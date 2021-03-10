Федеральная поддержка регионов в рамках единой субвенции снизилась на 3 миллиарда
В этом году объем финансирования регионов России в рамках единой субвенции снизился на 3 млрд рублей и составил 11,03 млрд. Как и все регионы, Татарстан также получил меньше денег, чем годом ранее — 261 млн. Но при этом республика по-прежнему больше всех в стране получает субвенций в сфере образования. Подробнее — в материале «Реального времени».
На 3 миллиарда меньше
Объем межбюджетного трансферта на 2021 год, который формирует единую субвенцию, оказался на 3 млрд рублей меньше — всего 11,03 млрд против 14 млрд в 2020 году. Финансирование бюджета Татарстана единой субвенцией на этот год 261 млн против 308,3 млн в прошлом.
При этом из таблицы (см. ниже) пропал столбец по переводу в электронную форму актовых книг, который совокупно по России давал 3,3 млрд рублей. Согласно букве закона, перевод в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) должен быть завершен не позднее 31 декабря 2020 года. Что подтвердила и старший директор — руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова: изменений в срок не вносилось, поэтому, проект можно считать завершенным. Деньги, которые ранее выделялись на перевод в электронную форму актовых книг, на расширение действующих направлений не пошли.
Татарстан получает на образование больше всех в России
Республика является лидером об объему субвенции в сфере образования, и на 2021 год нам выделили 43,2 млн рублей. При этом годом ранее Татарстану также выделялась максимальная среди всех субъектов России субвенция, в размере 40,3 млн рублей.
Порядок предоставления субвенций из федерального бюджета регионам прописан в постановлении правительства от 27 декабря 2010 г. №1116. Как пояснила Елена Анисимова, в расчет берется численность сотрудников органа госвласти субъекта, которая необходима для осуществления функций в соответствии с переданными полномочиями, затраты на содержание одного сотрудника, осуществляющего переданные полномочия, расходы на оплату деятельности экспертов, привлекаемых при проведении проверок. В расчете учитываются и особенности географического положения субъекта, и количество образовательных учреждений, и количество муниципальных образований на территории субъекта, расходы на аренду помещений, расходы на услуги связи и множество других факторов:
— Даже при желании «подогнать» показатели, сделать это просто невозможно. Очевидно, что особенности расчета приводят к тому, что субвенция Татарстану оказывается выше, чем субвенция Москве, но детально проанализировать причины человеку «со стороны» невозможно, — отметила Анисимова, — Субвенция — это трансферт, предоставляемый субъекту для финансирования расходных обязательств субъектов, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов. Если очень по-простому, то это деньги, которые Федерация передала субъекту, чтобы он за нее выполнил какую-то функцию.
Меньше средств на перевозку детей
Сократились субвенции «по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств — участников СНГ, несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций». В целом снижение составило 2,5 млн рублей или 8,7%.
Как предположила Елена Анисимова, в ноябре прошлого года в Положение о Федеральной службе по труду и занятости были внесены изменения, которые наделяют указанную службу полномочиями в сфере контроля за эффективностью и качеством осуществления региональными органами власти переданных им полномочий Российской Федерации по осуществлению вышеуказанной деятельности:
«Средний чек» по этой части единой субвенции для регионов России без Москвы и Санкт-Петербурга составляет всего 185,2 тыс. рублей. А для «двух столиц» финансирование выделено на порядок выше — 4,9 млн и 6,3 млн рублей соответственно.
Больше на ОКН и меньше на медицину
Субвенции по линии объектов культурного наследия в России последние 2 года росли примерно на 4%, а вот для Татарстана на 2021 год выделили аж на 18,5% больше, чем годом ранее. Причем по этому направлению республика получила прирост финансирования наибольший в России после Севастополя (+69,6%). Но в абсолютных значениях (рублях) все выглядит более чем скромно — на 2021 год субвенция для Татарстана 3,7 млн рублей.
Сократили Татарстану и субвенцию на «охрану здоровья». Если в 2020 году это было 5,2 млн рублей, то на этот год — 4,9 млн. По абсолютной величине финансирования республика занимает 6-е место среди 85 субъектов России.
