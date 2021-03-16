Как превратить металлические отходы предприятия в миллионы рублей прибыли?
Спойлер: можно выгодно продавать его на электронных торговых площадках
Проблема, куда девать отходы, рано или поздно встает на большинстве предприятий, особенно если речь идет о производстве. Отдельная головная боль — как избавиться от металлолома. Самый простой способ — сбыть его по бросовой цене первому же сборщику и записать на баланс предприятия получившийся приход. Довольны все: и завхоз, и бухгалтерия, и руководство. Но можно поступить разумнее и проще, заработав при этом в разы больше.
Каким образом? Рассказываем в статье.
Три «металлоломовых» проблемы каждого предприятия
Каждое предприятие, на котором производится продукция, накапливает в процессе работы металлический лом. Он образуется в процессе капитального ремонта (например, срезанные балки), при демонтаже оборудования, при списывании техники и старых автомобилей, при замене кабелей и труб… Все это списывается с баланса, но накапливается на предприятии. Порой на территории завода стоят целые контейнеры, забитые ломом. Большинство действуют по старинке: сбывают на переработку первому, кто предложит за лом хоть какие-то деньги. Средства эти записываются в виде прихода, и вроде бы все проходит отлично: лом увозят в неизвестном направлении, а деньги приходят в известном. Но есть нюансы. Выделим три основных.
Во-первых, ни один сборщик металлолома, будь это даже крупное предприятие-переработчик, работающее без посредников, не заинтересован в том, чтобы предложить вам адекватную цену за лом. Его задача — купить как можно дешевле. Между тем волатильность цены на металлы на мировом рынке огромная — а значит, справедливая цена на лом «гуляет» в огромных пределах. Например, в ноябре черный лом стоил на рынке 16 рублей за килограмм, а в феврале — уже 25. Есть множество причин, по которым происходят такие скачки. Но суть одна: если специально не заниматься мониторингом цен на металлы, то на предприятии могут и не знать о том, что их «бросовый контейнер» за 3 месяца прибавил в цене почти вдвое.
Во-вторых, очень часто задача продать металлолом на предприятии ставится «в нагрузку» сотруднику, который не очень знаком со спецификой этого рынка. Где-то этим занимается завхоз, которому нужно освободить площади из-под лома. Где-то задача торжественно навешивается на отдел сбыта готовой продукции. Времени у этих сотрудников, как правило, нет, и поэтому они продают лом просто по принципу «лишь бы продать», не вникая в детали. А держать отдельного специалиста, отслеживающего рынок металлолома, накладно.
В-третьих, изначальная балансовая ценность лома нулевая, поэтому может возникать коррупционная составляющая при его продаже.
Как организован рынок металлолома в России?
Основным потребителем лома металлов, который уже гостирован, категорирован и обладает биржевыми характеристиками, становятся металлургические комбинаты, которые производят металл и изделия из него. Крупные предприятия, на которых копится лом, могут напрямую выстраивать с ними отношения. А можно работать через сетку предприятий, которые занимаются только сбором и сортировкой лома — это ломозаготовители, своеобразные посредники между теми, кто продает лом, и теми, кто его покупает на переработку.
Есть еще вертикально интегрированные компании, крупные металлургические предприятия, которые и производят металл, и перерабатывают лом, и организовали целую сетку металлосборщиков. Они занимают большую долю стихийного рынка металлолома — например, Новолипецкий металлургический комбинат.
По оценочным данным, примерно 40—50% всего лома в стране сдают физические лица, обычные граждане. Около 50—60% объема металла образуется на предприятиях. Крупное промышленное предприятие регионального масштаба, работая в обычном режиме (без капремонта и модернизации станков), производит 500—1000 тонн металлолома, по оценкам специалистов ЭТП ONLINECONTRACT. И самый простой путь его выгодно сбыть — организовать работу напрямую с предприятием, которое его перерабатывает, через электронный аукцион.
Единственный способ получить реальную рыночную цену за металлолом — выставить его на ЭТП
Единственный надежный способ получить справедливую цену за металлолом сегодня в России— объявить открытые торги на него на электронных площадках. Например, ЭТП ONLINECONTRACT уже более 7 лет предоставляет возможность проводить аукционы по продаже металлолома предприятиями.
Суть процедуры проста.
- Компания регистрируется на электронной торговой площадке.
- Публикует объявление о том, когда и во сколько пройдет аукцион, подробно описав свой лот: его состав, вес, примерный объем. Желательно, конечно, заранее рассортировать лом на черный и цветной, категоризировать, отделить от засора. Рассортированный по категориям лом стоит дороже. Но можно обойтись и без этого, просто указав в описании лота примерную часть засора (к примеру, 10%). Публикация анонса происходит самое меньшее за 3 дня, но лучше оставить его для ознакомления потенциальным участникам на более длительный срок — например, недели на две.
