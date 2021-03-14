Третья победа поднимает «Рубин» в зону еврокубков, а уфимцев отправляет на дно

Пять итогов матча «Уфа» — «Рубин»

Трехматчевая победная серия для «Рубина» — это что-то новенькое. Судя по всему, казанцы серьезно поработали на сборах в Турции. После двух побед над топ-клубами команда Леонида Слуцкого не оставила ни одного шанса аутсайдерам — «Уфе» Рашида Рахимова. Казанские игроки даже покрасовались в своеобразном соревновании на самый эффектный гол. «Реальное время» подводит итоги футбольного татаро-башкирского дерби. Почему возвращение Морица Бауэра пока не работает, как Костюков завоевал место на поле, как «Рубин» учится играть с позиции силы и почему Рахимов так и не вывел «Уфу» из кризиса, даже получив серьезное усиление. Об этом и других итогах матча — в разборе «Реального времени».

На фоне катастрофических кадровых потерь «Уфа» обрела Бауэра

Перед стартом игры все почти все расклады были в пользу «Рубина» — казанцы на ходу, только-только обыграли двух претендентов на медали. Плюс в состав вернулись дисквалифицированные после игры со «Спартаком» Оливер Абильдгор и Сильвие Бегич.

«Уфа» же вдобавок к игровым проблемам потеряла еще и нескольких важных игроков на этот матч. Полузащитник Филип Мрзляк и защитник Александр Сухов пропускали матч из-за перебора желтых карточек, а Парфе Бизоза отбывал дисквалификацию после удаления в игре с «Уралом» на прошлой неделе. Из хороших новостей было разве что появление в составе швейцарского защитника Морица Бауэра (выступавшего, кстати, за «Рубин» с 2016 по 2017 годы). Потом легионер играл в английской и шотландской лигах и теоретически, набравшись опыта, должен усилить защитную линию «Уфы». Сегодня, впрочем, швейцарец ничего сверхъестественного не показал — его заменили уже в перерыве.

К преимуществам «Уфы» можно было добавить и искусственный домашний газон, к которому команда Рашида Рахимова привычнее, чем казанцы. На это указывал перед игрой и Слуцкий:

— Сложная игра, потому что «Уфе», как и нам, нужны очки. Они борются за выживание. В Уфе традиционно играть очень сложно, потому что искусственное поле и очень мотивированная команда. Плюс наверняка будут сложные погодные условия. В общем, нас ожидает крайне сложный поединок, — говорил наставник пресс-службе «Рубина».

Но уже на старте игры казанцы прекрасно освоились на гостевом поле и взяли игру под свой контроль. Первые двадцать минут мяч контролировали гости, проводя все игровое время на чужой половине поля и постепенно наращивая давление на ворота Александра Беленова.

Известно, что перед этим поединком казанцы намеренно тренировались на искусственном газоне своей базы, чтобы максимально похоже смоделировать условия предстоящего матча. Похоже, это сработало.

«Рубин» учится играть и с позиции силы

В первых двух турах после возобновления чемпионата «Рубин» уже доказал, что умеет расправляться с топ-клубами. По два гола в ворота «Спартака» и «Зенита» показали, что казанцы наконец-то научились забивать больше одного мяча за игру, и «низовые» ставки по отношению к «Рубину» могут больше не сработать.

Но одно дело — играть от соперника, уповая на хлесткие контрвыпады, а другое — уметь диктовать свои условия и дожимать соперника за счет своего атакующего потенциала.

Состав казанского клуба позволяет считаться фаворитом в играх с командами из нижней части таблицы. Да и с середняками при таком подборе футболистов играть от себя — вполне естественно. Тем более что Слуцкий сам постоянно напоминает, что его команда «с претензией на остро атакующий футбол, где качество поля является важнейшим компонентом».

Долгое время «Рубин» при Слуцком терял очки в играх с аутсайдерами и середняками. В этом сезоне казанцы играли вничью с разваливавшимся «Тамбовом» (1:1), «Уралом» (1:1) и «Ахматом» (0:0 и 1:1), проигрывали в чемпионате «Химкам» (0:2), а в кубке — хабаровскому СКА (0:1).

С «Уфой», однако, в первом круге «Рубин» разобрался без особых проблем (3:0). В своем дебютном матче выдал настоящее шоу Хван Ин Бом. Вадим Евсеев тогда уже был в шаге от отставки, и уфимская команда откровенно сыпалась.

