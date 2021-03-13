Блины на Масленицу в Татарстане подорожали за год на 14%
Аграрии и эксперты считают, что продукты неизбежно продолжат дорожать
Масленичная трапеза в этом году обойдется примерно на 10 рублей дороже, чем в прошлом году. Набор продуктов, чтобы испечь 15 блинов без сгущенно-икорных излишеств, в марте подорожал год к году на 14% и обойдется в среднем в 84,5 рубля. Такие данные приводит аналитическая служба «Реального времени». Сильнее всего подорожали яйца, сахар и подсолнечное масло. Эксперты оценивают рост цен на некоторые ингредиенты до 30%. В числе самых очевидных причин они называют падение рубля, рост цен на энергоносители и удобрения, импортные составляющие, которые приходится покупать сельскохозяйственному бизнесу.
Сахар, яйца и подсолнечное масло — на пьедестале
Аналитическая служба «Реального времени» подготовила обзор цен на «блинный набор» продуктов в торговых сетях Татарстана. Яйца, сахар, мука, подсолнечное масло, молоко — все это актуально не только в Масленицу, но и каждый день. Это основные продукты на нашем столе.
Результаты исследования неутешительны: с марта прошлого года подорожали все ингредиенты для блинов. Рекордсменом оказался сахар в «Эдельвейсе», который подорожал на 73,6% — с 26,8 до 45,95 рубля за 1 кг.
Средний скачок цены на «белую смерть» составил 53%. Еще одним лидером ценовой гонки стали яйца, прибавившие в среднем 21,6%, с 52,42 до 74,05 рубля за десяток. Существенно подорожало подсолнечное масло — в среднем на 9%, с 100,92 до 109,94 рубля за 1 литр.
Следом уверенно шагает сметана с 6,8% — с 72,91 до 77,85 рубля за 0,45 литра. Несмотря на то что, например, в «Бахетле» мука не поменяла свою стоимость и оставалась на одном высоком уровне (109,7 рубля), в других торговых сетях цену лихорадило в течение года. В среднем же она подорожала за год на 4,6%, с 89,77 до 93,87 рубля за 2 кг.
При этом надо отметить, что резкий скачок она показала в конце декабря — до 99,9 рубля, а на протяжении января подросла еще на 1,5% — до 101,4 рубля. Но к марту отыграла назад 6% (93,87 рубля), сохранив прирост в целом по году.
Молоко скромно плетется в хвосте: оно по году прибавило в среднем 2%, с 31,81 до 32,5 рубля за 0,8 литра.
Причем к новогодним каникулам именно молоко дорожало на целых 4%, до 33,18 рубля, но отступило потом назад. Поддержали муку и молоко в праздничных скачках подсолнечное масло (12%) и сметана (9%) — до 113,35 и 79,35 рубля соответственно. Однако после Нового года эти продукты вели себя более сдержанно, даже немного подешевели, но так и не вернулись к ценам прошлого марта.
Итак, на выпечку 15 блинов диаметром 22 см со сметаной среднестатистический татарстанец потратил в прошлую Масленицу 74,13 рубля. Сегодня же излюбленная масленичная еда тянет почти на 84,5 рубля — в целом шесть ингредиентов подорожали на 14%.
А для гурманов — хорошие новости. Если к блинам вы предпочитаете рыбу или икру, то по сравнению с Новым годом, вы сэкономите. Если 200 граммов слабосоленой семги к новогоднем столу продавались в среднем за 328 рублей, то сейчас она подешевела на 9 % — до 298 рублей. А 140 граммов красной икры упали в цене даже на 13% — до 504,7 рубля.
|Продукты
|Количество продукта
|Количество продуктов на 15 блинов 22 см
|Коэффициент для расчета
|27.03.2020
|30.12.2020
|29.01.2021
|11.03.2021
|Бэхетле
|Эдельвейс
|Пятерка
|Магнит
|Ср. цена
|Стоимость ингредиентов по средней цене
|Бэхетле
|Эдельвейс
|Пятерка
|Магнит
|Лента
|Ср. цена
|Стоимость ингредиентов по средней цене
|Бэхетле
|Эдельвейс
|Пятерка
|Магнит
|Ср. цена
|Стоимость ингредиентов по средней цене
|Бэхетле
|Эдельвейс
|Пятерка
|Магнит
|Лента
|Ср. цена
|Стоимость ингредиентов по средней цене
|Мука "Макфа" в/с
|2 кг
|0,2 кг
|0,1
|109,70
|89,50
|79,99
|79,90
|89,77
|8,98
|109,70
|89,90
|99,99
|99,99
|н/д
|99,90
|9,99
|109,70
|89,90
|105,99
|99,99
|101,40
|10,14
|109,70
|94,80
|105,99
|79,99
|78,89
|93,87
|9,39
|Молоко 2,5%
|0,8 л
|0,5 л
|0,625
|39,90
|29,95
|30,79
|26,58
|31,81
|19,88
|36,90
|29,95
|33,19
|32,69
|н/д
|33,18
|20,74
|36,90
|29,95
|33,19
|32,19
|33,06
|20,66
|36,90
|29,95
|32,19
|32,19
|31,29
|32,50
|20,32
|Яйца 1 кат.