Согласно правилам, не использованные в отчетном финансовом году остатки единой субвенции подлежат возврату в доход федерального бюджета. Уполномоченный региональный орган госвласти ежегодно представляет в Минфин России и уполномоченные федеральные органы исполнительной власти информацию об объемах указанных расходов бюджета субъекта на соответствующий финансовый год и плановый период.
|Наименование субъекта РФ (муниципального образования)
|в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов
|в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)
|на государственную регистрацию актов гражданского состояния
|на государственную регистрацию актов гражданского состояния
|в том числе по переводу в электронную форму актовых книг
|на государственную регистрацию актов гражданского состояния
|в том числе на обеспечение мероприятий по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния
|по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами РФ, а также в пределах территорий государств — участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
|в отношении объектов культурного наследия
|в области охраны и использования охотничьих ресурсов
|в сфере охраны здоровья
|в сфере образования
|Объем межбюджетного трансферта (Единая субвенция)
|на 2021 г.
|на 2020 г.
|на 2019 г.
|на 2021 г.
|на 2020 г.
|на 2019 г.
|на 2021 г.
|на 2020 г.
|на 2020 г.
|на 2019 г.
|на 2019 г.
|на 2021 г.
|на 2020 г.
|на 2019 г.
|на 2021 г.
|на 2020 г.
|на 2019 г.
|на 2021 г.
|на 2020 г.
|на 2019 г.
|на 2021 г.
|на 2020 г.
|на 2019 г.
|на 2021 г.
|на 2020 г.
|на 2019 г.
|на 2021 г.
|на 2020 г.
|на 2019 г.
|Республика Адыгея (Адыгея)
|24,4
|24,4
|19,2
|82,1
|86,6
|86,6
|22.860,9
|31.989,8
|9.482,9
|30.476,5
|8.118,3
|11,8
|11,8
|11,8
|564,4
|546,6
|526,6
|6.913,5
|6.561,8
|6.211,8
|1.357,9
|1.813,7
|1.405,8
|4.147,9
|4.148,6
|4.055,9
|35.962,9
|45.183,3
|42.794,2
|Республика Алтай
|248,4
|248,3
|203,6
|82,1
|72,1
|72,1
|21.794,9
|22.307,3
|849,8
|28.060,1
|6.744,5
|56,4
|56,4
|56,4
|944,0
|923,2
|889,5
|10.107,9
|13.594,8
|10.752,5
|1.386,4
|1.458,1
|1.267,4
|5.312,7
|5.049,6
|4.915,2
|39.932,8
|43.709,8
|46.216,8
|Республика Башкортостан
|229,2
|229,2
|179,9
|123,2
|103,9
|103,9
|210.848,2
|358.538,2
|150.498,3
|279.862,7
|88.184,6
|348,8
|561,7
|623,2
|9.838,0
|8.676,7
|8.359,1
|25.486,3
|24.890,9
|24.282,6
|3.465,5
|3.540,2
|2.580,9
|40.433,9
|39.722,3
|39.423,7
|290.773,1
|436.263,1
|355.416,0
|Республика Бурятия
|1.300,4
|1.303,8
|1.292,3
|120,5
|126,9
|126,9
|73.682,6
|95.930,2
|23.388,3
|97.469,3
|25.406,9
|229,6
|229,6
|229,6
|7.000,7
|6.814,8
|6.565,8
|20.467,0
|20.500,6
|19.847,8
|1.604,5
|1.899,9
|1.441,0
|10.131,8
|10.132,5
|10.049,9
|114.537,1
|136.938,3
|137.022,6
|Республика Дагестан
|39,3
|39,3
|30,7
|172,5
|80,8
