Новые правила техосмотра: недобросовестные операторы — в поле зрения ГИБДД

О новых правилах прохождения техосмотра и о наказании для недобросовестных операторов ТО.

Фото: Максим Платонов

«Теперь техосмотр автомобиля будут фиксировать на фото», — заявил во время пресс-конференции заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Андрей Егоров. Он пояснил, что снимать на камеру автомобиль будут дважды. Также начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов рассказал об «индикаторах риска» для операторов ТО. Подробности — в материале «Реального времени».

Новые правила

— С 1 марта в России меняются правила прохождения технического осмотра автомобилей, — напомнил в начале своего выступления министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров. — Теперь процедуру технического осмотра требуется фиксировать с помощью фотографий. Первый снимок будет сделан до начала процедуры техосмотра, второй — по окончании экспертизы.

По результатам осмотра технический эксперт оформляет диагностическую карту в электронном виде и подписывает ее своей цифровой подписью. Все происходит при непосредственном участии сотрудника ГИБДД.

— На сегодняшний день в республике 57 операторов и 104 пункта техосмотра, которые готовы эту работу выполнить, — заявил спикер.

От получения диагностической карты освобождены «легковушки», выпущенные менее четырех лет назад. Легковые автомобили, грузовики массой до 3,5 тонны и мототранспортные средства возрастом от 4 до 10 лет должны проходить техосмотр один раз в 2 года. По достижению ТС 10-летнего возраста его техническое состояние проверяется ежегодно.

— Что касается легковых такси, автобусов, грузовых автомобилей с массой более 3,5 тонны, с года выпуска которых прошло не более 5 лет, то они проходят техосмотр каждый год, — пояснил Егоров. — Те же категории должны обследоваться раз в 6 месяцев, если они старше пяти лет, точно так же, как и транспорт, предназначенный для перевозки опасных грузов.

Кроме этого, сохранено право владельца проходить техосмотр ранее установленного срока.

Срок действия карт

К слову, действие диагностических карт, срок действия которых истекает в период с 1 февраля 2021 года по 31 марта 2021 года, продлено до 1 октября 2021 года. А действие диагностических карт, срок действия которых истекает в период с 1 апреля 2021 по 30 сентября 2021 года, продлено на полгода. То есть владельцам автотранспортных средств, срок действия диагностических карт которых истекает в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, не нужно проходить техосмотр до окончания срока продления действия карт.

— Информацию о наличии и сроках действия диагностической карты можно получить на сайте Госавтоинспекции, — сообщил Егоров. — Все находится в открытом доступе. Каждый водитель может посмотреть, есть ли у него небольшая отсрочка.

Цена останется прежней. Для легковых автомобилей — от 350 до 450 рублей, для грузового автотранспорта весом до 5 тонн — от 400 до 550 рублей и весом свыше 5 тонн — от 450 до 650 рублей.

Техосмотр автобусов

— С 1 марта технический осмотр автобусов категорий М2 и М3 будет проводится оператором технического осмотра при участии сотрудника Госавтоинспекции, — рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

Пройти осмотр можно будет в Казани, Набережных Челнах и еще в 22 районах республики. На данный момент для татарстанских водителей автобусов доступно 32 пункта техосмотра.

— Абсолютно неважно, где вы проживаете и где зарегистрированы, обследоваться вы можете в любом субъекте РФ абсолютно, — пояснил главный Госавтоинспектор республики.

Эксперт назвал неисправные автобусы источников повышенной опасности и призвал водителей не затягивать с прохождением техосмотра.

— Автобусы перевозят большое количество людей. И любое ДТП с участием этого вида транспорта может повлечь за собой страшные потери, — пояснил Габдурахманов.

Кстати, в 2020 году было выявлено 354 автобуса с неисправностями рулевого управления и тормозной системы. За 2 месяца текущего года — всего 23.

Эксперт назвал неисправные автобусы источников повышенной опасности и призвал водителей не затягивать с прохождением техосмотра. Фото: Максим Платонов

Недобросовестные операторы

Ленар Габдурахманов рассказал, что теперь Госавтоинспекция будет контролировать работу операторов технического осмотра.

— При наличии систематических нарушений при проведении техосмотра, деятельность оператора подвергнется внеплановой проверке, — заявил главный Госавтоинспектор РТ.

1 февраля нынешнего года зарегистрирован приказ МВД России, устанавливающий индикаторы риска нарушений обязательных требований операторами ТО. Внезапная проверка ожидает любого оператора ТО, который три и более раз за год оформил диагностическую карту на автомобиль, не проходивший осмотр. То же ждет оператора, если в течение года будет выявлено пять несоответствий номеров машин представленным документам или регистрационным данным. И еще на внезапную проверку можно будет нарваться, если пять раз превысить заявленную максимальную пропускную способность пункта ТО более чем на 5 процентов.

— В 2020 году приостановлена деятельность 25 операторов, нарушивших правила проведения техосмотра, — подытожил Габдурахманов. — Четверо из них зарегистрированы на территории Татарстана.