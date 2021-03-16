«Каспаров сказал: «Мы в тебя верим». И я черными сделал ничью с Бакро»
Один из лучших воспитанников татарстанских шахмат начинает тренерскую карьеру
35-летний Артем Тимофеев входит в мужскую тройку сильнейших воспитанников Татарстана, наряду с нынешним исполнительным директором Федерации шахмат РТ Ильдаром Ибрагимовым и Рашидом Нежметдиновым. В эксклюзивном интервью «Реальному времени» Тимофеев вспоминал о своих лучших годах в спортивной карьере.
«Корчной комплиментарно высказался»
— Артем, первая часть нашего интервью выйдет в день рождения президента федерации шахмат Татарстана Геннадия Захарова. Геннадий Николаевич отмечает свое 86-летие, с чем мы его поздравляем. А когда состоялось ваше личное знакомство?
— Хочу присоединиться к поздравлениям Геннадия Николаевича, который уже более 20 лет возглавляет республиканскую федерацию. А мы познакомились на момент, когда он работал управляющим Сбербанка РТ, и с Захаровым связаны самые запоминающиеся страницы в истории казанских шахмат. Начиная с того же матча «Татарстан — Европа» в 2001 году, в котором я принимал участие еще будучи 16-летним, и продолжая уже моим матчем с Виктором Корчным. После той победы Геннадий Николаевич подарил мне компьютер.
— Тут еще стоит сказать слова благодарности, поскольку все турниры команды «Ладья» — это было, что называется, обязательной программой, а вот матчи и «Татарстан — Европа», и конкретно твой поединок с Виктором Львовичем были проведены благодаря Захарову.
— Да, это были идеи тогдашнего исполнительного директора федерации шахмат РТ Наиля Мухамедзянова, которые воплощались благодаря президенту нашей федерации. И наш матч с Корчным он провел по примеру других, более ранних встреч Виктора Львовича, когда он в Казахстане сыграл против местного вундеркинда Дармена Садвакасова. В целом Захаров внимательно относится и к нам, профессионалам, и к шахматным любителям, когда говорится о том, что необходимо поднимать массовый спорт. При этом пользуется огромным авторитетом в любой среде, я, например, ни разу не слышал, чтобы он повышал голос в разговоре, поскольку свою позицию может довести и с помощью веских аргументов.
— Возвращаясь к матчу с Корчным — как он вел себя за доской? Про Виктора Львовича ходит много историй, когда он мог выговаривать своим противникам за доской, а тут еще произошла история, когда он застрял в гостиничном лифте и очень переволновался из-за этого. Не вымещал Корчной свое неудовольствие от этой нервотрепки, от проигранного матча?
— Честно говоря, я морально был готов, но ни одним негативным словом Корчной не охарактеризовал свое поражение, более того, он комплиментарно высказался, мол: «Не я в этом матче преподавал уроки своему сопернику, а вы, поскольку победили в итоге. Более того, я сам чему-то научился по итогам этого матча». Не надо забывать о том, что его принимали очень хорошо, чем Татарстан всегда славился.
И этот матч, и участие в противостоянии «Татарстан — Европа» можно назвать лучшими моментами моей спортивной карьеры. Во втором противостоянии я обыграл Виорела Бологана из Молдовы, правда, в повторной партии уступил, но все равно это было очень запоминающимся событием для меня, тогда 16-летнего.
«Каспаров сказал: «Ты хорошо сыграешь», и я черными свел вничью партию с Бакро»
— Не исключено, что Наиль Мухамедзянов именно тогда обговаривал с Бологаном возможность сыграть за казанскую команду, в составе которой вы вместе стали чемпионами страны в 2003 году в Тольятти. И что важно, так это приглашение тебя, как ты сам говоришь, 16-летнего, на матч с такими соперниками, в то время когда можно было бы сделать ставку на приезжего. Например, на того же Юсупова, который играл за Казань четырьмя годами ранее.
— Да, это 1997 год, когда Казань едва ли не впервые обозначила себя на мировой шахматной карте, проведя финал Кубка Европейских чемпионов. За нас играли Артур Юсупов, Владимир Крамник, Алексей Дреев, а также Сергей Рублевский и Андрей Харлов, с которыми я вскоре играл уже в одном составе. А тогда я просто приходил на турнир, собирал автографы его участников, это же было огромное событие для той команды. Правда, выступили мы там не сказать чтобы успешно, проиграв в полуфинале Азову, самому сильному из конкурентов.
Это были золотые времена шахматного Татарстана, я их помню, как будто все это происходило вчера. Нашу команду в разные годы усиливали Евгений Бареев, Петр Свидлер, израильтянин Илья Смирин, армянин Владимир Акопян, азербайджанец Теймур Раджабов, Гарри Каспаров…
— Ну тут спорно говорить об усилении, поскольку Гарри Кимович в 2003 году на «Европе» проиграл важную партию израильтянину Хузману, и мы, будучи чемпионами России, остались вне призовой тройки.