И вот теперь в ответной гостевой встрече, несмотря на то, что Рашид Рахимов провел полноценные сборы и усилился несколькими футболистами, казанцы вновь не оставили шансов соседям, сыграв сначала с позиции силы, а во втором тайме — спокойно и по счету.

Похоже, «Рубин» наконец-то поверил в себя, победив нескольких топов подряд. Возможно, именно это помогло ему диктовать свою игру командам попроще.

— Считаю, что доминировали с первой минуты и даже до забитого мяча имели несколько хороших моментов — и со стандартов, и с игры. Поэтому это достойная, уверенная, качественная победа, — подвел итог наставник «Рубина».



Денис Макаров создал гол-шедевр

Еще не утихли восторженные оценки от футбольной общественности в адрес полузащитника «Рубина» Дениса Макарова после его фантастического гола в ворота «Зенита». Тогда он на последней минуте добавленного времени получил передачу в центре, пробежал с мячом всю половину поля с двумя лучшими защитниками лиги Деяном Ловреном и Дугласом Сантосом на шее. Уже в чужой штрафной вчерашний игрок ФНЛ накрутил обоих легионеров Питера, а потом с левой забил в дальний угол.

Пересматривать этот эпизод можно вечно, но оставались опасения, что это всего лишь единоразовый всплеск в игре полузащитника, сдававшего в конце осени.

Но сегодня Денис уже в начале игры показал, что вернулся в игру серьезно. Правда, на этот раз не стал забивать в своем фирменном стиле — с прорывом по правому флангу и скрытым коварным ударом из-под защитника. Он сделал проще — это Хвича нашел свободное пространство по центру, отдал на Дениса, а тот быстро смекнул, что Беленов вышел из ворот, и неожиданно решился пробить едва ли не от правой бровки. Мяч красивой дугой залетел в дальний угол. Смотрим на произведение искусства:

«А вы тоже сразу поняли, что Макаров забил лучший гол тура?» — подписали под видео гола эсэмэмщики «Рубина».

Костюков упрочивает место в основе

В прошлом обзоре мы рассказывали, как Михаил Костюков вошел в игру лишь по стечению обстоятельств, но прекрасно справился, зачистив подступы к штрафной и не дав ничего сделать Артему Дзюбе.

Сегодня Михаил вышел на позиции повыше — в центре полузащиты. И надо сказать, что не жалел ног 29-летний полузащитник и здесь. И даже с поля на замену уходил, прихрамывая.

В эпизоде со вторым голом Костюков, по сути, и создал его сам — пробрался в чужую штрафную, попутно обыграв двух уфимцев, увидел Хвичу периферийным зрением и, не поднимая головы, выдал тому прострельную передачу под удар — грузинский хавбек лазерным ударом положил мяч точно в угол.

— Костюков нами наигрывался в центральной тройке на сборах, и позиция «шестого номера», на которой он вышел в матче с «Зенитом», — это совсем непрофильная его позиция. А любая другая позиция в атаке, выдвинутого форварда или атакующего центрального полузащитника, — она ему гораздо ближе, — объяснял Леонид Слуцкий после игры.

«Уфа» все дальше от спасения

Довольно неплохие приобретения получил Рашид Рахимов в зимнее трансферное окно. Тут и возвращение Остона Урунова, и опытный полузащитник Олег Иванов, и уже вышеназванный Мориц Бауэр.

Однако картина после перерыва особо не поменялась — «Уфа» выглядит все так же безнадежно, как и осенью еще при Вадиме Евсееве. Да, во втором тайме уфимцы немного «побрыкались», создали пару неплохих моментов, но особых проблем казанцам не доставили. Безнадежно подопечные Рахимова выглядели и в игре с «Уралом». И если там можно успокоить себя фактором раннего удаления Парфе Бизозы, то нынешний поединок показал глубокие системные проблемы в игре «Уфы».

Мяч у «Уфы» очень тяжело доходит до нападающих — складывается впечатление, что средняя линия команды либо отсутствует, либо включается эпизодически. Вальяжно себя чувствуют соперники в штрафной башкирской команды — оборона оставляла огромные свободные зоны для атакующих игроков «Рубина». Второй и третий мяч — тому яркие показатели. Самошников забивал после розыгрыша «стеночки», которая с командами серьезного уровня перестала работать где-то в середине «нулевых».

Пока очень сложно представить, за счет чего Рашид Рахимов собирается выплывать со дна, но результатов его работы пока не наблюдается.

Эрик Добролюбов