- Дальше дело за потенциальными участниками торгов. На аукцион заявляются те, кто хотят купить этот лот. Как правило, на такие торги заходят около 10 компаний, которые мониторят продажу металлолома предприятиями.
- И, наконец, проходят торги онлайн. Как правило, на эту процедуру отводится час. Желающие купить ваш лом выставляют свою цену. И если к концу отведенного часа участники аукциона продолжают выставлять все новую цену, то включается так называемый фриз-тайм— к часу добавляется еще 10 минут. Если участники торгов продолжают торговаться и в этот период, торги продолжаются новыми фриз-таймами. Бывают случаи, когда торги таким образом затягиваются на несколько часов, но это все же редкая ситуация.
Чем электронная продажа лучше, чем классическая схема?
Есть несколько преимуществ у онлайн-аукциона перед прямыми продажами по телефону. Специалисты ЭТП ONLINECONTRACT объясняют плюсы электронных торгов в семи простых пунктах.
- Какая бы ни была выставлена изначальная цена, она в процессе торгов корректируется в справедливую сторону. Даже если не знать, что металл сейчас стоит условных 26 рублей за килограмм, и выставить, скажем, 14 — участники торгов в процессе аукциона так или иначе все равно дотянут эту цену до справедливой, стремясь забрать лот и не дать его выкупить другим. Специалисты ЭТП ONLINECONTRACT приводят показательный пример: одна компания продавала металлическую стружку на онлайн-аукционе. Изначальная цена выставленного лота была 300 тысяч рублей. А ушел он в итоге за 2,5 миллиона рублей. Такие случаи с разницей в восемь раз от первоначальной цены, конечно, редкие, но генеральная тенденция видна: рынок выравнивает цену в честном соревновании покупателей. И эта возможность заработать на своих отходах — пожалуй, главное преимущество электронных торгов.
- Процедура абсолютно прозрачная и честная. Это самое очевидное управленческое решение: оно исключает любой человеческий фактор, начиная от коррупционной составляющей и заканчивая банальной некомпетентностью исполнителей. Все происходит в автоматическом режиме, у продавца нет возможности «подкрутить» цену искусственно или получить откат.
- У такого аукциона есть множество удобных опций. Можно настроить шаг изменения цены (как на классическом аукционе). Можно разбить один лот на несколько — к примеру, если на вашем предприятии копится несколько разных видов металлолома, вы можете в рамках одного аукциона продать десяток разных лотов, на каждый из которых обязательно найдется свой покупатель.
- Перед тем, как выставить товар на электронные торги, компания всегда получает подробную консультацию от ЭТП: специалисты сориентируют вас по текущим ценам, дадут советы о том, как описать лот. Все непонятные вопросы проясняются сразу же, так что электронные торги — это не так сложно, как может показаться с самого начала.
- На электронных аукционах в режиме реального времени формируется атмосфера психологического соперничества. У покупателя нет двух недель на телефонные переговоры или на неторопливое выторговывание каждого рубля. Решение должно приниматься прямо здесь и сейчас, за считанные минуты и часы. Поэтому психологический момент, азарт купить и не дать это сделать сопернику помогает сбыть металлолом максимально выгодно для продавца. Это железное правило таких аукционов: чем активнее торговля, тем выше потолок максимальной цены.
- Электронные торги экономят человеческие ресурсы вашей компании. Вам не нужно заставлять вашего несчастного завхоза мониторить цены на металл на мировых рынках и неделями обзванивать десятки приемщиков металлолома в попытках найти лучшую цену. Нужно просто зарегистрироваться на электронной площадке и сделать описание лота — дальше умная система сделает все сама. К вам придут десятки покупателей, сами посоревнуются между собой по цене, и вы получите максимально выгодное предложение. А ваш сотрудник за это время сделает что-то полезное в рамках своей работы.
- Таким образом можно продать на ЭТП не только металлолом. Очень хорошо продаются и многие другие отходы, которые перерабатывают разные предприятия. Полиэтилен, отработанные масла и дизельное топливо, макулатура, безнадежные автомобили… Все это при разумном подходе станет не мусором, о который вы сломаете себе всю голову в попытках его утилизировать, а источником дополнительных доходов на вашем предприятии. ЭТП ONLINECONTRACT приводит пример: одно предприятие недавно выставило на электронные торги старый автомобиль с приличным пробегом, который было невыгодно держать на балансе. Изначальная цена была 360 тысяч рублей. На торгах он был продан за 600 тысяч.
И это все — не маркетинговые громкие фразы, а реальные возможности. Электронная торговая площадка в наше время — это не только возможность делать закупки по самой привлекательной цене на самых разумных условиях. Это еще и шанс заработать на том, что раньше считалось обременением и нагрузкой — на своих отходах, и прежде всего — на металлоломе.
Итак, если на вашем предприятии накопился металлолом и вы хотите упорядочить процедуру его продажи, получая за него справедливую рыночную цену — звоните, и специалисты ONLINECONTRACT вас проконсультируют.
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