Блины на Масленицу в Татарстане подорожали за год на 14%

Аграрии и эксперты считают, что продукты неизбежно продолжат дорожать

Фото: Илья Репин

Масленичная трапеза в этом году обойдется примерно на 10 рублей дороже, чем в прошлом году. Набор продуктов, чтобы испечь 15 блинов без сгущенно-икорных излишеств, в марте подорожал год к году на 14% и обойдется в среднем в 84,5 рубля. Такие данные приводит аналитическая служба «Реального времени». Сильнее всего подорожали яйца, сахар и подсолнечное масло. Эксперты оценивают рост цен на некоторые ингредиенты до 30%. В числе самых очевидных причин они называют падение рубля, рост цен на энергоносители и удобрения, импортные составляющие, которые приходится покупать сельскохозяйственному бизнесу.

Сахар, яйца и подсолнечное масло — на пьедестале

Аналитическая служба «Реального времени» подготовила обзор цен на «блинный набор» продуктов в торговых сетях Татарстана. Яйца, сахар, мука, подсолнечное масло, молоко — все это актуально не только в Масленицу, но и каждый день. Это основные продукты на нашем столе.

Результаты исследования неутешительны: с марта прошлого года подорожали все ингредиенты для блинов. Рекордсменом оказался сахар в «Эдельвейсе», который подорожал на 73,6% — с 26,8 до 45,95 рубля за 1 кг.

Средний скачок цены на «белую смерть» составил 53%. Еще одним лидером ценовой гонки стали яйца, прибавившие в среднем 21,6%, с 52,42 до 74,05 рубля за десяток. Существенно подорожало подсолнечное масло — в среднем на 9%, с 100,92 до 109,94 рубля за 1 литр.

Следом уверенно шагает сметана с 6,8% — с 72,91 до 77,85 рубля за 0,45 литра. Несмотря на то что, например, в «Бахетле» мука не поменяла свою стоимость и оставалась на одном высоком уровне (109,7 рубля), в других торговых сетях цену лихорадило в течение года. В среднем же она подорожала за год на 4,6%, с 89,77 до 93,87 рубля за 2 кг.

При этом надо отметить, что резкий скачок она показала в конце декабря — до 99,9 рубля, а на протяжении января подросла еще на 1,5% — до 101,4 рубля. Но к марту отыграла назад 6% (93,87 рубля), сохранив прирост в целом по году.

Молоко скромно плетется в хвосте: оно по году прибавило в среднем 2%, с 31,81 до 32,5 рубля за 0,8 литра.

Причем к новогодним каникулам именно молоко дорожало на целых 4%, до 33,18 рубля, но отступило потом назад. Поддержали муку и молоко в праздничных скачках подсолнечное масло (12%) и сметана (9%) — до 113,35 и 79,35 рубля соответственно. Однако после Нового года эти продукты вели себя более сдержанно, даже немного подешевели, но так и не вернулись к ценам прошлого марта.

Фото: Дмитрий Резнов

Итак, на выпечку 15 блинов диаметром 22 см со сметаной среднестатистический татарстанец потратил в прошлую Масленицу 74,13 рубля. Сегодня же излюбленная масленичная еда тянет почти на 84,5 рубля — в целом шесть ингредиентов подорожали на 14%.

А для гурманов — хорошие новости. Если к блинам вы предпочитаете рыбу или икру, то по сравнению с Новым годом, вы сэкономите. Если 200 граммов слабосоленой семги к новогоднем столу продавались в среднем за 328 рублей, то сейчас она подешевела на 9 % — до 298 рублей. А 140 граммов красной икры упали в цене даже на 13% — до 504,7 рубля.

