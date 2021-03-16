Как превратить металлические отходы предприятия в миллионы рублей прибыли?

Спойлер: можно выгодно продавать его на электронных торговых площадках

Проблема, куда девать отходы, рано или поздно встает на большинстве предприятий, особенно если речь идет о производстве. Отдельная головная боль — как избавиться от металлолома. Самый простой способ — сбыть его по бросовой цене первому же сборщику и записать на баланс предприятия получившийся приход. Довольны все: и завхоз, и бухгалтерия, и руководство. Но можно поступить разумнее и проще, заработав при этом в разы больше. Каким образом? Рассказываем в статье.

Три «металлоломовых» проблемы каждого предприятия



Каждое предприятие, на котором производится продукция, накапливает в процессе работы металлический лом. Он образуется в процессе капитального ремонта (например, срезанные балки), при демонтаже оборудования, при списывании техники и старых автомобилей, при замене кабелей и труб… Все это списывается с баланса, но накапливается на предприятии. Порой на территории завода стоят целые контейнеры, забитые ломом. Большинство действуют по старинке: сбывают на переработку первому, кто предложит за лом хоть какие-то деньги. Средства эти записываются в виде прихода, и вроде бы все проходит отлично: лом увозят в неизвестном направлении, а деньги приходят в известном. Но есть нюансы. Выделим три основных.

Фото: xlom.ru

Во-первых, ни один сборщик металлолома, будь это даже крупное предприятие-переработчик, работающее без посредников, не заинтересован в том, чтобы предложить вам адекватную цену за лом. Его задача — купить как можно дешевле. Между тем волатильность цены на металлы на мировом рынке огромная — а значит, справедливая цена на лом «гуляет» в огромных пределах. Например, в ноябре черный лом стоил на рынке 16 рублей за килограмм, а в феврале — уже 25. Есть множество причин, по которым происходят такие скачки. Но суть одна: если специально не заниматься мониторингом цен на металлы, то на предприятии могут и не знать о том, что их «бросовый контейнер» за 3 месяца прибавил в цене почти вдвое.

Во-вторых, очень часто задача продать металлолом на предприятии ставится «в нагрузку» сотруднику, который не очень знаком со спецификой этого рынка. Где-то этим занимается завхоз, которому нужно освободить площади из-под лома. Где-то задача торжественно навешивается на отдел сбыта готовой продукции. Времени у этих сотрудников, как правило, нет, и поэтому они продают лом просто по принципу «лишь бы продать», не вникая в детали. А держать отдельного специалиста, отслеживающего рынок металлолома, накладно.

В-третьих, изначальная балансовая ценность лома нулевая, поэтому может возникать коррупционная составляющая при его продаже.

Как организован рынок металлолома в России?

Основным потребителем лома металлов, который уже гостирован, категорирован и обладает биржевыми характеристиками, становятся металлургические комбинаты, которые производят металл и изделия из него. Крупные предприятия, на которых копится лом, могут напрямую выстраивать с ними отношения. А можно работать через сетку предприятий, которые занимаются только сбором и сортировкой лома — это ломозаготовители, своеобразные посредники между теми, кто продает лом, и теми, кто его покупает на переработку.

Есть еще вертикально интегрированные компании, крупные металлургические предприятия, которые и производят металл, и перерабатывают лом, и организовали целую сетку металлосборщиков. Они занимают большую долю стихийного рынка металлолома — например, Новолипецкий металлургический комбинат.

По оценочным данным, примерно 40—50% всего лома в стране сдают физические лица, обычные граждане. Около 50—60% объема металла образуется на предприятиях. Крупное промышленное предприятие регионального масштаба, работая в обычном режиме (без капремонта и модернизации станков), производит 500—1000 тонн металлолома, по оценкам специалистов ЭТП ONLINECONTRACT. И самый простой путь его выгодно сбыть — организовать работу напрямую с предприятием, которое его перерабатывает, через электронный аукцион.

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Единственный способ получить реальную рыночную цену за металлолом — выставить его на ЭТП

Единственный надежный способ получить справедливую цену за металлолом сегодня в России— объявить открытые торги на него на электронных площадках. Например, ЭТП ONLINECONTRACT уже более 7 лет предоставляет возможность проводить аукционы по продаже металлолома предприятиями.

Суть процедуры проста.

Компания регистрируется на электронной торговой площадке. Публикует объявление о том, когда и во сколько пройдет аукцион, подробно описав свой лот: его состав, вес, примерный объем. Желательно, конечно, заранее рассортировать лом на черный и цветной, категоризировать, отделить от засора. Рассортированный по категориям лом стоит дороже. Но можно обойтись и без этого, просто указав в описании лота примерную часть засора (к примеру, 10%). Публикация анонса происходит самое меньшее за 3 дня, но лучше оставить его для ознакомления потенциальным участникам на более длительный срок — например, недели на две. Дальше дело за потенциальными участниками торгов. На аукцион заявляются те, кто хотят купить этот лот. Как правило, на такие торги заходят около 10 компаний, которые мониторят продажу металлолома предприятиями. И, наконец, проходят торги онлайн. Как правило, на эту процедуру отводится час. Желающие купить ваш лом выставляют свою цену. И если к концу отведенного часа участники аукциона продолжают выставлять все новую цену, то включается так называемый фриз-тайм— к часу добавляется еще 10 минут. Если участники торгов продолжают торговаться и в этот период, торги продолжаются новыми фриз-таймами. Бывают случаи, когда торги таким образом затягиваются на несколько часов, но это все же редкая ситуация.