— Тем не менее Каспаров начал тот турнир с «плюс четырех» и, я помню, оказал положительное влияние на тот момент, когда у меня игра не заладилась. Я проиграл две партии, а нам предстояло сыграть важнейший матч с французами. Тогда миллиардерша Нахед Оже собрала под цвета своей команды NAO суперсостав, достаточно сказать, что мне предстояло сыграть на одной из последних досок с Этьеном Бакро. Возник разговор о моей замене, причем я сам его инициировал, но Каспаров сказал: «Мы в тебя верим, ты хорошо сыграешь». В итоге я черными свел свою партию вничью.
Тогда миллиардерша Нахед Оже собрала под цвета своей команды NAO суперсостав, достаточно сказать, что мне предстояло сыграть на одной из последних досок с Этьеном Бакро
— Красивая история. Помнится, с французом у тебя была связана история и на шахматной Олимпиаде.
— Да, с французом Себастьяном Феллером, который уступал мне по рейтингу около 50 пунктов, я уже с дебюта белыми получил хуже. По совету нашего капитана я предложил ничью, но Феллер отказался. Это была Олимпиада 2010 года в Ханты-Мансийске, где играл за вторую сборную России. Если бы не это поражение, то я сыграл бы в силу своего рейтинга.
— Но, Артем, в командных соревнованиях есть понятие опять же командной тактики. Грубо говоря, белые играют на победу, черные — строго на ничью. И бывает такая ситуация, когда у тебя позиция ничейная, и играй ты за себя, то ничью бы и предлагал сопернику. Но ты играешь на команду, пытаешься выжать из ничейной позиции победу, рискуешь и проигрываешь. Это я не тебе объясняю, это для читателей.
— Действительно, подобные ситуации случаются достаточно часто. Но я свои партии проигрывал сам. Позиции так складывались, что я даже не мог попробовать рисковать. Нет, уступал самым глупейшим образом. Как у меня в карьере подчас бывают такие проигрыши… Много было перед этим турниром надежд, ожиданий… Радует то, что мы с членами команды поговорили начистоту — кто, в чем ошибся, чтобы не было на будущее невысказанных претензий друг к другу. Общий вывод такой — все старались, все работали. Поэтому без обид!
Кстати, на той Олимпиаде у французов не было как раз Этьена Бакро. В принципе, только его отсутствие и то, что не приехал Вишванатан Ананд, можно признать недостатком той Олимпиады. Ну и у нас Александр Морозевич не приехал, что сказалось лично в мою пользу. Дело в том, что я, таким образом, из запасных второй сборной передвинулся в основной состав. Все остальные звезды на Олимпиаду приехали.
Тогда я допустил стратегическую ошибку, сыграв перед Олимпиадой в двух турнирах. В товарищеском матче с Китаем, потом чемпионат России в высшей лиге. Вот последний, пожалуй, был лишним
«2010 год был пиковым в моей спортивной карьере»
— Сам факт твоего приглашения в сборную был неожиданным?
— В начале того года я понимал, что буду фигурировать в районе второго-третьего запасного в сборной, но иллюзий особых не питал. В августе, перед товарищеским матчем со сборной Китая, объявили, что Морозевич отказался выступать, и я попадаю в состав. Тогда я допустил стратегическую ошибку, сыграв перед Олимпиадой в двух турнирах. В товарищеском матче с Китаем, потом чемпионат России в Высшей лиге. Вот последний, пожалуй, был лишним. Потому что кроме выступлений были еще постоянные перелеты, в Китай, потом в Иркутск, наконец, Ханты-Мансийск, смены климата, часовых поясов и так далее.
— Ханты-Мансийск интересовался шахматной Олимпиадой?
— Находясь внутри самих соревнований, мы об этом не задумывались. Не до этого было. К тому же это не просто турнир какой-то, это Олимпиада, где участвовало около 250 команд. Возвращаясь к вопросу, скажу, что я впервые участвовал на Олимпиаде, и мне казалось, что ажиотаж вокруг соревнований серьезный. Много рекламы, центральные телеканалы информировали о ходе турнира. Проходил он тогда в недавно выстроенном в городе теннисном центре. Там для Олимпиады освободили два этажа, на которых располагались четыре корта с трибунами. В результате получилось просторное помещение, которое позволяло всех разместить, а шахматистам ходить, не задевая друг друга локтями.
— Твой комментарий о тогдашнем выступлении женской сборной России, и конкретно об Алисе Галлямовой, ставшей олимпийской чемпионкой.
— Начну с общего впечатления. Женская сборная просто разорвала своих соперниц, выиграв Олимпиаду за тур до ее конца. Что касается Галлямовой, то она поначалу проиграла в матче с Боснией, но потом собралась и показала отличный результат. Мало того, что побеждала, так две ее победы в матчах с Украиной и Грузией принесли общие победы сборной России в 2010-м.