Цены на «блинный набор» к Масленице

Продукты Количество продукта Количество продуктов на 15 блинов 22 см Коэффициент для расчета 27.03.2020 30.12.2020 29.01.2021 11.03.2021 Бэхетле Эдельвейс Пятерка Магнит Ср. цена Стоимость ингредиентов по средней цене Бэхетле Эдельвейс Пятерка Магнит Лента Ср. цена Стоимость ингредиентов по средней цене Бэхетле Эдельвейс Пятерка Магнит Ср. цена Стоимость ингредиентов по средней цене Бэхетле Эдельвейс Пятерка Магнит Лента Ср. цена Стоимость ингредиентов по средней цене Мука "Макфа" в/с 2 кг 0,2 кг 0,1 109,70 89,50 79,99 79,90 89,77 8,98 109,70 89,90 99,99 99,99 н/д 99,90 9,99 109,70 89,90 105,99 99,99 101,40 10,14 109,70 94,80 105,99 79,99 78,89 93,87 9,39 Молоко 2,5% 0,8 л 0,5 л 0,625 39,90 29,95 30,79 26,58 31,81 19,88 36,90 29,95 33,19 32,69 н/д 33,18 20,74 36,90 29,95 33,19 32,19 33,06 20,66 36,90 29,95 32,19 32,19 31,29 32,50 20,32 Яйца 1 кат. 10 шт 3 шт 0,33 59,90 49,90 49,99 49,90 52,42 17,30 79,90 86,10 69,99 66,49 62,99 73,09 24,12 91,40 67,00 65,99 61,99 71,60 23,63 91,40 69,90 71,99 66,99 69,99 74,05 24,44 Сахар 1 кг 0,03 г 0,03 35,00 26,80 27,79 29,20 29,70 0,89 49,90 45,95 45,89 40,99 н/д 45,68 1,37 46,00 45,95 44,99 40,99 44,48 1,33 46,00 45,90 44,99 42,99 45,99 45,17 1,36 Масло подсолнечное 1 л 30 г (0,03 л) 0,03 93,90 89,99 120,79 99,00 100,92 3,03 109,90 123,50 109,99 109,99 н/д 113,35 3,40 109,90 109,35 109,99 109,99 109,81 3,29 109,90 109,95 109,99 109,99 109,89 109,94 3,30 Сметана 20% 0,45 л 0,33 69,90 64,95 81,89 74,90 72,91 24,06 79,90 77,50 79,99 79,99 н/д 79,35 26,18 79,90 77,50 79,99 69,99 76,85 25,36 71,90 77,50 79,99 79,99 79,89 77,85 25,69 Слабосоленая семга/форель 200 г 0,5 - - - - - 406,90 266,65 306,65 306,53 354,98 328,34 164,17 - - - - - 259,90 289,99 306,65 306,53 326,52 297,92 148,96 Икра красная 140 г 0,33 - - - - - 982,40 268,28 545,25 602,00 519,99 583,58 192,58 - - - - - 600,10 256,61 574,72 442,10 649,99 504,70 166,55 Блинчики со сметаной 74,13 85,80 84,41 84,49

Сахар вернулся на место, а яйца дорожают в праздники

За голову от таких цен хватаются рестораторы. Основатель IQ Cafe&Bar Лилия Шайдуллина искренне не понимает, что случилось с яйцами и (за компанию) с курами:

— Как раз недавно в нашей общей группе в социальной сети у рестораторов был крик души, именно из-за того, что цены выросли сильно у поставщиков. Они постоянно присылают письма о повышении на 10—20 % и даже до 30%. А общепит, в свою очередь, зажат в жестких рамках и не может себе позволить поднимать цены. Люди все равно купят те же яйца в магазине, даже если они дороже, а в ресторане при повышении цен посетители сразу дают обратную связь. Они возмущаются и будут заказывать меньше. Поэтому мы не меняем расценки в меню, для нас это очень болезненно — в результате теряем средний чек.

— И именно последнее, что мы обсуждали с коллегами — рост цен на яйца, они никогда столько не стоили! По 8 рублей за штуку раньше можно было купить деревенские яйца, а сейчас они столько стоят в магазине! От поставщиков мы всегда слышим про рост курса доллара и про производителя, что он повышает цены. Но поставщики могут и демпинговать, и вопрос остается: на самом ли деле от производителя идет наценка? — сомневается Шайдуллина.

Как поясняют эксперты, на птицефабриках добиваются высокой маржинальности только перед Пасхой. А в весенний период продажи птицеферм составляют почти третью часть по году.



— Основной корм для кур — зерно, оно подорожало, но не на столько, на сколько производители подняли цены на яйца. Не могу сказать, что здесь сговор. Спрос рождает предложение, и покупательская способность связана с праздниками. Может, на праздники, наоборот, надо бы удешевить, но наши поставщики яиц пользуются моментом. И еще существенно выросли в рублевом исчислении кормовые добавки, которые идут на комбикорм, исходя из ситуации по доллару и евро, — объясняет нашему изданию председатель Ассоциации фермерских хозяйств Камияр Байтемиров.

— Удорожание произошло практически по всем категориям пищевых товаров. Одна из причин — падение рубля, оно привело к росту всех зарубежных ингредиентов, которые требуются для производства. В сельском хозяйстве большое значение имеют корма, а в производстве яиц существенную роль играют зародыши, которые в России не выпускают, их нужно закупать. Но есть и другие факторы: рост стоимости энергоресурсов, не привязанный к доллару — просто монополии поднимают, а также дополнительные налоги, рост стоимости ГСМ, — рассказала управляющий партнер Bright consulting Мария Яшенкова.



Аграрии напомнили, что прошлый год был убыточным для производителей сахара из-за его перепроизводства.

— Сахар — это биржевой товар, которым торгуют во всем мире, как и нефтью. Рынок сам регулирует цены на этот продукт. И не надо с прошлым годом сравнивать. Для нормального развития как сахарных заводов, так и сельхозтоваропроизводителей, сахар и должен стоить минимум 40 рублей за килограмм, — считает заместитель директора по экономике ПСХК «Ембулатово» Алмаз Фасхутдинов.

— По сахару произошел, скорее, не прирост цен, а возврат к прежнему уровню. Очень сильный был перекос в поставках сахарной свеклы, ее посеяли больше, чем нужно. Возник переизбыток производства сахарной свеклы по всей России, оно снизилось до уровня, когда перестало быть рентабельным. В этом году все хозяйства откорректировали объемы посадки свеклы и вернулись к рентабельности, — подтвердила Мария Яшенкова.