Фото: ЭТП ONLINECONTRACT

Чем электронная продажа лучше, чем классическая схема?

Есть несколько преимуществ у онлайн-аукциона перед прямыми продажами по телефону. Специалисты ЭТП ONLINECONTRACT объясняют плюсы электронных торгов в семи простых пунктах.

Какая бы ни была выставлена изначальная цена, она в процессе торгов корректируется в справедливую сторону . Даже если не знать, что металл сейчас стоит условных 26 рублей за килограмм, и выставить, скажем, 14 — участники торгов в процессе аукциона так или иначе все равно дотянут эту цену до справедливой, стремясь забрать лот и не дать его выкупить другим. Специалисты ЭТП ONLINECONTRACT приводят показательный пример: одна компания продавала металлическую стружку на онлайн-аукционе. Изначальная цена выставленного лота была 300 тысяч рублей. А ушел он в итоге за 2,5 миллиона рублей. Такие случаи с разницей в восемь раз от первоначальной цены, конечно, редкие, но генеральная тенденция видна: рынок выравнивает цену в честном соревновании покупателей. И эта возможность заработать на своих отходах — пожалуй, главное преимущество электронных торгов. Процедура абсолютно прозрачная и честная . Это самое очевидное управленческое решение: оно исключает любой человеческий фактор, начиная от коррупционной составляющей и заканчивая банальной некомпетентностью исполнителей. Все происходит в автоматическом режиме, у продавца нет возможности «подкрутить» цену искусственно или получить откат. У такого аукциона есть множество удобных опций. Можно настроить шаг изменения цены (как на классическом аукционе). Можно разбить один лот на несколько — к примеру, если на вашем предприятии копится несколько разных видов металлолома, вы можете в рамках одного аукциона продать десяток разных лотов, на каждый из которых обязательно найдется свой покупатель. Перед тем, как выставить товар на электронные торги, компания всегда получает подробную консультацию от ЭТП : специалисты сориентируют вас по текущим ценам, дадут советы о том, как описать лот. Все непонятные вопросы проясняются сразу же, так что электронные торги — это не так сложно, как может показаться с самого начала. На электронных аукционах в режиме реального времени формируется атмосфера психологического соперничества . У покупателя нет двух недель на телефонные переговоры или на неторопливое выторговывание каждого рубля. Решение должно приниматься прямо здесь и сейчас, за считанные минуты и часы. Поэтому психологический момент, азарт купить и не дать это сделать сопернику помогает сбыть металлолом максимально выгодно для продавца. Это железное правило таких аукционов: чем активнее торговля, тем выше потолок максимальной цены. Электронные торги экономят человеческие ресурсы вашей компании. Вам не нужно заставлять вашего несчастного завхоза мониторить цены на металл на мировых рынках и неделями обзванивать десятки приемщиков металлолома в попытках найти лучшую цену. Нужно просто зарегистрироваться на электронной площадке и сделать описание лота — дальше умная система сделает все сама. К вам придут десятки покупателей, сами посоревнуются между собой по цене, и вы получите максимально выгодное предложение. А ваш сотрудник за это время сделает что-то полезное в рамках своей работы. Таким образом можно продать на ЭТП не только металлолом . Очень хорошо продаются и многие другие отходы, которые перерабатывают разные предприятия. Полиэтилен, отработанные масла и дизельное топливо, макулатура, безнадежные автомобили… Все это при разумном подходе станет не мусором, о который вы сломаете себе всю голову в попытках его утилизировать, а источником дополнительных доходов на вашем предприятии. ЭТП ONLINECONTRACT приводит пример: одно предприятие недавно выставило на электронные торги старый автомобиль с приличным пробегом, который было невыгодно держать на балансе. Изначальная цена была 360 тысяч рублей. На торгах он был продан за 600 тысяч.

Фото: ЭТП ONLINECONTRACT

И это все — не маркетинговые громкие фразы, а реальные возможности. Электронная торговая площадка в наше время — это не только возможность делать закупки по самой привлекательной цене на самых разумных условиях. Это еще и шанс заработать на том, что раньше считалось обременением и нагрузкой — на своих отходах, и прежде всего — на металлоломе.

Итак, если на вашем предприятии накопился металлолом и вы хотите упорядочить процедуру его продажи, получая за него справедливую рыночную цену — звоните, и специалисты ONLINECONTRACT вас проконсультируют.

