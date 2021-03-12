Баховский фестиваль: элитарный музыкант, другой зритель и дресс-код органиста

В Большом концертном зале прошел второй концерт ежегодного Баховского фестиваля

Фото: предоставлено пресс-службой Казанской консерватории

Свое искусство показали студенты и аспиранты Казанской консерватории. Для такого серьезного концерта им пришлось пройти прослушивание у строгих педагогов и главы музыкального вуза Рубина Абдуллина. В этот вечер орган звучал сольно, в ансамбле со скрипкой, виолончелью, голосом и даже струнным квартетом — исполнялись сочинения композиторов эпохи барокко и самого Баха, блистательно завершившего этот знаковый этап в музыке.

«Ненавязчивое воспитание» классикой

Фестиваль «Иоганн Себастьян Бах» Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова проводит ежегодно. В этом году он состоит из трех концертов. На открытии 2 марта выступил органист Алексей Семенов. Заслуженный артист России, солист Московской филармонии, профессор кафедры органа и клавесина Московской консерватории стал единственным приглашенным артистом на фестиваль этого года — пандемия внесла свои коррективы. Завершит фестиваль 25 марта выступление народного артиста России Рубина Абдуллина и других казанских органистов.

Собственно, пандемия вмешалась в жизнь консерватории еще в прошлом году. В марте 2020 года состоялся только один из трех запланированных концертов, причем в онлайн-формате. Тогда музыкантам было в новинку играть в пустом, «мертвом» зале, выходя из-за инструмента на поклон для публики, сидящей у мониторов. Теперь музыканты планируют наверстать упущенное.

— Главной точкой отсчета и пик сезона мы считаем 21 марта, день рождения Баха. Все органисты всегда готовятся к этому дню совершенно особым образом. Мы целой кафедрой подготовили программу, выступают ученики всех педагогов. Прозвучит очень много красивой музыки — люди через 300 лет приобщаются к той культуре мышления, взвешенных противоречий, философии и нравственности. Эта музыка воспитывает не только исполнителей, но и слушателей, и делает это ненавязчиво. Из зала выходит другой человек, он выносит для себя то, что так необходимо в трудное время со всеми его пандемиями и ограничениями. Мне кажется, что люди слышат то, что они хотели услышать, — рассказал «Реальному времени» ректор Казанской консерватории Рубин Абдуллин.

В этот вечер орган звучал сольно, в ансамбле со скрипкой, виолончелью, голосом и даже струнным квартетом

Органист — специальность элитарная

Проректор по концертно-творческой работе и международным связям Казанской консерватории Елена Хакимова отметила, что фестиваль, как обычно, включает в себя образовательную программу. В этом году лекции 24 и 25 марта будет читать известный баховед, доктор искусствоведения и доцент Московской консерватории Роман Насонов.

— Мы давно хотели его пригласить, и вот, наконец-то, случилось. Отмечу, что лекции будут интересны и специалистам, и широкой публике, ведь это не только ученый, но и просветитель. Сегодня же мы услышим лучших студентов класса органа, прошедших несколько прослушиваний. Это элитарная специальность, учится у нас порядка 15 человек. К слову, занимаются у нас и ученики средней специальной музыкальной школы. Конечно, волнуются за ребят их преподаватели, это экзамен для всех. Во время сценических выступлений могут быть некоторые неожиданности — открыться артистические способности, прийти вдохновение или, наоборот, комплексы. Но, как правило, все проходит гладко, — считает Елена Хакимова.

Органная мода и казанские возможности

Студентка четвертого курса Дина Исламова занимается органом факультативно, ее основная специальность — фортепиано. На концерте она представила Прелюдию и фугу соль мажор Баха. Она подчеркнула тот факт, что Казанская консерватория дает возможность выступать на крупных фестивалях не только органистам, которые учатся по специальности, но и таким, как она, осваивающим «короля инструментов» параллельно:

— Орган дается мне значительно легче, нежели фортепиано. Не знаю, в чем тут дело — это загадка для меня. Может, потому что орган дает больше возможностей: можно работать не только руками, но и ногами, тогда как у пианиста все внимание заострено на кончиках пальцев. Это большая честь и радость для меня — принять участие в таком событии. В прошлом году я уже принимала участие в одном казанском фестивале, но на Баховском выступаю впервые.

Фестиваль «Иоганн Себастьян Бах» Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова проводит ежегодно

Интересно, что у органистов своя концертная мода. Согласно профессиональному дресс-коду, они одеваются, как правило, в черное или серебристое. Как правило, дамы надевают брюки — так удобнее работать на педалях. Однако можно сшить и концертное платье — с юбкой с запахом, под которое надеваются лосины или леггинсы. Черные либо серебристые, под цвет органных труб. Обувь для органистов также шьется специальная — это очень дорого. Дина Исламова рассказала, что пока она надевает на концерты танцевальную обувь, которой не пользуется в повседневной жизни — бережет.

Иван Зиновьев, студент второго курса, приехал в Казань из Санкт-Петербурга. Он закончил музыкальную школу и по настоятельному совету педагогов целенаправленно приехал учиться в Казанскую консерваторию — здесь больше возможностей для органистов, есть прекрасный концертный зал и замечательный инструмент. На концерте он исполнил Токкату фа мажор Баха.

— У меня уже были концертные выступления, но не такие значительные. Казанская органная школа пользуется большим авторитетом не только в России, но и за рубежом, поэтому для поступления я даже не рассматривал другие варианты. Учиться здесь безумно интересно и комфортно, — поделился Иван Зиновьев.

«Еще посмотрим, кто кого!»

По мнению Рубина Абдуллина, консерватория — не просто часть системы образования, а общественная идея, в которой общество нуждается.

— Она как незатухающая свеча все время напоминает о себе. Сейчас так много псевдомузыки, кругом поп-искусство — везде стараются развлечь. Я уже не говорю о телевидении, где вообще сплошная развлекуха. Здесь же человек может сосредоточиться, сам себе задать вопрос и, поразмыслив, ответить на него, прислушаться к голосу и мудрости веков эпохи барокко. В этом и был смысл организации концерта.

По мнению Рубина Абдуллина, консерватория — не просто часть системы образования, а общественная идея, в которой общество нуждается

Мэтр уверен, что подрастает не только достойная смена органистов, но и молодежь подталкивает своих учителей.

— У каждого из ребят непохожий на других облик, данный природой, я считаю, что классическая музыка воспитывает очень строгие качества, истинных ценителей искусства. В заключении фестиваля мы будем играть всей кафедрой, педагоги. И там уже посмотрим, кто кого, — шутя, резюмировал Рубин Абдуллин.