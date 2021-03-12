«Техосмотр следует отменить»: новые правила грозят СТО «транспортным коллапсом»
Эксперты: из-за нерентабельности ТО и высоких расходов на переоборудование количество пунктов техосмотра в Татарстане сократится
С марта в России заработали новые правила техосмотра транспортных средств. Как следствие, резко сократилось количество СТО, где можно пройти осмотр по-новому, и возросло количество автомобилей, у которых нет шансов получить диагностическую карту с правом выезда на дорогу. Когда ждать очередей в действующих пунктах, что делать тем, кто имел неосторожность «усовершенствовать» свой автомобиль, и какую роль в повышении безопасности движения на самом деле играет техосмотр — в материале «Реального времени».
Без «липы»
С начала марта в России изменились правила прохождения технического осмотра автомобилей, и главная перемена состоит в том, что СТО обязаны фиксировать эту процедуру на въезде и на выезде со станции. Эта мера, по замыслу ее инициаторов, должна полностью исключить возможность оформить «липовую» диагностическую карту без реальной проверки автомобиля. Но, заметим, она все-таки не может исключить возможность выдачи сотрудниками СТО диагностической карты на не соответствующее требованиям технического регламента авто как на исправное.
Кроме того, ужесточились и требования к транспортным средствам при прохождении ТО: теперь диагностическую карту не выдадут даже из-за банального «кенгурятника», не говоря уж о колесах не предусмотренного конструкцией автомобиля диаметра. А нет диагностической карты — нет и ОСАГО.
Получили что просили
О необходимости введения обязательной фотовидеофиксации прохождения процедуры ТО как единственного средства пресечь торговлю поддельными диагностическими картами говорили уже давно, в частности на Первом съезде операторов технического осмотра Приволжского федерального округа.
— Необходимо, чтобы в ЕАИСТО загружались не только данные автомобиля, но и фото или видеофайлы, свидетельствующие о том, что проверка автомобиля была проведена в полном объеме, — заявил тогда исполнительный директор Союза операторов ТО РТ Алексей Рыбаков.
Казалось бы, сейчас произошло наконец то самое, о чем говорил Рыбаков три с половиной года назад. Однако в ответ на просьбу «Реального времени» о комментарии он ответил, что прежде должен посоветоваться с руководством Союза операторов СТО, и, возможно, комментария не будет. «Реальное время» готово представить точку зрения Союза, если там все-таки сочтут нужным высказаться о плюсах и минусах нововведений.
Экс-руководитель крупнейшего татарстанского оператора техосмотра АО «Таттехконтроль», член рабочей группы, разрабатывающей изменения нормативных документов, касающихся ТО, Марат Ярмиев говорит, что изменения в порядке прохождения техосмотра назрели давно.
По мнению Ярмиева, в нынешней ситуации из негативных последствий первыми станут очереди на ТО:
— Стоимость ТО не менялась с 2011 года, сейчас одна заправка автомобиля обходится в три-четыре раза дороже. Сейчас не установлен нижний предел стоимости ТО, а за 50 рублей никто полноценный осмотр автомобиля провести не сможет — это уже сигнал, что он проведен не в полном объеме. Техосмотр — это бизнес, и никто в убыток себе работать не станет. И это может привести к негативным последствиям, СТО будут закрываться.
Назвать адекватную стоимость ТО с учетом того, что пункты придется переоборудовать, а пропускная способность их уменьшится (и заработки осмотрщиков упадут), Марат Ярмиев не рискнул, но заметил, что в условиях примерно одинаковых затрат техосмотр легкового автомобиля в Татарстане обходится в 400 руб., в Москве — 800, на Дальнем Востоке — 900, и эта необъяснимая разница свидетельствует, что расценки устанавливаются без серьезного анализа затрат.
«Главное — не в октябре»
В Управлении ГИБДД по РТ уверяют: никаких проблем законопослушным автовладельцам нововведения не создадут. Замначальника ОТН и РЭР УГИБДД МВД по РТ Дамир Хамидуллин сообщил «Реальному времени», что пока в Татарстане не аннулировано ни одной диагностической карты, полученной с нарушениями.
По данным ГИБДД, у крупнейшего татарстанского оператора техосмотра — АО «Таттехконтроль» недавно открылся новый пункт — в Тетюшском районе Татарстана. Всего в республике работает 62 оператора ТО, а из имеющихся на территории республики 104 СТО работает по новым правилам 83 — остальные еще не переоборудованы.
— Не получится ли так, что в связи с уменьшением количества пунктов техосмотра и увеличением времени, которое отводится на проведение осмотра одного автомобиля, у нас снова появятся очереди перед СТО? — поинтересовалось «Реальное время».
— Нет, поскольку сроки осмотра продлены: те, кто должен его пройти с 1 февраля по 30 сентября, имеют право пройти позднее, получить диагностическую карту они вправе не ранее чем 1 октября. А тем, у кого срок ТО подходит 30 сентября, вправе отложить ТО вплоть до 30 июня 2022 года. Но не позднее!
Единственный месяц, когда могут возникнуть очереди, говорит Хамидуллин, — это октябрь. Именно тогда за ТО ринется максимальное количество автовладельцев, поэтому он советует до октября не дотягивать.
Туши ксенон, снимай фаркопы
Если транспортное средство имеет отклонения от заводской конструкции (технического регламента), оно техосмотр не пройдет, говорят в ГИБДД. Осмотр призван «отсеять» с дороги автовладельцев, установивших на авто фаркопы, «колхозный» китайский ксенон, занизивших машину до состояния «пузотерки» и так далее. Причем никто уже не будет смотреть, насколько опасны эти изменения в реальности — просто нельзя и все.
