«Техосмотр следует отменить»: новые правила грозят СТО «транспортным коллапсом»

Эксперты: из-за нерентабельности ТО и высоких расходов на переоборудование количество пунктов техосмотра в Татарстане сократится

С марта в России заработали новые правила техосмотра транспортных средств. Как следствие, резко сократилось количество СТО, где можно пройти осмотр по-новому, и возросло количество автомобилей, у которых нет шансов получить диагностическую карту с правом выезда на дорогу. Когда ждать очередей в действующих пунктах, что делать тем, кто имел неосторожность «усовершенствовать» свой автомобиль, и какую роль в повышении безопасности движения на самом деле играет техосмотр — в материале «Реального времени».

Без «липы»



С начала марта в России изменились правила прохождения технического осмотра автомобилей, и главная перемена состоит в том, что СТО обязаны фиксировать эту процедуру на въезде и на выезде со станции. Эта мера, по замыслу ее инициаторов, должна полностью исключить возможность оформить «липовую» диагностическую карту без реальной проверки автомобиля. Но, заметим, она все-таки не может исключить возможность выдачи сотрудниками СТО диагностической карты на не соответствующее требованиям технического регламента авто как на исправное.

Кроме того, ужесточились и требования к транспортным средствам при прохождении ТО: теперь диагностическую карту не выдадут даже из-за банального «кенгурятника», не говоря уж о колесах не предусмотренного конструкцией автомобиля диаметра. А нет диагностической карты — нет и ОСАГО.

Мера, по замыслу ее инициаторов, должна полностью исключить возможность оформить «липовую» диагностическую карту без реальной проверки автомобиля. Фото: Максим Платонов

Получили что просили

О необходимости введения обязательной фотовидеофиксации прохождения процедуры ТО как единственного средства пресечь торговлю поддельными диагностическими картами говорили уже давно, в частности на Первом съезде операторов технического осмотра Приволжского федерального округа.

— Необходимо, чтобы в ЕАИСТО загружались не только данные автомобиля, но и фото или видеофайлы, свидетельствующие о том, что проверка автомобиля была проведена в полном объеме, — заявил тогда исполнительный директор Союза операторов ТО РТ Алексей Рыбаков.



Казалось бы, сейчас произошло наконец то самое, о чем говорил Рыбаков три с половиной года назад. Однако в ответ на просьбу «Реального времени» о комментарии он ответил, что прежде должен посоветоваться с руководством Союза операторов СТО, и, возможно, комментария не будет. «Реальное время» готово представить точку зрения Союза, если там все-таки сочтут нужным высказаться о плюсах и минусах нововведений.

Экс-руководитель крупнейшего татарстанского оператора техосмотра АО «Таттехконтроль», член рабочей группы, разрабатывающей изменения нормативных документов, касающихся ТО, Марат Ярмиев говорит, что изменения в порядке прохождения техосмотра назрели давно.

— Когда ТО может продать любой страховщик — это неправильно. Техосмотр должен либо проходить по-настоящему, либо его вовсе не должно быть. Но любые изменения в такой большой стране, как Российская Федерация, сопряжены со сложностями. И следует честно признать, имели место некоторые недоработки.

По мнению Ярмиева, в нынешней ситуации из негативных последствий первыми станут очереди на ТО:

— Стоимость ТО не менялась с 2011 года, сейчас одна заправка автомобиля обходится в три-четыре раза дороже. Сейчас не установлен нижний предел стоимости ТО, а за 50 рублей никто полноценный осмотр автомобиля провести не сможет — это уже сигнал, что он проведен не в полном объеме. Техосмотр — это бизнес, и никто в убыток себе работать не станет. И это может привести к негативным последствиям, СТО будут закрываться.

Назвать адекватную стоимость ТО с учетом того, что пункты придется переоборудовать, а пропускная способность их уменьшится (и заработки осмотрщиков упадут), Марат Ярмиев не рискнул, но заметил, что в условиях примерно одинаковых затрат техосмотр легкового автомобиля в Татарстане обходится в 400 руб., в Москве — 800, на Дальнем Востоке — 900, и эта необъяснимая разница свидетельствует, что расценки устанавливаются без серьезного анализа затрат.

«Главное — не в октябре»

В Управлении ГИБДД по РТ уверяют: никаких проблем законопослушным автовладельцам нововведения не создадут. Замначальника ОТН и РЭР УГИБДД МВД по РТ Дамир Хамидуллин сообщил «Реальному времени», что пока в Татарстане не аннулировано ни одной диагностической карты, полученной с нарушениями.

