Два из двух! «Рубин» и «Зенит» выдали самый яркий матч сезона, а Дюпин — свою лучшую игру

«Рубин» без половины основного состава обыграл «Зенит» второй раз в сезоне

Один из главных футбольных триллеров сезона 2020/2021 закончился второй победой казанцев над «Зенитом» подряд. На казанской «Ак Барс Арене» прошел сумасшедший и в то же время боевой матч с интригой, державшейся почти до сотой минуты встречи. Два пенальти, чудесные спасения от голкипера казанцев и драматичная концовка, в которой благодаря своей самоотдаче героями встречи стали критикуемый в последнее время Денис Макаров и голкипер Юрий Дюпин. И все это приправлено множественными потерями в составе казанцев перед и по ходу поединка, а также плохим полем. «Реальное время» приводит четыре главных итога лучшего весеннего поединка в РПЛ.

«Рубин» — по-прежнему убийца грандов

Особенностью «Рубина» нынешнего образца стала предельно собранная и зачастую удачная игра с топ-клубами. Но при этом довольно слабая — с командами «второго эшелона».

Только на прошлой неделе казанская команда практически лишила московский «Спартак» шансов на любые притязания навязать борьбу за чемпионство «Зениту». В первом круге «Рубин» выигрывал у московских ЦСКА (причем дважды) и «Динамо», и у того же «Зенита» в Петербурге.

Поэтому таким уж явным фаворитом питерцы не выглядели даже с натяжкой. Да, чемпионы страны на хорошем ходу, потерь в составе почти нет.

Но «Рубин», играющий у себя дома, поймавший игру после перерыва и с возвращающимися на прежний уровень лидерами, должен был навязать равную борьбу.

Уже по первым минутам встречи было заметно, что Хвича заряжен как минимум не хуже, чем неделю назад в Тушино. Он врезался в оборону «Зенита», сам протаскивал мяч и обострял для партнеров. При этом «Рубин» изначально показал, что сидеть «дома» в этом матче при своих болельщиках не будет.

Например, по ударам в створ ворот в первом тайме «Рубин» не уступил — по три удара у обеих команд.

Казанцы гнули линию и не ушли в оборону и после забитого гола, и после перерыва, когда можно было перестроиться на более оборонительную модель.

Лишь в последней четверти игры казанская команда плотнее осела на своей половине поля и, к слову, именно тогда и пропустила гол от Азмуна. Но и контратаку с забросом Деспота на Макарова, завершившуюся победным голом удалось создать, уже сидя в глубокой обороне.

Можно заносить в актив Леониду Слуцкому не только результат встречи, но и выбранную тактику, которая транспортировалась по ходу встречи и принесла результат сначала в смелой игре впереди, а потом и при игре в обороне.

Проблемы с составом «Рубину» пошли даже на пользу

О том, что в первом весеннем домашнем матче с действующим чемпионом у «Рубина» будут проблемы с нехваткой игроков основного состава, стало известно еще по ходу московской игры со «Спартаком». Победа над «красно-белыми» обошлась Леониду Слуцкому дорого — потеря Сильвие Бегича и Оливера Абильгора, удаленного во втором тайме игры. Оба получили карточки от судьи Сергея Лапочкина, которые не позволяли сыграть вчера на «Ак Барс Арене». Плюс сюда можно отнести и Хвана Ин Бома, который пока не восстановился от травмы.

Решения судейской бригады в Москве выглядели спорными изначально, и «Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в обоих эпизодах, на что получил ответ, что в случае с удалением Абильгора судья ошибся. При этом в РФС не вернули «Рубину» право выпустить хавбека на поле в этом поединке.

Так что проблема оскудевшего состава никуда не делась.

Леон Мусаев вышел в опорной зоне, однако уже на 17-й минуте был вынужден покинуть поле, когда после дальнего удара «Зенита» столкнулся головой с капитаном Филипом Уремовичем.

Михаил Костюков вышел на замену Леону, занял непривычную для себя позицию в центре, но вписался очень органично — он хорошо играл на опережение при дальних передачах «Зенита», много перехватывал навесов и, по сути, «съел» подступы к штрафной. Тот случай, когда потери пошли только на пользу. Кто знает, как сыграл бы Мусаев со своей родной командой, но экс-тамбовец сделал все, чтобы Слуцкий его заметил и не думал возвращать на лавку.