|10 шт
|3 шт
|0,33
|59,90
|49,90
|49,99
|49,90
|52,42
|17,30
|79,90
|86,10
|69,99
|66,49
|62,99
|73,09
|24,12
|91,40
|67,00
|65,99
|61,99
|71,60
|23,63
|91,40
|69,90
|71,99
|66,99
|69,99
|74,05
|24,44
|Сахар
|1 кг
|0,03 г
|0,03
|35,00
|26,80
|27,79
|29,20
|29,70
|0,89
|49,90
|45,95
|45,89
|40,99
|н/д
|45,68
|1,37
|46,00
|45,95
|44,99
|40,99
|44,48
|1,33
|46,00
|45,90
|44,99
|42,99
|45,99
|45,17
|1,36
|Масло подсолнечное
|1 л
|30 г (0,03 л)
|0,03
|93,90
|89,99
|120,79
|99,00
|100,92
|3,03
|109,90
|123,50
|109,99
|109,99
|н/д
|113,35
|3,40
|109,90
|109,35
|109,99
|109,99
|109,81
|3,29
|109,90
|109,95
|109,99
|109,99
|109,89
|109,94
|3,30
|Сметана 20%
|0,45 л
|0,33
|69,90
|64,95
|81,89
|74,90
|72,91
|24,06
|79,90
|77,50
|79,99
|79,99
|н/д
|79,35
|26,18
|79,90
|77,50
|79,99
|69,99
|76,85
|25,36
|71,90
|77,50
|79,99
|79,99
|79,89
|77,85
|25,69
|Слабосоленая семга/форель
|200 г
|0,5
|-
|-
|-
|-
|-
|406,90
|266,65
|306,65
|306,53
|354,98
|328,34
|164,17
|-
|-
|-
|-
|-
|259,90
|289,99
|306,65
|306,53
|326,52
|297,92
|148,96
|Икра красная
|140 г
|0,33
|-
|-
|-
|-
|-
|982,40
|268,28
|545,25
|602,00
|519,99
|583,58
|192,58
|-
|-
|-
|-
|-
|600,10
|256,61
|574,72
|442,10
|649,99
|504,70
|166,55
|Блинчики со сметаной
|74,13
|85,80
|84,41
|84,49
Сахар вернулся на место, а яйца дорожают в праздники
За голову от таких цен хватаются рестораторы. Основатель IQ Cafe&Bar Лилия Шайдуллина искренне не понимает, что случилось с яйцами и (за компанию) с курами:
— Как раз недавно в нашей общей группе в социальной сети у рестораторов был крик души, именно из-за того, что цены выросли сильно у поставщиков. Они постоянно присылают письма о повышении на 10—20 % и даже до 30%. А общепит, в свою очередь, зажат в жестких рамках и не может себе позволить поднимать цены. Люди все равно купят те же яйца в магазине, даже если они дороже, а в ресторане при повышении цен посетители сразу дают обратную связь. Они возмущаются и будут заказывать меньше. Поэтому мы не меняем расценки в меню, для нас это очень болезненно — в результате теряем средний чек.
Как поясняют эксперты, на птицефабриках добиваются высокой маржинальности только перед Пасхой. А в весенний период продажи птицеферм составляют почти третью часть по году.
— Основной корм для кур — зерно, оно подорожало, но не на столько, на сколько производители подняли цены на яйца. Не могу сказать, что здесь сговор. Спрос рождает предложение, и покупательская способность связана с праздниками. Может, на праздники, наоборот, надо бы удешевить, но наши поставщики яиц пользуются моментом. И еще существенно выросли в рублевом исчислении кормовые добавки, которые идут на комбикорм, исходя из ситуации по доллару и евро, — объясняет нашему изданию председатель Ассоциации фермерских хозяйств Камияр Байтемиров.
— Удорожание произошло практически по всем категориям пищевых товаров. Одна из причин — падение рубля, оно привело к росту всех зарубежных ингредиентов, которые требуются для производства. В сельском хозяйстве большое значение имеют корма, а в производстве яиц существенную роль играют зародыши, которые в России не выпускают, их нужно закупать. Но есть и другие факторы: рост стоимости энергоресурсов, не привязанный к доллару — просто монополии поднимают, а также дополнительные налоги, рост стоимости ГСМ, — рассказала управляющий партнер Bright consulting Мария Яшенкова.