|80,8
|82.019,0
|115.997,3
|37.226,3
|110.157,6
|37.581,7
|84,9
|84,9
|84,9
|12.994,6
|12.535,9
|12.077,0
|16.831,0
|16.280,8
|15.827,6
|1.239,2
|1.390,1
|1.854,0
|22.052,1
|20.799,7
|20.434,1
|135.432,6
|167.208,8
|160.546,7
|Республика Ингушетия
|3,6
|3,6
|2,8
|68,4
|72,1
|72,1
|19.486,9
|20.280,9
|1.095,7
|23.279,1
|4.220,7
|0,0
|0,0
|0,0
|1.228,1
|1.144,8
|1.102,9
|6.001,6
|5.882,5
|4.337,4
|1.860,0
|1.418,1
|973,2
|3.726,5
|3.616,8
|3.625,6
|32.375,1
|32.418,8
|33.393,1
|Кабардино-Балкарская Республика
|10,4
|10,4
|8,1
|90,3
|79,3
|79,3
|49.200,1
|55.541,2
|8.289,4
|63.997,8
|20.462,3
|32,5
|32,5
|32,5
|928,8
|897,7
|864,8
|7.133,0
|6.940,7
|6.783,8
|1.288,3
|1.352,1
|1.372,5
|4.452,4
|4.443,0
|4.442,9
|63.135,8
|69.296,9
|77.581,7
|Республика Калмыкия
|52,9
|52,9
|41,3
|95,8
|86,6
|86,6
|15.403,2
|23.426,2
|8.020,8
|19.397,6
|4.333,1
|173,2
|173,2
|162,4
|360,1
|325,2
|313,3
|6.425,4
|6.320,4
|6.088,7
|1.474,1
|1.282,9
|973,2
|4.156,2
|3.932,9
|3.842,2
|28.140,9
|35.600,3
|30.905,3
|Карачаево-Черкесская Республика
|24,8
|24,8
|19,4
|68,4
|72,1
|72,1
|21.596,9
|21.262,5
|-
|27.924,7
|6.802,7
|291,5
|291,5
|265,0
|1.568,4
|1.465,9
|1.412,3
|3.637,7
|3.918,6
|3.855,2
|1.518,4
|1.603,3
|1.123,4
|4.394,7
|4.396,2
|4.342,8
|33.100,8
|33.034,9
|39.014,9
|Республика Карелия
|1.000,5
|1.004,6
|1.133,0
|76,7
|80,8
|80,8
|50.486,4
|77.803,7
|28.099,0
|73.918,6
|24.542,4
|66,0
|66,0
|66,0
|15.486,6
|14.812,4
|14.283,2
|15.904,0
|15.515,0
|14.599,3
|1.360,9
|1.600,1
|1.567,2
|5.112,2
|5.237,1
|5.267,8
|89.493,3
|116.119,7
|110.915,9
|Республика Коми
|519,1
|519,1
|582,6
|81,3
|85,7
|85,7
|77.195,0
|96.091,0
|20.091,1
|112.811,4
|37.313,9
|174,1
|87,1
|174,1
|1.341,9
|1.281,8
|1.236,0
|24.060,5
|23.150,5
|23.579,2
|1.585,7
|1.864,3
|2.209,0
|8.229,0
|8.377,1
|8.329,2
|113.186,6
|131.456,6
|149.007,2
|Республика Крым
|39,8
|39,8
|19,7
|115,0
|121,2
|121,2
|114.759,6
|141.959,7
|28.976,8
|143.840,8
|31.604,8
|190,5
|190,5
|181,5
|2.990,9
|3.137,4
|3.022,6
|13.886,0
|13.794,1
|13.532,7
|1.006,3
|1.040,1
|1.844,1
|10.738,9
|10.758,6
|11.832,9
|143.727,0
|171.041,4
|174.395,5
|Республика Марий Эл
|48,9
|49,0
|38,4
|41,1
|43,3
|43,3
|36.230,1
|46.495,6
|11.700,3
|47.023,4
|14.964,6
|112,6
|112,6
|110,0
|3.339,0
|3.372,0
|3.248,5
|10.426,4
|11.062,6
|10.906,1
|1.244,5
|1.354,1
|1.113,2
|6.437,9
|5.880,9
|5.834,5
|57.880,5
|68.370,1
|68.317,4
|Республика Мордовия
|31,2
|31,2
|24,4
|60,2
|63,5
|63,5
|64.311,4
|63.315,8
|-
|84.611,3
|21.714,0
|164,4
|163,9
|159,4
|818,2
|802,8
|773,4
|8.406,8
|8.008,8
|7.691,0
|1.371,9
|1.442,1
|1.235,2
|6.664,9
|6.815,5
|6.770,2
|81.829,0
|80.643,6
|101.328,4
|Республика Саха (Якутия)
|2.872,5
|2.875,2
|3.437,7
|120,5
|126,9
|126,9
|95.310,7
|129.533,0
|36.566,1
|125.917,0
|33.564,6
