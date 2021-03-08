Слуцкий: «Благодарю футболистов, что выдержали такую игру с такими кадровыми потерями и таким полем»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог победного матча с петербургским «Зенитом» (2:1). Он отметил плохое качество газона, большие кадровые потери и огромную самоотдачу оставшихся футболистов.

— У нас были большие кадровые проблемы в центральной зоне, и они были еще усугублены травмой Мусаева. Костюков впервые в жизни играл в роли опорного полузащитника, и Бакаев впервые в жизни играл в центральной зоне. Поэтому понятно, что все было очень тяжело, приходилось много обороняться, что особо не было возможности делать замены… Поэтому особая благодарность футболистам, что выдержали такую тяжелую игру.

Прежде всего, за счет характера в первую очередь, за счет отработки каких-то отдельных эпизодов...

Понятно, что поле было тяжелое, наверно оно и нам мешало. Потому что мы тоже с претензиями на остро атакующий футбол, где качество поля является важнейшим компонентом.

Ну и нельзя не выделить потрясающий гол Макарова и сейв Дюпина. За время моей карьеры — это первый сейв с одиннадцатиметровой отметки, который совершил Дюпин.

— Как вам эксперимент с Костюковым и Бакаевым в центральной зоне?

— Костюков вообще молодец. Играть против такой пары нападающих, как Азмун-Дзюба, все время вести единоборства из такой насыщенной центральной линии, учитывая, что он играл «с листа» — он большой молодец, — сказал наставник «Рубина».

После победы над «Зенитом», казанский «Рубин» набрал 34 очка и сравнялся с «Ростовом» и «Локомотивом», и делит с ними с шестой по восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.