Кстати, тот год был пиковым и для меня, когда постоянно рос рейтинг, дойдя до 2690, шел по нарастающей…
Женская сборная просто разорвала своих соперниц, выиграв Олимпиаду за тур до ее конца. Что касается Галлямовой, то она поначалу проиграла в матче с Боснией, но потом собралась и показала отличный результат
«Когда коллеги предложили сыграть в футбол, то с удовольствием согласился»
— Тогда тебе было только 25 лет. С чем связана, на твой взгляд, ситуация, что прогресс в итоге приостановился.
— Наверное, изменилась жизненная ситуация, я тогда женился, родился ребенок, несколько изменились жизненные приоритеты. Был сложный период, о котором даже вспоминать не очень хочется.
— Это еще связывали с историей, которая случилась с тобой на отдыхе. Я помню, ты играл в сеансе одновременной игры и выглядел несколько заторможенным, что объяснили мне люди из околошахматных кругов тем, что тебя за границей укусил некий паук. Более того, твоя жизнь висела на волоске.
— Серьезно?! Ничего подобного со мной не происходило, сколько бы раз я не ездил в отпуск в экзотические страны.
— Ну и слава Богу. Тогда логичен вопрос — твое желание начать тренерскую карьеру связано с тем, что ты уже не веришь в восстановление своих позиций в качестве действующего шахматиста?
— Нет, на самом деле я собираюсь играть как за команду Казани, так и в личных соревнованиях, но есть уже ощущение, что личных амбиций поубавилось. Мне стало бы интереснее работать с детьми, помочь в спортивном росте наиболее перспективным.
— Но ты же, по–моему, уже имел какую-то тренерскую практику. Сужу об этом, поскольку знаю, что ты играешь в футбол и в мини-футбол за команду АПТ, Ассоциации профессиональных тренеров, строго состоящей из шахматных наставников.
— Все правильно, я играл за эту команду, но не верно, что она состоит исключительно из шахматных тренеров. Скорее из людей шахматной сферы, любящих одновременно и шахматы, и футбол. Я, кстати, люблю его с детства, порой казалось, что даже больше самих шахмат. Просто когда я начал ими заниматься, то пошли успехи, вот я и начал ими заниматься профессионально. Но футбол любить не перестал, и когда мне коллеги предложили сыграть за АПТ на любительских турнирах, то с удовольствием согласился. В составе команды были председатель АПТ Артем Ильин, руководитель правления Иван Герасимов, член правления Марат Аскаров, известные шахматисты братья Виталий и Сергей Родченковы, Дамир Бакунин, Антон Исаевский, Кирилл Торбин… Суть в том, что мы собираемся вместе, все вместе скидываемся на игровую форму, заявки на турниры, проводим свободное время, подчас спорим, после матчей, не без этого.
Я собираюсь играть как за команду Казани, так и в личных соревнованиях, но есть уже ощущение, что личных амбиций поубавилось
«Даже в блице читеры умудряются найти время на получение подсказки»
— Насколько я слышал, ты сейчас находишься в процессе подготовки к серьезному турниру.
— С 27 по 31 марта будет проходить клубный чемпионат Европы, который обычно проходил по осени, а сейчас перенесен на весну, и мы будем играть в режиме онлайн. Там Камский будет в составе, так же, как и я, Артемьев, Артем Ильин, Ильдар Ибрагимов, Азат Шарафеев. У нас неплохой состав, но надо заметить, что и конкуренты соберутся в своих сильнейших комплектациях. В частности, на первом месте по рейтингу стоит Чехия, а дальше идет Англия с Майклом Адамсом.
— Любопытно, с ходу уже и не вспомнишь турнир или даже командный чемпионат, на который Англия заявлялась бы, да еще и собирала всех своих звезд (из восьми командных чемпионатов мира в 21 веке Англия сыграла только на одном, последнем, в 2019 году, — прим. ред.).
— Видимо, решили напомнить о себе. Но стоит отметить, что это будет турнир по быстрым шахматам, то есть по несколько матчей в день. Какая-то замена не состоявшимся в конце прошлого года чемпионатам мира по быстрым шахматам и блицу.
— Как чисто технически выглядит шахматная партия в режиме онлайн?
— Игрок выходит в режиме «Зум», демонстрируя на экране компьютера себя. И если состоится выход в финальную стадию турнира, то необходимо будет установить еще одну камеру, чтобы она показывала всю комнату по периметру, тем самым демонстрируя, что человек не получает никаких подсказок.
— Остается предложить некий пошлый вариант, кода подсказчик залезет с ноутбуком под стол. Вообще, конечно, необходимо было предложить провести турнир в режиме блица, а не рапида, там-то уж можно быть уверенным, что на подсказки просто не останется времени.
— Могу тебя огорчить, но даже в блице читеры умудряются найти время на получение подсказки. Поэтому создаются даже некие организации, которые отслеживают уровень игры тех или иных шахматистов и пытаются определить читерство по нелогичности сделанных ходов. Мы же играем на серверах различных компаний, и у них есть некие отделы, специалисты которых и выявляют подобных читеров, бывает, когда играешь в турнире, то вдруг обнаруживаешь новость о том, что снят тот или иной участник.
(Продолжение следует)
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