|280,1
|209,1
|280,1
|1.895,8
|1.941,9
|1.872,5
|46.789,8
|45.112,3
|44.254,7
|2.737,1
|2.923,2
|2.037,0
|23.562,9
|23.434,1
|22.687,2
|173.569,4
|206.155,7
|200.613,1
|Республика Северная Осетия — Алания
|10,6
|10,6
|8,3
|75,3
|79,3
|79,3
|28.437,5
|28.072,9
|-
|39.270,8
|11.458,6
|0,0
|0,0
|0,0
|2.282,1
|2.209,0
|2.128,1
|6.990,2
|6.327,8
|6.328,2
|1.196,3
|1.229,1
|1.338,3
|4.741,5
|4.819,4
|4.784,7
|43.733,5
|42.748,1
|53.937,7
|Республика Татарстан (Татарстан)
|250,6
|251,3
|197,1
|102,6
|86,6
|86,6
|187.785,1
|238.792,2
|58.443,5
|229.183,4
|63.018,6
|211,2
|211,2
|211,2
|3.655,7
|3.084,7
|2.971,8
|20.931,5
|20.321,5
|19.786,4
|4.975,0
|5.215,3
|3.657,2
|43.226,8
|40.303,2
|45.037,8
|261.138,5
|308.266,0
|301.131,5
|Республика Тыва
|238,9
|238,9
|257,0
|114,9
|101,0
|101,0
|32.915,3
|35.088,6
|2.682,9
|43.090,1
|10.898,6
|153,9
|153,9
|102,6
|7.704,4
|7.199,3
|6.941,8
|15.069,5
|14.785,9
|15.764,9
|3.318,8
|2.101,3
|3.061,2
|5.611,9
|5.547,7
|5.486,4
|65.127,6
|65.216,6
|74.805,0
|Удмуртская Республика
|96,8
|97,0
|76,1
|65,6
|69,2
|69,2
|82.290,1
|111.548,0
|30.531,9
|117.663,0
|37.182,4
|137,6
|137,6
|137,6
|731,0
|700,7
|675,0
|13.042,2
|13.505,0
|12.913,2
|1.263,0
|1.453,9
|1.382,7
|13.942,8
|14.158,0
|13.949,0
|111.569,1
|141.669,4
|146.865,8
|Республика Хакасия
|89,4
|89,5
|86,2
|68,3
|72,1
|72,1
|36.513,5
|45.594,2
|9.645,9
|51.746,3
|16.035,7
|291,8
|303,5
|280,6
|9.276,5
|9.015,4
|8.685,4
|12.797,6
|11.075,8
|10.869,1
|1.413,9
|1.471,3
|1.238,8
|6.426,6
|5.676,8
|5.355,1
|66.877,6
|73.298,6
|78.333,6
|Чеченская Республика
|16,7
|16,8
|13,1
|98,5
|103,9
|103,9
|55.875,8
|66.640,8
|11.630,0
|69.828,3
|15.181,2
|139,1
|139,1
|139,1
|229,5
|239,9
|231,1
|8.280,3
|7.746,9
|7.273,2
|1.598,3
|1.199,3
|1.192,2
|10.033,6
|9.503,2
|9.423,2
|76.271,8
|85.589,9
|88.204,1
|Чувашская Республика — Чувашия
|77,4
|77,4
|60,7
|82,0
|69,2
|69,2
|65.238,5
|76.248,9
|10.434,8
|84.308,5
|23.670,5
|39,9
|36,6
|38,2
|1.784,9
|1.703,0
|1.640,6
|9.533,5
|9.099,5
|8.915,4
|1.097,2
|1.140,1
|952,6
|8.604,3
|8.711,1
|8.601,9
|86.457,7
|97.085,8
|104.587,1
|Алтайский край
|320,3
|320,6
|251,0
|149,5
|157,2
|157,2
|154.917,2
|208.232,0
|55.713,2
|216.789,5
|65.278,9
|145,0
|130,0
|145,0
|16.516,4
|15.484,4
|14.917,6
|20.695,0
|20.220,4
|20.163,4
|2.558,2
|1.573,1
|1.989,2
|19.473,5
|20.112,4
|19.270,9
|214.775,1
|266.230,1
|273.683,8
|Забайкальский край
|730,5
|730,3
|718,9
|162,6
|171,3
|171,3
|96.501,3
|136.645,4
|46.627,7
|126.922,6
|37.499,9
|162,9
|169,7
|156,6
|1.548,6
|1.499,4
|1.444,5
|26.450,7
|25.403,0
|24.825,6
|1.102,3
|1.207,1
|1.277,2
|13.280,0
|12.482,9
|12.292,6
|139.938,9
|178.309,1
|167.809,3
|Камчатский край
|1.477,0
|1.478,1
|1.687,2
|136,9
|115,4
|115,4
|38.565,9
|59.270,4
|21.301,6
|54.234,9