Правда, некоторые отклонения от конструкции, говорит Дамир Хамидуллин, все же возможны. Например, установка газобаллонного оборудования. И делается это в таком порядке: получаешь заключение о возможности установки, затем разрешение на установку, и только потом устанавливаешь — но только в аккредитованной организации, а не у себя в гараже. То есть переделки станут обходиться дороже.
А еще ГИБДД не даст «филонить» сотрудникам СТО: время осмотра одного автомобиля нормируется, и если окажется, что техосмотр прошли больше машин, чем позволяет пропускная способность станции, это грозит проверками и серьезными «мерами реагирования» со стороны ГИБДД.
«Техосмотр — не панацея, автовладелец — не идиот»
Экс-президент Союза страховщиков Татарстана, директор ООО «ПолисСервисКонсалтинг» Рустэм Сабиров считает, что ужесточение правил прохождения ТО вкупе с ужесточением мер к операторам техосмотра ни к чему хорошему не приведет:
Кроме того, говорит Сабиров, уменьшение потока приведет к сокращению доходов операторов ТО, а им и так приходится тратиться на установку дополнительного оборудования:
— Многие центры, которые могли бы заниматься техосмотром, от этого просто отказываются. Догадываетесь, к чему все это может привести? Правильно, к очередям, к долгому ожиданию приема по записи. Я предвижу определенные проблемы с получением этой услуги.
При этом, по данным Рустэма Сабирова, выявляемые техосмотром неисправности автомобилей очень незначительно влияют на безопасность дорожного движения и аварийность:
— В свое время мы пытались сделать выборку таких случаев, и их было буквально единицы. А проведение техосмотра — не панацея, машина может пройти ТО, а на другой день откажет тормоз или управление. И во многих странах от техосмотра вообще отказались — автовладелец же не идиот, он сам заботится о своей безопасности, он не хочет погибнуть. Сейчас у нас автомобили не те, что были 30 лет назад, чтобы ужесточать правила. А сейчас идет закручивание гаек до крайней степени, вот мое мнение.
«А кто эту информацию будет смотреть и где она будет храниться?»
— Техосмотр следует отменить, — считает автоюрист, юрист Федерации автовладельцев, автор книги «Права водителя» Владлен Копвиллем. — И во многих странах от него отказались: какой смысл в прохождении ТО, если в исправной сегодня машине может что-то завтра сломаться? Ну и случится. Это технически сложный товар, ничего удивительного.
Новые правила техосмотра он склонен рассматривать как усовершенствованный механизм законного отъема денег у автовладельцев.
— Например, запрет на переделки. Я покупал автомобиль без брызговиков, их не предусмотрел производитель. Я сам поставил задние, передних нет. А по нынешним техусловиям я в таком виде ТО не пройду. Чтобы его пройти, надо тратить время и деньги на их установку.
Копвиллем сделал нехитрый расчет: в России зарегистрировано порядка 60 млн автомобилей, и около 30 млн из них должны проходить ТО ежегодно. В России около 5 тыс. пунктов техосмотра, половина из которых не соответствует новым требованиям и не может купить новое оборудование, следовательно, будет вынуждена закрыться. Таким образом, на один пункт ТО приходится в год около 5 тыс. автомобилей. Учитывая, что каждый из них должен проходить ТО не менее 45 минут, они должны работать без выходных и круглые сутки. Плюс они неравномерно расположены: в огромном Хабаровском крае всего три пункта ТО. Добавляем, что не каждая машина пройдет ТО по-новому с первого захода, и получаем, что СТО просто захлебнутся в потоке авто.
Ну а если стоимость ТО поднимут, как предлагает Марат Ярмиев, и эта услуга превратится в выгодный бизнес? Как и Рустэм Сабиров, Владлен Копвиллем считает, что безопасности это не прибавит. Он отыскал данные о влиянии технического состояния автомобиля на аварийность — оказалось, что в России по этой причине происходит всего 4,1% ДТП, а три первых места среди причин аварий занимают нарушения ПДД водителями (в основном — превышения скорости), плохое состояние дорог и нарушения ПДД пешеходами, а техническое состояние автомобиля — на одном из последних мест в списке.
Причем из этих 4,1% ДТП по причине ненадлежащего технического состояния транспортных средств 25% связаны с лысой либо не соответствующей техрегламенту по иным причинам резиной, около 15% — с конструктивными изменениями автомобилей, вроде занижения за счет снятия рессор и так далее, а эти изменения можно легко внести после прохождения ТО (занял у соседа хорошие колеса, съездил на СТО — и вернул их, а свои негодные снова поставил).
— А если из-за плохого технического состояния автомобиля происходит ДТП — так ведь владелец так и так за это несет ответственность, — говорит Копвиллем. — Но строить дороги, чтобы снизить аварийность — сложно и дорого. А ужесточить правила ТО — просто и выгодно.
И еще одна деталь, о которой пока никто даже и не задумывался, не ускользнула от внимания Владлена Копвиллема:
— Во-первых, а кто будет регулярно просматривать запись о прохождении каждым автомобилем техосмотра в ЕСИА? Есть у сотрудников ГИБДД на это время и штаты? Полагаю, заглядывать они туда будут от случая к случаю. А во-вторых и в главных, где все эти гигабайты информации будут храниться? Данные с камер ГИБДД хранят не более месяца — места на большее на серверах не хватает. А здесь их придется хранить год-два, то есть в 24 раза дольше. И где столько серверов взять? И какие затраты это за собой потянет?
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