По данным ГИБДД, у крупнейшего татарстанского оператора техосмотра — АО «Таттехконтроль» недавно открылся новый пункт — в Тетюшском районе Татарстана. Всего в республике работает 62 оператора ТО, а из имеющихся на территории республики 104 СТО работает по новым правилам 83 — остальные еще не переоборудованы.

— У нас в восьми районах пока нет операторов, готовых проводить техосмотр по новым правилам — в Азнакаевском, Алексеевском, Алькеевском, Атнинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Муслюмовском и Рыбно-Слободском. Их жителям можно приехать на техосмотр в любой соседний район.

— Не получится ли так, что в связи с уменьшением количества пунктов техосмотра и увеличением времени, которое отводится на проведение осмотра одного автомобиля, у нас снова появятся очереди перед СТО? — поинтересовалось «Реальное время».

— Нет, поскольку сроки осмотра продлены: те, кто должен его пройти с 1 февраля по 30 сентября, имеют право пройти позднее, получить диагностическую карту они вправе не ранее чем 1 октября. А тем, у кого срок ТО подходит 30 сентября, вправе отложить ТО вплоть до 30 июня 2022 года. Но не позднее!

Единственный месяц, когда могут возникнуть очереди, говорит Хамидуллин, — это октябрь. Именно тогда за ТО ринется максимальное количество автовладельцев, поэтому он советует до октября не дотягивать.

Осмотр призван «отсеять» с дороги автовладельцев, установивших на авто фаркопы, «колхозный» китайский ксенон, занизивших машину до состояния «пузотерки» и так далее. Фото pricep45.ru

Туши ксенон, снимай фаркопы

Если транспортное средство имеет отклонения от заводской конструкции (технического регламента), оно техосмотр не пройдет, говорят в ГИБДД. Осмотр призван «отсеять» с дороги автовладельцев, установивших на авто фаркопы, «колхозный» китайский ксенон, занизивших машину до состояния «пузотерки» и так далее. Причем никто уже не будет смотреть, насколько опасны эти изменения в реальности — просто нельзя и все.

Правда, некоторые отклонения от конструкции, говорит Дамир Хамидуллин, все же возможны. Например, установка газобаллонного оборудования. И делается это в таком порядке: получаешь заключение о возможности установки, затем разрешение на установку, и только потом устанавливаешь — но только в аккредитованной организации, а не у себя в гараже. То есть переделки станут обходиться дороже.

А еще ГИБДД не даст «филонить» сотрудникам СТО: время осмотра одного автомобиля нормируется, и если окажется, что техосмотр прошли больше машин, чем позволяет пропускная способность станции, это грозит проверками и серьезными «мерами реагирования» со стороны ГИБДД.

«Техосмотр — не панацея, автовладелец — не идиот»

Экс-президент Союза страховщиков Татарстана, директор ООО «ПолисСервисКонсалтинг» Рустэм Сабиров считает, что ужесточение правил прохождения ТО вкупе с ужесточением мер к операторам техосмотра ни к чему хорошему не приведет:

— По моему личному мнению, любые изменения в этой сфере приводят к каким-то последствиям. Если на один подъемник на СТО раньше в течение часа заезжало 2-3 машины, то теперь будет заезжать одна, поскольку осмотр обязывают проводить в течение 45 минут и за этим будут следить строго, то оператор сможет за 8 часов обслужить только 8 машин. То есть пропускная способность пунктов ТО резко упадет.

Кроме того, говорит Сабиров, уменьшение потока приведет к сокращению доходов операторов ТО, а им и так приходится тратиться на установку дополнительного оборудования:

— Многие центры, которые могли бы заниматься техосмотром, от этого просто отказываются. Догадываетесь, к чему все это может привести? Правильно, к очередям, к долгому ожиданию приема по записи. Я предвижу определенные проблемы с получением этой услуги.

При этом, по данным Рустэма Сабирова, выявляемые техосмотром неисправности автомобилей очень незначительно влияют на безопасность дорожного движения и аварийность:

— В свое время мы пытались сделать выборку таких случаев, и их было буквально единицы. А проведение техосмотра — не панацея, машина может пройти ТО, а на другой день откажет тормоз или управление. И во многих странах от техосмотра вообще отказались — автовладелец же не идиот, он сам заботится о своей безопасности, он не хочет погибнуть. Сейчас у нас автомобили не те, что были 30 лет назад, чтобы ужесточать правила. А сейчас идет закручивание гаек до крайней степени, вот мое мнение.

