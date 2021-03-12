Безыдейный «Зенит», «немецкое дерби» в Москве и две битвы: за еврокубки в Сочи и за прописку в Уфе

Превью 22-го тура чемпионата РПЛ

После поражения «Зенита» в Казани ситуация в верхней части таблицы РПЛ серьезно обострилась. ЦСКА теперь отстает от питерцев всего на два очка, да и остальные конкуренты недалеко. Отрыв лидера от 5-го места составляет всего шесть очков, давно в нашем чемпионате не было такой плотной борьбы на финишном отрезке сезона. Продолжится ли неудачная серия «Зенита» в матче с «Ахматом», кто выйдет победителем в дерби немецких тренеров, остановит ли «Уфа» своих соперников из Казани, и удержится ли «Сочи» в еврокубковой зоне после матча с «Локомотивом»? На эти вопросы «Реальное время» ответит в своем традиционном превью 22-го тура розыгрыша РПЛ.

«Динамо» — «Спартак». Куражный футбол Тедеско должен дать результат

Очередное дерби двух московских команд и двух немецких тренеров. Сандро Шварц и Доменико Тедеско встречаются уже в третий раз в рамках одного сезона, и счет пока в пользу тренера «Динамо» — ничья 1:1 в первом круге и победа в Кубке со счетом 2:0.

И вот очередной матч, но совершенно другие расклады. Между командами всего два очка разницы и оба коллектива еще могут побороться даже за место в Лиге Чемпионов, ведь до идущего вторым ЦСКА «красно-белым» недостает всего два балла, а «бело-голубым» — четыре.

Но главное, что «Спартак» на подъеме — прежде всего эмоциональном. После 6:1 в игре с «Краснодаром», спартаковцы чувствуют эмоциональный всплеск, а для команды Тедеско это крайне важно.

Если в случае с последними победами «Рубина» можно говорить об эмоциях «выстраданных» побед на характере, то поймавший кураж «Спартак» должен обыгрывать любого. Эмоциональный Доменико Тедеско приучил не только нас, но и своих игроков к тому, что все нужно оставлять на поле, поэтому крупные победы лишь разжигают этот фитиль. Так что «Спартак» видится фаворитом в этом матче, пусть и с небольшим отрывом.

Сандро Шварцу придется очень помудрить с тактикой, чтобы сдержать напор «красно-белых» и, если ему это удастся, то есть шанс зацепить очки.

Прогноз «Реального времени»



Соседи по турнирной таблице, но «Спартак» подходит к этому матчу более заряженным, очевидно, что после победы над «быками» игроков вдобавок ждали огненные речи их главного тренера. И в 22-м туре «красно-белые» должны продолжить свой подъем к вершине таблицы.



2:1 — победа «Спартака»

«Зенит» – «Ахмат». Семак продолжит эксплуатировать Дзюбу

Игра питерцев уже давно вызывает огромное количество споров у экспертов и простых болельщиков. Сколько будет продолжаться тактика игры на высоких нападающих в ситуациях, когда не клеится комбинационная игра? «Зенит» сам загнал себя в ситуацию, в которой ему нельзя обходиться без Дзюбы, ведь Семак, кажется, просто перестал подбирать варианты на случай травмы или какой-то другой проблемы, связанной с потерей Артема.

Ярко подтверждает это эксплуатирование Александра Ерохина на позиции нападающего в нескольких матчах РПЛ и Лиги Чемпионов. Самое интересное, что Ерохин был одним из лучших в тех играх, в которых он выходил в старте. Такое переосмысление позиции Александра приписывалось Семаку как очень грамотное тактическое решение, но по факту это выглядит как некая безысходность, ведь главный тренер просто тасует своих высокорослых игроков в линии нападения.

Да, меняется схема, «Зенит» играет и по схеме 4-4-2 «ромб», и даже в 4-3-3, но тактически команда выглядит одинаково в 80% матчей и эту проблему создал сам клуб и тренерский штаб. Плюс травмы Дриусси и Малкома, главных источников креатива в игре петербуржцев, значительно ограничивает и без того скудный запас креативных игроков и в матче с «Ахматом» можно будет ожидать лишь забросов на Дзюбу и Азмуна.

«Ахмат» же, несмотря на одиннадцатое место в таблице, проводит очень хороший сезон. С подбором игроков, который есть у грозненцев, сложно рассчитывать на высокие места, но тактически команда выглядит интересно — работа Андрея Талалаева на лицо.

«Ахмат» шикарно использует контрпрессинг и ловит соперников на ошибках. Правда, это не приносит больших дивидендов из-за проблем в обороне, но если приобрести хорошего центрального защитника в пару к Семенову, то команда из Грозного сможет еще прибавить и быть реальным претендентом на еврокубки.