|16.517,1
|470,8
|470,8
|447,5
|324,7
|313,4
|302,2
|23.243,8
|22.860,8
|22.178,8
|1.853,6
|2.153,1
|3.195,0
|5.540,6
|5.421,2
|5.324,6
|71.613,3
|92.083,2
|87.485,6
|Краснодарский край
|98,5
|98,7
|77,1
|205,3
|216,3
|216,3
|239.640,8
|346.779,1
|110.848,4
|331.979,5
|97.608,3
|391,8
|905,2
|979,4
|37.583,7
|36.735,8
|35.391,0
|28.577,9
|27.278,9
|26.263,3
|7.741,5
|6.567,7
|7.926,0
|31.950,9
|32.457,7
|31.986,1
|346.190,4
|451.039,4
|434.818,7
|Красноярский край
|3.639,2
|3.641,6
|3.571,6
|230,0
|242,3
|242,3
|199.517,9
|366.171,2
|174.554,4
|271.856,6
|95.309,9
|673,8
|888,1
|882,1
|12.714,7
|12.162,8
|11.719,2
|44.968,9
|43.706,1
|43.197,1
|8.031,5
|6.677,5
|5.628,0
|34.427,2
|35.039,2
|33.834,8
|304.203,2
|468.528,8
|370.931,7
|Пермский край
|393,1
|393,3
|309,8
|99,6
|105,0
|105,0
|181.873,2
|244.256,3
|65.198,7
|242.741,2
|64.867,2
|620,0
|428,1
|407,5
|14.606,5
|14.310,6
|13.786,8
|21.265,8
|22.357,5
|22.461,3
|2.888,5
|2.380,7
|2.010,4
|15.774,1
|19.052,8
|19.962,2
|237.520,8
|303.284,3
|301.784,2
|Приморский край
|671,8
|672,3
|660,2
|197,1
|207,7
|207,7
|133.573,6
|193.663,0
|62.157,4
|183.025,9
|52.389,5
|290,5
|247,8
|279,4
|6.454,3
|6.004,7
|5.785,1
|20.215,2
|20.678,6
|20.096,6
|2.001,1
|2.924,0
|3.530,5
|13.770,3
|12.692,3
|12.497,4
|177.173,9
|237.090,4
|226.082,8
|Ставропольский край
|60,3
|60,4
|47,1
|124,6
|141,4
|141,4
|125.484,3
|194.047,5
|66.304,5
|167.594,4
|44.869,4
|92,8
|92,8
|85,8
|7.089,8
|6.702,0
|6.456,6
|17.867,0
|17.393,1
|16.913,3
|3.356,7
|3.071,4
|2.035,5
|17.848,2
|18.047,7
|17.688,2
|171.923,7
|239.556,3
|210.962,3
|Хабаровский край
|1.042,5
|1.043,6
|1.059,7
|197,1
|207,7
|207,7
|103.001,8
|125.618,2
|24.211,1
|141.689,8
|40.953,0
|159,0
|159,0
|159,0
|2.123,4
|1.917,3
|1.847,8
|26.643,1
|26.803,9
|25.765,6
|2.305,6
|2.700,5
|3.416,0
|14.045,9
|13.934,3
|13.660,2
|149.518,4
|172.384,5
|187.805,8
|Амурская область
|534,7
|535,0
|521,7
|162,6
|171,4
|171,4
|82.102,9
|112.645,5
|31.813,8
|113.656,3
|33.358,8
|123,6
|82,4
|117,9
|1.764,9
|1.755,7
|1.691,5
|23.285,5
|21.921,7
|21.845,5
|1.516,8
|1.577,5
|1.944,8
|6.871,4
|6.207,2
|6.064,6
|116.362,4
|144.896,4
|146.013,7
|Архангельская область
|680,6
|681,4
|770,3
|81,3
|85,7
|85,7
|83.611,8
|134.480,3
|52.162,9
|137.156,5
|55.383,2
|207,5
|207,5
|207,5
|5.225,9
|4.464,1
|4.304,5
|24.253,3
|23.558,0
|23.804,3
|1.324,6
|1.665,9
|1.646,8
|9.390,2
|9.440,7
|9.328,0
|124.775,2
|174.583,6
|177.303,6
|Астраханская область
|333,7
|334,0
|258,3
|105,4
|111,1
|111,1
|50.970,5
|72.096,9
|25.565,7
|63.832,7
|17.609,0
|403,9
|403,1
|388,3
|1.315,9
|1.228,3
|1.183,3
|9.000,5
|8.815,2
|8.607,6
|1.279,1
|1.505,9
|1.042,2
|7.610,7
|6.990,0
|7.058,3
|71.019,7
|91.484,5
|82.481,8
|Белгородская область
|27,5
|27,5
|21,4
|98,6
|155,8
