное время, подчас спорим, после матчей, не без этого.

Фото Максим Платонов



Я собираюсь играть как за команду Казани, так и в личных соревнованиях, но есть уже ощущение, что личных амбиций поубавилось

«Даже в блице читеры умудряются найти время на получение подсказки»

— Насколько я слышал, ты сейчас находишься в процессе подготовки к серьезному турниру.

— С 27 по 31 марта будет проходить клубный чемпионат Европы, который обычно проходил по осени, а сейчас перенесен на весну, и мы будем играть в режиме онлайн. Там Камский будет в составе, так же, как и я, Артемьев, Артем Ильин, Ильдар Ибрагимов, Азат Шарафеев. У нас неплохой состав, но надо заметить, что и конкуренты соберутся в своих сильнейших комплектациях. В частности, на первом месте по рейтингу стоит Чехия, а дальше идет Англия с Майклом Адамсом.

— Любопытно, с ходу уже и не вспомнишь турнир или даже командный чемпионат, на который Англия заявлялась бы, да еще и собирала всех своих звезд (из восьми командных чемпионатов мира в 21 веке Англия сыграла только на одном, последнем, в 2019 году, — прим. ред.).

— Видимо, решили напомнить о себе. Но стоит отметить, что это будет турнир по быстрым шахматам, то есть по несколько матчей в день. Какая-то замена не состоявшимся в конце прошлого года чемпионатам мира по быстрым шахматам и блицу.

— Как чисто технически выглядит шахматная партия в режиме онлайн?

— Игрок выходит в режиме «Зум», демонстрируя на экране компьютера себя. И если состоится выход в финальную стадию турнира, то необходимо будет установить еще одну камеру, чтобы она показывала всю комнату по периметру, тем самым демонстрируя, что человек не получает никаких подсказок.

— Остается предложить некий пошлый вариант, кода подсказчик залезет с ноутбуком под стол. Вообще, конечно, необходимо было предложить провести турнир в режиме блица, а не рапида, там-то уж можно быть уверенным, что на подсказки просто не останется времени.

— Могу тебя огорчить, но даже в блице читеры умудряются найти время на получение подсказки. Поэтому создаются даже некие организации, которые отслеживают уровень игры тех или иных шахматистов и пытаются определить читерство по нелогичности сделанных ходов. Мы же играем на серверах различных компаний, и у них есть некие отделы, специалисты которых и выявляют подобных читеров, бывает, когда играешь в турнире, то вдруг обнаруживаешь новость о том, что снят тот или иной участник.

(Продолжение следует)