По данным Рустэма Сабирова, выявляемые техосмотром неисправности автомобилей очень незначительно влияют на безопасность дорожного движения и аварийность. Фото: pixabay.com

«А кто эту информацию будет смотреть и где она будет храниться?»

— Техосмотр следует отменить, — считает автоюрист, юрист Федерации автовладельцев, автор книги «Права водителя» Владлен Копвиллем. — И во многих странах от него отказались: какой смысл в прохождении ТО, если в исправной сегодня машине может что-то завтра сломаться? Ну и случится. Это технически сложный товар, ничего удивительного.

Новые правила техосмотра он склонен рассматривать как усовершенствованный механизм законного отъема денег у автовладельцев.

— Например, запрет на переделки. Я покупал автомобиль без брызговиков, их не предусмотрел производитель. Я сам поставил задние, передних нет. А по нынешним техусловиям я в таком виде ТО не пройду. Чтобы его пройти, надо тратить время и деньги на их установку.

Копвиллем сделал нехитрый расчет: в России зарегистрировано порядка 60 млн автомобилей, и около 30 млн из них должны проходить ТО ежегодно. В России около 5 тыс. пунктов техосмотра, половина из которых не соответствует новым требованиям и не может купить новое оборудование, следовательно, будет вынуждена закрыться. Таким образом, на один пункт ТО приходится в год около 5 тыс. автомобилей. Учитывая, что каждый из них должен проходить ТО не менее 45 минут, они должны работать без выходных и круглые сутки. Плюс они неравномерно расположены: в огромном Хабаровском крае всего три пункта ТО. Добавляем, что не каждая машина пройдет ТО по-новому с первого захода, и получаем, что СТО просто захлебнутся в потоке авто.

— А теперь посчитаем деньги, — говорит Владлен Копвиллем. — Есть такая услуга — взвешивание грузовых автомобилей, она очень популярна, например, в Подмосковье, пользуется большим спросом и стоит там 15-16 тысяч рублей. Чтобы заработать 15 тысяч, СТО надо либо поменять оборудование, нанять дополнительные штаты для ввода информации о ТО каждого автомобиля в ЕСИА и осмотреть, условно говоря, в сутки 15-20 автомобилей, то есть работать в две смены. Либо, ничего не меняя, взвесить за день один грузовик. И чем СТО будут заниматься? Уж точно не техосмотром.

Ну а если стоимость ТО поднимут, как предлагает Марат Ярмиев, и эта услуга превратится в выгодный бизнес? Как и Рустэм Сабиров, Владлен Копвиллем считает, что безопасности это не прибавит. Он отыскал данные о влиянии технического состояния автомобиля на аварийность — оказалось, что в России по этой причине происходит всего 4,1% ДТП, а три первых места среди причин аварий занимают нарушения ПДД водителями (в основном — превышения скорости), плохое состояние дорог и нарушения ПДД пешеходами, а техническое состояние автомобиля — на одном из последних мест в списке.

Причем из этих 4,1% ДТП по причине ненадлежащего технического состояния транспортных средств 25% связаны с лысой либо не соответствующей техрегламенту по иным причинам резиной, около 15% — с конструктивными изменениями автомобилей, вроде занижения за счет снятия рессор и так далее, а эти изменения можно легко внести после прохождения ТО (занял у соседа хорошие колеса, съездил на СТО — и вернул их, а свои негодные снова поставил).

— А если из-за плохого технического состояния автомобиля происходит ДТП — так ведь владелец так и так за это несет ответственность, — говорит Копвиллем. — Но строить дороги, чтобы снизить аварийность — сложно и дорого. А ужесточить правила ТО — просто и выгодно.

И еще одна деталь, о которой пока никто даже и не задумывался, не ускользнула от внимания Владлена Копвиллема:

— Во-первых, а кто будет регулярно просматривать запись о прохождении каждым автомобилем техосмотра в ЕСИА? Есть у сотрудников ГИБДД на это время и штаты? Полагаю, заглядывать они туда будут от случая к случаю. А во-вторых и в главных, где все эти гигабайты информации будут храниться? Данные с камер ГИБДД хранят не более месяца — места на большее на серверах не хватает. А здесь их придется хранить год-два, то есть в 24 раза дольше. И где столько серверов взять? И какие затраты это за собой потянет?