|155,8
|68.792,9
|67.727,8
|-
|94.748,1
|27.468,0
|482,8
|333,8
|482,8
|5.979,2
|5.868,5
|5.653,7
|9.157,1
|9.557,5
|9.317,6
|1.304,6
|1.474,1
|1.066,2
|11.479,1
|10.935,4
|11.011,4
|97.321,8
|96.080,4
|122.457,0
|Брянская область
|42,7
|42,7
|33,4
|45,2
|51,9
|51,9
|67.217,0
|115.623,5
|49.101,5
|102.146,0
|39.830,4
|116,0
|116,0
|116,0
|4.284,5
|3.872,0
|3.730,3
|10.775,7
|10.178,4
|9.964,4
|1.350,0
|1.493,3
|1.133,2
|9.390,1
|9.358,6
|9.548,2
|93.221,2
|140.736,4
|126.723,4
|Владимирская область
|36,8
|36,8
|28,8
|82,1
|86,6
|86,6
|65.759,6
|77.617,6
|12.876,1
|98.378,5
|34.064,9
|40,0
|40,0
|40,0
|6.114,2
|5.572,0
|5.368,0
|10.577,0
|10.318,3
|10.090,8
|1.890,3
|1.850,3
|1.374,2
|9.235,4
|9.264,2
|9.022,9
|93.735,4
|104.785,8
|124.389,8
|Волгоградская область
|841,0
|844,6
|663,2
|128,1
|135,0
|135,0
|102.074,2
|167.378,3
|64.640,6
|152.351,4
|52.521,8
|281,4
|482,4
|482,4
|8.277,4
|7.413,5
|7.142,0
|16.574,2
|16.237,1
|15.986,4
|2.071,3
|2.170,1
|1.539,6
|15.507,1
|16.478,7
|16.352,9
|145.754,7
|211.139,7
|194.652,9
|Вологодская область
|449,9
|450,8
|200,2
|90,3
|76,2
|76,2
|77.739,2
|94.774,7
|18.242,0
|111.803,7
|35.774,0
|154,5
|154,5
|148,3
|3.248,8
|3.039,6
|2.928,4
|16.703,1
|16.198,0
|16.044,7
|1.055,4
|1.216,1
|1.276,8
|10.207,2
|9.633,1
|9.506,6
|109.648,4
|125.543,0
|141.984,9
|Воронежская область
|113,7
|113,6
|89,1
|106,8
|112,5
|112,5
|121.739,0
|167.465,3
|47.615,7
|174.982,7
|55.920,7
|40,1
|40,1
|37,8
|8.459,3
|8.193,0
|7.893,1
|13.721,4
|13.404,7
|13.146,4
|1.980,2
|2.443,7
|1.228,5
|15.758,3
|15.821,4
|15.709,5
|161.918,8
|207.594,3
|213.199,6
|Ивановская область
|34,2
|34,3
|26,8
|75,3
|63,5
|63,5
|52.313,9
|81.043,8
|29.541,7
|78.937,2
|27.773,7
|30,0
|30,0
|30,0
|2.253,6
|1.991,6
|1.918,7
|9.847,4
|9.998,7
|9.816,4
|2.244,4
|2.401,7
|2.016,8
|7.665,5
|7.773,6
|7.690,1
|74.464,3
|103.337,2
|100.499,5
|Иркутская область
|1.963,3
|1.966,7
|1.971,8
|213,5
|187,5
|187,5
|202.563,7
|256.513,5
|57.093,5
|265.414,4
|67.305,0
|513,0
|513,0
|513,0
|5.550,8
|4.983,2
|4.801,8
|32.255,9
|31.298,7
|30.780,7
|2.011,7
|1.772,6
|3.710,8
|28.380,0
|27.994,6
|27.425,8
|273.451,9
|325.229,8
|334.805,8
|Калининградская область
|81,0
|81,3
|63,8
|60,2
|47,6
|47,6
|46.094,7
|61.902,7
|16.523,3
|59.612,8
|14.531,7
|0,0
|0,0
|0,0
|1.640,8
|1.576,0
|1.518,2
|6.599,9
|7.673,1
|7.536,6
|1.849,1
|1.876,9
|1.629,2
|5.820,1
|5.895,4
|5.867,9
|62.145,8
|79.053,0
|76.276,1
|Калужская область
|28,0
|28,0
|21,9
|75,3
|79,3
|79,3
|58.671,2
|84.824,7
|27.064,0
|81.109,4
|23.728,3
|130,6
|130,6
|130,6
|3.030,0
|2.905,1
|2.798,8
|12.515,5
|13.065,4
|12.253,2
|1.381,0
|1.452,1
|834,2
|7.448,5
|7.565,0
|7.550,0
|83.280,1
|110.050,2
|104.777,4
|Кемеровская область — Кузбасс
|257,4
|257,3
|201,8
|64,1
|112,5
|112,5