Прогноз «Реального времени»



Матч будет проходить под диктовку питерцев. Защитникам «Ахмата» придется очень много работать, чтобы сдержать Дзюбу, который по традиции будет уходить на фланг для приема мяча и скидывать его своим партнерам. Главным оружием против «Зенита» видится агрессивная игра против пары Ловрен-Ракицкий, которые начинают атаки питерцев. Оба защитника не идеальны и, если получится перекрыть возможность для передач, «Ахмат» сможет рассчитывать на очки в этом матче.



1:1 — ничья

«Уфа» – «Рубин». Уфимцы начинают восхождение из подвала таблицы

Татаро-башкирское дерби между «Уфой» и «Рубином» обычно не блещет яркой игрой и обилием опасных моментов. Как правило, это «рубилово» на поле, много стыков и верховых единоборств. И пусть казанцы находятся в приподнятом настроении после побед над «Спартаком» и «Зенитом», игра в Уфе — всегда испытание для любой команды. Вдобавок, эти победы добыты «вопреки», ведь «Рубин» не выглядел фаворитом ни в игре с москвичами, ни, тем более, в матче с «Зенитом». А в матче с уфимцами играть вторым номером команда Леонида Слуцкого точно не должна. Но и как слабо «Уфа» играет в обороне, знают все. Поэтому перед главным тренером казанцев стоит дилемма — как обыграть своих соперников.

«Уфа» после возобновления сезона очень нестабильна. У команды Рашида Рахимова всего одна победа, да и та добыта в кубковом матче с «Уралом». В чемпионате же команды сыграли 0:0. Плюс поражение от «Химок» и 14-е место в таблице. Но уфимцы славятся своей живучестью в решающие моменты сезона и матч с «Рубином» должны дать старт борьбе за сохранение прописки в элите.

У команды Рашида Рахимова всего одна победа, да и та добыта в кубковом матче с «Уралом». Фото: vk.com/ufafc

В таком упорном матче, какими бывают обычно казанско-уфимские, на первый план выйдет индивидуальное мастерство. Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович находится в шикарной форме и, если партнеры смогут снабжать его мячами, то серб должен пополнять свой бомбардирский счет, а на нем уже десять мячей. Деспот хорошо играет головой, а стандарты в таких матчах могут играть решающее значение. Но и парни из Уфы тоже отменно играют на «втором этаже», поэтому всем зрителям нужно будет хорошенько размять шею перед матчем, потому что борьбы в воздухе будет очень много.



Прогноз «Реального времени»



Не стоит ждать победы «на классе» от казанцев. Уфимцам очень нужны очки, поэтому стоит ожидать жесточайшей борьбы с минимумом опасных моментов и голов.



1:1 — ничья.

«Локомотив» – «Сочи». Беспроигрышная серия сочинцев прервется

«Сочи» хоть и рассматривается многими как главное открытие сезона, но если вдуматься, то успех команды вполне логичен. У сочинцев богатый владелец, опытный и хороший по меркам РПЛ состав, плюс главный тренер Владимир Федотов. Его точно можно назвать открытием российского тренерского цеха. Плюс команда не проигрывает в чемпионате с ноября — это очень хорошая серия. Южане показывают очень стабильную игру, а именно это является главным мерилом успеха в российском футболе.

Однако всегда есть нюансы, не подпадающие под логику. «Локомотив» Марко Николича всегда готовит что-то нестандартное для больших матчей, а эта встреча именно такой и является. Москвичи попытаются удивить своих соперников схемой и, возможно, вдохновятся игрой «Ростова» против сочинцев в предыдущем туре. Матч завершился 0:0 и ростовчане хорошо сдерживали своих соперников, поэтому почему бы Николичу не обратиться к наработкам Валерия Карпина.

Южане показывают очень стабильную игру, а именно это является главным мерилом успеха в российском футболе. Фото: pfcsochi.ru

Нас ждет крайне упорный матч, ведь обе команды любят играть на контратаках и матч должен свестись к тому, кто первый допустит ошибку. И здесь чаша весов склоняется к «железнодорожникам». Пара защитников Чорлука-Пабло в первых матчах выглядит крайне уверенно, после возобновления сезона «Локо» еще не пропускал. Поэтому остается решить вопрос противостояния тройке обороны «Сочи» и здесь в распоряжении Николича очень хорошая атакующая компания.

Прогноз «Реального времени»



«Сочи» по-прежнему не слишком хорошо играет против топов и если «Локомотив» сможет с первых минут навязать свою игру, то обыграет сочинцев. Как это часто бывает в матчах больших команд, кто сумеет забрать середину поля, тот и должен одержать победу. Фаворитом в этом противостоянии выглядят «железнодорожники».



1:0 — победа «Локомотива».