Четыре способа использовать банковские карты, чтобы улучшить свое благосостояние

Умело комбинируя возможности кредитных и дебетовых карт, вы можете эффективно копить и даже зарабатывать

Основы финансовой грамотности нам пытаются преподать сегодня на каждом шагу. И главный совет, который мы постоянно слышим — «избегайте оформления кредитных карт». Но современная кредитка при разумном подходе становится не средством отъема денег при помощи банковских процентов у населения, а дополнительной возможностью накопить или даже заработать. Рассказываем про четыре самых простых способа собрать «подушку безопасности», имея в кошельке кредитную карту с беспроцентным периодом и дебетовую карту российского банка.

Россияне продолжают оформлять банковские карты

Статистика Национального бюро кредитных историй показывает, что жители России продолжают оформлять кредитные карты. По данным 4 тысяч кредитных организаций, которые передают сведения в НБКИ, только за январь 2021 года в России оформили 690 тысяч новых кредиток, 23 847 из них получили татарстанцы — наша республика входит в десятку регионов с наиболее интенсивным оформлением кредитных карт, находясь в этом топе на 8-м месте.

Многие эксперты считают: дело вовсе не в том, что люди стремительно теряют благосостояние и поэтому прибегают к заемным средствам, будучи не в силах сделать крупные покупки. Просто современное понятие банковской кредитной карты сильно изменилось, по сравнению с тем, что было еще каких-нибудь 5 лет назад. Теперь они стали не только способом быстро взять кредит, но еще и дают возможность умело комбинировать разнообразные преференции и увеличивать свое благосостояние .

Да и дебетовые банковские карты сегодня — это не просто средство удобного хранения денег, но и целый букет дополнительных бонусов, начиная от кэшбэка и заканчивая повышенными ставками по вкладам.

Сегодня сложно найти на рынке «голую» дебетовую карту, не предоставляющую вообще никаких дополнительных возможностей. А подавляющее большинство кредиток имеют льготный период погашения, когда на пользование заемными средствами вообще не начисляются проценты. Соответственно, умело комбинируя возможности разнообразных банковских карт, можно, во-первых, оптимизировать процесс накопления средств, а во-вторых, получать прибыль. Нужно просто внимательно подходить к выбору банковских продуктов и использовать все предоставляемые бонусы. Сегодня перечислим лишь несколько способов накопить средства, используя кредитную и/или дебетовую карточки крупного российского банка.

Получайте проценты по дебетовой карте, используя деньги с кредитной

Это не столько способ крупного заработка, сколько занятие или для очень азартных, или для очень бережливых. Но если втянуться — то затягивает: используя две банковских карты, можно делать хоть и небольшие, но все-таки деньги буквально из воздуха.

Для начала нужно оформить карту с максимальным беспроцентным сроком займа — в 100 дней. Лимит бесплатного снятия с подобных карт зачастую ограничивается 50 тысячами рублей в месяц. Оформляем дебетовую карту с ежемесячным начислением процентов на остаток по счету. Самые выгодные такие условия сейчас находятся на уровне 5% годовых.

А теперь у нас есть 3 месяца, чтобы пустить кредитные деньги в дело. Снимаем первые 50 тысяч и кладем на дебетовую карту. За месяц на этот остаток будет начислено 208 рублей. Через месяц добавляем еще 50 тысяч рублей, остаток получается уже 100 208 рублей. Начисленные проценты составят уже 418 рублей. Повторяем ту же процедуру на третий месяц, получим остаток в 150 626 рублей и 627,6 рублей процентов. А теперь снимаем с дебетовой карты 150 тысяч и возвращаем их на кредитную карту, закрыв таким образом свою задолженность, уложившись в беспроцентный период.

Итоговый профит — 1253 рубля 60 копеек. За год процедуру можно повторить четырежды — и получить 5 014 рублей. Не забываем про стоимость обслуживания кредитной карты: например, в «красном банке» она начинается от 590 рублей, так что вы остаетесь в очевидном плюсе.

Организуйте копилку на карте

Популярный совет — каждый месяц откладывать минимум 10% своего дохода. Но многие сталкиваются с тем, что соблазн влезть в копилку сильнее всех разумных доводов. При этом подушка безопасности, по расчетам большинства экспертов, должна быть такой, чтобы обеспечить комфортное качество жизни минимум на 6 месяцев без получения какого бы то ни было дохода. Лучше, конечно, сформировать запасы на год. Это дело не самое быстрое, но начать можно с того, чтобы завести автоматическую копилку на карте, используя специальные предложения банков.