|165.397,6
|180.451,0
|21.603,3
|225.854,8
|79.500,0
|183,8
|155,4
|175,4
|7.082,3
|6.736,4
|6.489,8
|19.036,6
|19.276,4
|20.142,7
|1.776,1
|2.248,7
|2.480,8
|20.483,9
|20.632,4
|20.103,4
|214.281,8
|229.870,1
|275.561,2
|Кировская область
|221,4
|221,4
|175,1
|118,3
|83,1
|83,1
|61.689,0
|105.314,5
|46.068,5
|107.254,8
|52.668,3
|99,0
|99,0
|95,2
|4.912,6
|4.492,8
|4.328,3
|17.426,7
|17.067,4
|16.398,5
|1.045,4
|1.220,1
|792,2
|11.998,2
|11.978,9
|12.149,3
|97.510,6
|140.477,2
|141.276,5
|Костромская область
|75,2
|75,3
|58,9
|54,8
|43,3
|43,3
|37.263,1
|60.896,5
|25.224,6
|56.131,7
|20.694,2
|52,8
|52,8
|48,3
|8.303,0
|8.091,7
|7.795,4
|14.877,4
|13.246,8
|11.531,7
|1.024,5
|1.078,7
|1.067,2
|6.992,4
|6.063,1
|5.951,3
|68.643,2
|89.548,2
|82.627,8
|Курганская область
|58,1
|58,1
|45,3
|90,3
|79,3
|79,3
|61.775,3
|93.848,2
|32.970,3
|90.334,8
|29.917,9
|168,0
|168,0
|158,3
|5.033,2
|4.872,0
|4.693,7
|13.465,0
|12.869,1
|12.304,4
|1.317,1
|1.090,9
|997,8
|8.933,7
|9.191,1
|8.924,0
|90.840,7
|122.176,7
|117.537,6
|Курская область
|26,0
|25,9
|20,3
|75,3
|79,3
|79,3
|58.843,7
|79.452,7
|21.503,5
|89.661,9
|32.128,5
|129,4
|129,4
|129,4
|1.702,7
|1.677,1
|1.615,7
|8.438,6
|8.225,2
|8.029,6
|1.497,6
|1.507,9
|1.006,0
|9.218,8
|8.800,2
|8.771,2
|79.932,1
|99.897,7
|109.313,4
|Ленинградская область
|429,1
|430,8
|338,1
|98,6
|83,1
|83,1
|78.480,4
|96.671,4
|19.408,9
|104.613,2
|27.858,5
|370,3
|382,9
|368,9
|6.682,3
|6.230,2
|6.002,0
|16.773,5
|16.064,5
|15.447,8
|1.510,9
|1.574,1
|1.689,3
|7.418,7
|7.785,9
|7.948,7
|111.763,8
|129.222,9
|136.491,1
|Липецкая область
|42,2
|42,2
|33,1
|75,3
|79,3
|79,3
|60.490,5
|82.753,6
|23.201,8
|89.336,1
|30.175,8
|115,2
|115,2
|115,2
|1.518,2
|1.484,8
|1.430,4
|7.888,8
|7.684,8
|7.545,8
|1.053,9
|1.090,3
|1.114,2
|8.412,4
|8.553,9
|7.874,1
|79.596,5
|101.804,1
|107.528,2
|Магаданская область
|692,7
|693,2
|848,4
|109,5
|86,6
|86,6
|21.190,2
|22.881,4
|2.020,0
|31.580,1
|10.855,9
|148,6
|148,6
|141,6
|174,5
|161,2
|155,5
|24.979,2
|24.105,9
|23.349,7
|1.277,3
|1.539,5
|2.219,6
|4.982,1
|4.802,5
|4.546,8
|53.554,1
|54.418,9
|62.928,3
|Московская область
|57,9
|58,0
|45,3
|82,1
|86,6
|86,6
|312.389,8
|464.561,0
|164.542,0
|384.250,3
|107.826,9
|828,6
|983,3
|971,4
|20.493,0
|18.762,6
|18.075,7
|33.615,0
|32.828,1
|31.171,7
|6.345,8
|4.990,8
|4.789,2
|36.310,8
|36.372,2
|35.762,9
|410.123,0
|558.642,6
|475.153,1
|Мурманская область
|771,1
|773,4
|952,6
|45,2
|47,6
|47,6
|51.723,3
|68.714,7
|19.039,6
|77.474,1
|31.705,9
|91,2
|91,2
|83,0
|288,1
|277,7
|267,7
|11.433,6
|11.023,6
|10.550,5
|1.406,5
|1.500,1
|1.685,0
|6.562,6
|6.554,2
|6.390,1
|72.321,6
|88.982,5
|97.450,6
|Нижегородская область
|112,6
|112,7
|88,9
|76,7
|80,8
|80,8
|130.201,8
|215.647,7
|90.602,0
|193.517,1