— Костюков вообще молодец. Играть против такой пары нападающих, как Азмун — Дзюба, все время вести единоборства из такой насыщенной центральной линии, учитывая, что он играл «с листа» — он большой молодец, — оценил игру Михаила наставник «Рубина».



— У нас были большие кадровые проблемы в центральной зоне, и они были еще усугублены травмой Мусаева. Костюков впервые в жизни играл в роли опорного полузащитника, и Бакаев впервые в жизни играл в центральной зоне. Поэтому понятно, что все было очень тяжело, приходилось много обороняться, что особо не было возможности делать замены… Поэтому особая благодарность футболистам, что выдержали такую тяжелую игру, — сказал Леонид Слуцкий.

Юрий Дюпин выдал свой лучший матч в сезоне

Иранский форвард, несколько раз приходивший и уходивший из «Рубина», казанская история которого закончилась многомиллионной покупкой игрока «Зенитом», в этом матче был сверхзаразным.

За первый тайм иранец дважды обстучал штанги ворот «Рубина», но куда большей проблемой для него стал вратарь Юрий Дюпин, выдавший, пожалуй, лучший матч в нынешнем сезоне, а возможно, и вообще за все время выступления за казанский клуб. Три стопроцентных момента «украл» у иранца Юрий в первой половине игры.

Дюпин тащил хлесткие дальние удары Ярослава Ракицкого, здорово играл на выходах после навесов и полностью забрал «второй этаж» у Артема Дзюбы.

Форвард «Зенита» в этом матче исполнял лишь роль зрителя — с передних рядов он рассматривал, как Юрий снимает каждый мяч, который в обычной ситуации замыкал головой именно Дзюба.

Ну а апогеем этого противостояния стал эпизод на 99-й минуте матча (хотя добавлено, на секундочку, было всего 4 минуты). Это Самошников неаккуратно сыграл в своей штрафной площадке и заработал пенальти.

После того как судья матча Сергей Карасев послушал помощников на VAR и поставил-таки пенальти, Юрий зачем-то побежал к центру поля (то ли суеверие, то ли чтобы настроиться). А когда вернулся и встал в ворота, то уже был воплощением спокойствия. Он до последнего стоял, не дергался и сыграл четко по мячу.

После игры не без доли юмора Дюпин назовет этот сумасшедший матч «трудовыми буднями».

— Обычные трудовые будни (смеется). Конечно же, мы разбирали пенальтистов «Зенита», особенно Дзюбу. Потому что он обычно бил пенальти, и в основном он бил по вратарям — если вратарь уходит в какой-то угол, то он разводил по углам. Задача была оставаться, и повезло, что я с этой задачей справился. Обыграть «Зенит» дважды — это приятно. Это дорогого стоит, — признался голкипер «Рубина».

22 удара по воротам и 7 — в створ нанесут питерцы за матч, сумев пробить Юрия лишь однажды.

— Нельзя не выделить потрясающий гол Макарова и сейв Дюпина. За время моей карьеры — это первый сейв с 11-метровой отметки, который совершил Дюпин, — говорил Леонид Слуцкий после игры.

Денис Макаров вернулся. Теперь точно

В прошлых итогах матча со «Спартаком» мы отмечали, что признаки возвращения полузащитника на уровень начала сезона прослеживались, пусть и только эпизодами.

Вчера Денис очень долго не мог подобрать ногу, с которой пробить по воротам «Зенита» — то ему партнеры выдавали неудобные передачи, то он сам никак не мог подобрать ногу при замахе. Но за старание в итоге судьба его вознаградила.

Уже когда казалось, что удержать ничью в матче будет неплохим результатом, Деспотович каким-то чудом заметил одиноко убегающего Дениса Макарова и совершил длинный заброс. Почти с середины поля казанский полузащитник тащил этот мяч сразу с двумя защитниками на шее.

Войдя в штрафную площадь питерцев Макаров долго накручивал обоих, убирая мяч то под одну ногу, то под другую, а в конце концов пробил таки с левой ноги. Причем жертвой его кружев стали Деян Ловрен и Дуглас Сантос!

— С какими мыслями убегал в контратаку? Был один против двух соперников и вратаря.



— Добежать до штрафной. Правда, играли из последних сил. Мы много оборонялись в этом матче, «Зенит» — команда, нас поджала. Но из последних сил, за счет характера пришлось бежать. Удача сегодня была на нашей стороне, — признался герой матча.

Эрик Добролюбов