Например, Альфа-Банк предлагает услугу по накоплению «Копилка для зарплаты». Если зарплата приходит на карту, то в день начисления в копилку будет списываться определенный процент от поступления. Этот процент определяете вы сами. Психологи утверждают, что 10% от дохода — это комфортный уровень, который не особенно ухудшит качество жизни, но и откладываться при котором будет немало. В любом случае, вам лучше знать, сколько процентов дохода откладывать «на черный день» (или, наоборот, на светлый — например, на покупку автомобиля или квартиры).

Смысл автоматической банковской копилки — во-первых, психологический. Сложно своими руками взять и уменьшить лимит своих доступных средств на месяц во имя туманной будущей цели. А когда это происходит автоматом, без вашего участия — и вы спокойны, и деньги копятся. Во-вторых, на остаток по счету начисляются проценты — до 5,5 годовых.

Расчет простой: если ваш месячный доход составляет 60 тысяч рублей и вы собираетесь откладывать 10% в месяц, то через год в копилке будет уже 72 тысячи плюс проценты, начисленные на эту сумму.

Не платите банку проценты за кредит

Срочная необходимость в деньгах может возникнуть у любого из нас в любой момент времени. И если накоплений нет, а в долг у родных и знакомых брать не хочется, то первым порывом человека всегда будет пойти в банк и взять там кредит. И это во многих случаях будет порыв, опоздавший лет на десять.

Возьмем самую простую ситуацию: у вас безнадежно сломалась стиральная машина. Вы комфортно для бюджета сможете ее купить, если забирать на эту покупку примерно по 15% от вашей зарплаты пару месяцев. Но возникает вопрос: а что делать эти пару месяцев? Стирать руками? Вариантов на самом деле три.

Первый — ждать 2 месяца и жить без стиральной машинки.

Второй — купить ее в кредит — скажем, под 12% годовых. Если кредит вы закроете уже через 2 месяца, сумма переплаты будет смешной. Но есть нюанс: не каждый банк соглашается давать кредиты с досрочным погашением без штрафов.

И третий вариант — заплатить с кредитки с беспроцентным периодом погашения. Если он составляет 100 дней, как, к примеру, в Альфа-Банке, — то вам с лихвой хватит этого срока, чтобы не переплатить за новую «стиралку» вообще ни рубля. Да, за обслуживание кредитки нужно платить ежегодно. Но если вы регулярно используете возможность беспроцентного использования денег, плата за обслуживание с лихвой перекрывается полученными выгодами. А кроме того, выше мы уже разговаривали о способе, который сведет на нет ваши затраты на кредитную карту и принесет дополнительную прибыль.

Тратьте с умом, используя кэшбэк

Кэшбэк многие из нас воспринимают как маркетинговый ход, «завлекалочку» для того, чтобы заставить человека потратить как можно больше. Но давайте смотреть на вещи реалистично. В нашей жизни ни одного дня мы не проживаем бесплатно. Поэтому траты неизбежны. И почему бы не использовать любую возможность вернуть себе хотя бы часть этих трат?

Тем более что крупнейшие российские банки вступают в коллаборации с корпорациями-гигантами, позволяя возвращать с определенных покупок максимально большие проценты и использовать их для будущих трат. Сакраментальная фраза «копейка рубль бережет» работала во все времена, работает и сейчас. Если присмотреться, к примеру, к дебетовым картам Альфа-Банка, то обнаружится следующее:

Альфа-карта дает до 2% кэшбека на покупки.

Альфа-карта Premium предоставляет до 3% кэшбека.

Alfa Travel — один из самых интересных вариантов для тех, кто много ездит по личным или служебным надобностям. По этой карте начисляется милями до 9% от расходов со счета.

Alfa Travel Premium — улучшенная версия, по ней милями можно получить до 11% от потраченного с карты.

Карточные коллаборации с крупнейшими партнерами предлагают дополнительные возможности: например, Альфа-Банк дает хорошие условия для клиентов Аэрофлота (до 2 миль за каждые 60 рублей покупки с карты); карта, выпущенная совместно с «Яндекс.Плюс», возвращает до 10% кэшбека с денег, потраченных в сервисах Яндекса; а дебетовая карта АО «АЛЬФА-БАНК» и «Билайн» вернет 25% потраченного на услуги связи и других сервисов «Билайна».