«Госрегулирование на уровне полки убивает бизнес»

Ситуация с зерном и мукой по стране неоднозначна. Некоторые эксперты считают, что не было серьезных предпосылок для удорожания зерна.

— Этим был обеспокоен и президент России: почему собрали больший урожай, а цены поползли вверх. Объяснение было такое, что на международном рынке поднялись цены на зерно. И продавцы, которые работают с другими странами, увидев, что у нас цены намного ниже, тоже подняли их, к тому же вмешался фактор роста доллара и евро. При этом антимонопольная служба должна блюсти законы, и каждому увеличению цены должно быть свое объяснение, — подчеркнул руководитель Ассоциации фермерских хозяйств.

Он отметил, что мука высшего сорта в магазинах Татарстана — в основном из других регионов, где над увеличением цены дополнительно работают посредники и оптовики. Как оказалось, не во всех из них прошлый год оказался урожайным.



— Что касается хлеба, в этом году произошел неурожай в ряде регионов, которые считаются традиционными поставщиками зерна, в том числе в Алтайском крае, откуда везут хлебопекарную муку. В итоге значительно выросли цены и на простую муку, и на муку твердых сортов. И может быть, не до конца еще произошла эта коррекция, — разъяснила Мария Яшенкова.

По ее мнению, государство напрасно пытается вмешаться в регулирование цены:

— Считаю эту меру неэффективной. В целом регулируют цены «на уровне полки», но при этом восполняют эту разницу целевыми субсидиями для производителей. Но вы понимаете, что субвенций на всех производителей не хватит, соответственно, они распределяются между более близкими к кормушке производителями. И это нехорошо для рынка, это фактически убивает саму идею предпринимательства, — заявляет «Реальному времени» эксперт.

Цена на пшеницу выросла не особенно сильно, отметил Алмаз Фасхутдинов. Он подчеркнул, что и торговые сети могут делать свою наценку. В то же время наш собеседник обратил внимание на цену на технику: она за последние 5 лет выросла в два раза. Если раньше можно было купить комбайн за 5—6 млн рублей, то теперь — за 10—12 млн рублей. Ежегодная наценка в среднем составляет 10%, а иногда и 20%. Цена металла поднялась в 1,5 раза — до 80 тыс. рублей за тонну с минувшего ноября по январь. Выросли и цены на электроэнергию, и на ГСМ, на удобрения, на средства защиты растений. А еще нужно выплачивать кредиты.



— Все эти составляющие в цене на пшеницу занимают примерно 90%. Не надо пугаться, что цены поднялись, мировые цены тоже выросли. Нам, сельхозтоваропроизводителям, кажется, что цена на продукцию растет недостаточно. Она должна еще больше расти, чтобы мы могли развиваться. Затраты аграриев растут с каждым годом. Сколько можно уже испытывать нас на прочность?! — возмущается экономист.

«Продавцы выторговывают скидки, а на полках — наценка»

Средняя цена реализации молока в прошлом году была 25—26 рублей за литр без НДС, а себестоимость молока — 22—23 рубля, у кого-то — 24 рубля, привел данные Алмаз Фасхутдинов.

— В себестоимости молока основная часть — стоимость кормов. Но хозяйства же должны и как-то развиваться, обновлять поголовье, производить те же корма, — подчеркивает замдиректора по экономике сельхозкооператива.

— У продавцов тоже есть некая доля лукавства. Мы работаем с крупными сетями. Бывают такие ситуации, когда у нас сначала выторговывают 2-3 рубля, и мы падаем, например, с 28 до 25 рублей, до уровня себестоимости. При этом вынуждены, чтобы сохранить объемы, выравнивать стоимость за счет каких-то других продуктов. В то же время видим, что на полке произошла наценка процентов на 60, и пакет молока продается за 45 рублей! Такие моменты присутствуют, — отметила руководитель КФХ Алена Белоглазова.

Она рассказала, что цены продукции ее хозяйства пока остаются прежними. Однако, по ее словам, общее повышение цен — ситуация объективная главным образом за счет роста на энергоносители, увеличения уровня заработных плат, увеличения стоимости запчастей.



— Сейчас все-таки начали задумываться о повышении наших расценок, потому что стоимость ГСМ растет. Наши машины на доставке продукции заправляются газом, за неделю он подорожал на 3 рубля, а с августа вырос на 15 рублей, с 16 до 28 рублей на сегодня. И еще обещают рост до 30 рублей. Практически 100-процентное увеличение произошло, и это существенно влияет на стоимость продукции. Себестоимость продукта растет за счет удорожания заквасок, некоторые производители используют для них импортные составляющие. Поднялась в цене упаковка, которая тоже предполагает иностранное производство. Мы, может быть, и рады повысить цену, чтобы получить маржу и накопить и на развитие. Но в то же время, понимаем: повышение цен приведет к тому, что часть потребителей откажется от нашего продукта. Поэтому вынуждены до последнего держать определенный уровень цен на полке. Но повышение цен неизбежно, — резюмировала Алена Белоглазова.