Аграрии напомнили, что прошлый год был убыточным для производителей сахара из-за его перепроизводства.
— Сахар — это биржевой товар, которым торгуют во всем мире, как и нефтью. Рынок сам регулирует цены на этот продукт. И не надо с прошлым годом сравнивать. Для нормального развития как сахарных заводов, так и сельхозтоваропроизводителей, сахар и должен стоить минимум 40 рублей за килограмм, — считает заместитель директора по экономике ПСХК «Ембулатово» Алмаз Фасхутдинов.
— По сахару произошел, скорее, не прирост цен, а возврат к прежнему уровню. Очень сильный был перекос в поставках сахарной свеклы, ее посеяли больше, чем нужно. Возник переизбыток производства сахарной свеклы по всей России, оно снизилось до уровня, когда перестало быть рентабельным. В этом году все хозяйства откорректировали объемы посадки свеклы и вернулись к рентабельности, — подтвердила Мария Яшенкова.
«Госрегулирование на уровне полки убивает бизнес»
Ситуация с зерном и мукой по стране неоднозначна. Некоторые эксперты считают, что не было серьезных предпосылок для удорожания зерна.
Он отметил, что мука высшего сорта в магазинах Татарстана — в основном из других регионов, где над увеличением цены дополнительно работают посредники и оптовики. Как оказалось, не во всех из них прошлый год оказался урожайным.
— Что касается хлеба, в этом году произошел неурожай в ряде регионов, которые считаются традиционными поставщиками зерна, в том числе в Алтайском крае, откуда везут хлебопекарную муку. В итоге значительно выросли цены и на простую муку, и на муку твердых сортов. И может быть, не до конца еще произошла эта коррекция, — разъяснила Мария Яшенкова.
По ее мнению, государство напрасно пытается вмешаться в регулирование цены:
Цена на пшеницу выросла не особенно сильно, отметил Алмаз Фасхутдинов. Он подчеркнул, что и торговые сети могут делать свою наценку. В то же время наш собеседник обратил внимание на цену на технику: она за последние 5 лет выросла в два раза. Если раньше можно было купить комбайн за 5—6 млн рублей, то теперь — за 10—12 млн рублей. Ежегодная наценка в среднем составляет 10%, а иногда и 20%. Цена металла поднялась в 1,5 раза — до 80 тыс. рублей за тонну с минувшего ноября по январь. Выросли и цены на электроэнергию, и на ГСМ, на удобрения, на средства защиты растений. А еще нужно выплачивать кредиты.
— Все эти составляющие в цене на пшеницу занимают примерно 90%. Не надо пугаться, что цены поднялись, мировые цены тоже выросли. Нам, сельхозтоваропроизводителям, кажется, что цена на продукцию растет недостаточно. Она должна еще больше расти, чтобы мы могли развиваться. Затраты аграриев растут с каждым годом. Сколько можно уже испытывать нас на прочность?! — возмущается экономист.
«Продавцы выторговывают скидки, а на полках — наценка»
Средняя цена реализации молока в прошлом году была 25—26 рублей за литр без НДС, а себестоимость молока — 22—23 рубля, у кого-то — 24 рубля, привел данные Алмаз Фасхутдинов.
— В себестоимости молока основная часть — стоимость кормов. Но хозяйства же должны и как-то развиваться, обновлять поголовье, производить те же корма, — подчеркивает замдиректора по экономике сельхозкооператива.
Она рассказала, что цены продукции ее хозяйства пока остаются прежними. Однако, по ее словам, общее повышение цен — ситуация объективная главным образом за счет роста на энергоносители, увеличения уровня заработных плат, увеличения стоимости запчастей.
— Сейчас все-таки начали задумываться о повышении наших расценок, потому что стоимость ГСМ растет. Наши машины на доставке продукции заправляются газом, за неделю он подорожал на 3 рубля, а с августа вырос на 15 рублей, с 16 до 28 рублей на сегодня. И еще обещают рост до 30 рублей. Практически 100-процентное увеличение произошло, и это существенно влияет на стоимость продукции. Себестоимость продукта растет за счет удорожания заквасок, некоторые производители используют для них импортные составляющие. Поднялась в цене упаковка, которая тоже предполагает иностранное производство. Мы, может быть, и рады повысить цену, чтобы получить маржу и накопить и на развитие. Но в то же время, понимаем: повышение цен приведет к тому, что часть потребителей откажется от нашего продукта. Поэтому вынуждены до последнего держать определенный уровень цен на полке. Но повышение цен неизбежно, — резюмировала Алена Белоглазова.
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