|78.305,6
|351,1
|241,4
|337,6
|11.148,5
|10.657,3
|10.267,2
|21.412,8
|21.182,4
|19.726,9
|2.112,5
|1.127,7
|2.330,5
|24.813,5
|25.308,4
|24.576,8
|190.229,5
|274.358,4
|250.925,8
|Новгородская область
|103,5
|103,6
|81,3
|54,8
|57,7
|57,7
|35.645,2
|43.688,8
|8.596,9
|52.056,8
|17.195,5
|28,6
|28,6
|28,6
|13.954,4
|12.479,5
|12.022,7
|11.539,2
|12.368,9
|12.650,6
|1.437,3
|1.304,1
|1.018,0
|5.030,2
|5.060,4
|4.874,1
|67.793,2
|75.091,6
|82.789,8
|Новосибирская область
|400,5
|401,4
|314,6
|149,5
|157,5
|157,5
|149.593,6
|168.034,3
|25.827,2
|207.739,7
|70.063,2
|347,0
|335,0
|335,0
|5.402,3
|4.968,0
|4.786,1
|21.233,3
|20.646,7
|20.458,6
|2.996,9
|4.203,0
|4.104,5
|22.676,4
|21.741,0
|21.226,9
|202.799,5
|220.486,9
|259.122,9
|Омская область
|150,7
|150,8
|117,9
|115,0
|103,9
|103,9
|88.326,6
|129.617,3
|44.788,4
|120.856,8
|42.699,5
|298,0
|298,0
|283,0
|8.824,2
|8.116,0
|7.818,8
|18.829,4
|17.885,5
|17.622,5
|1.261,2
|1.320,5
|1.495,2
|14.666,8
|14.089,8
|13.971,8
|132.471,9
|171.581,8
|162.269,9
|Оренбургская область
|158,5
|158,4
|126,1
|138,0
|145,4
|145,4
|108.721,7
|174.246,1
|65.244,3
|153.535,7
|47.461,6
|329,5
|329,5
|329,5
|9.244,0
|9.004,2
|8.674,6
|12.984,8
|15.499,2
|15.240,5
|1.681,5
|2.684,3
|2.172,9
|22.859,6
|23.060,2
|22.431,6
|156.117,6
|225.127,3
|202.656,3
|Орловская область
|20,3
|20,3
|15,8
|45,2
|47,6
|47,6
|57.638,2
|119.369,0
|60.261,9
|97.048,0
|40.677,2
|69,8
|25,3
|69,8
|2.689,4
|2.631,5
|2.535,1
|6.123,9
|5.893,0
|5.679,6
|1.082,9
|1.124,3
|1.116,4
|7.729,5
|7.724,2
|7.056,8
|75.399,2
|136.835,2
|113.569,1
|Пензенская область
|41,1
|41,2
|31,8
|82,1
|86,6
|86,6
|60.801,3
|99.186,5
|39.328,8
|96.144,6
|36.680,3
|65,2
|65,2
|65,2
|561,4
|526,0
|506,8
|10.709,1
|10.981,0
|10.442,7
|1.896,4
|1.518,5
|1.050,6
|10.424,0
|10.547,1
|10.374,4
|84.580,6
|122.952,1
|118.702,7
|Псковская область
|141,0
|141,3
|110,9
|54,8
|57,7
|57,7
|41.015,5
|52.577,4
|12.198,5
|63.402,4
|23.288,9
|50,4
|22,5
|48,0
|19.816,0
|19.206,4
|18.503,3
|9.218,0
|8.884,4
|8.527,3
|1.061,3
|1.094,7
|1.032,6
|4.949,3
|4.971,2
|4.829,2
|76.306,3
|86.955,6
|96.511,4
|Ростовская область
|129,2
|129,4
|101,1
|172,5
|181,8
|181,8
|191.751,7
|217.062,2
|26.554,0
|255.807,8
|71.135,1
|389,5
|585,3
|565,7
|59.243,2
|56.683,2
|54.608,0
|21.012,5
|20.595,4
|20.126,0
|6.647,2
|4.741,7
|3.658,8
|31.854,6
|30.869,5
|29.805,1
|311.200,4
|330.848,5
|364.854,3
|Рязанская область
|42,4
|42,4
|33,1
|60,2
|63,5
|63,5
|57.502,2
|81.989,9
|25.380,2
|89.467,6
|33.229,9
|195,9
|195,9
|195,9
|3.941,5
|3.564,0
|3.433,6
|9.533,5
|9.225,8
|8.701,7
|1.151,7
|1.200,1
|1.121,0
|9.601,7
|9.652,1
|9.625,0
|82.029,1
|105.933,7
|112.641,4
|Самарская область
|110,4
|110,6
|86,7
|115,0
|101,0
|101,0
|162.373,3
|226.948,0
|67.094,6
|220.935,8
|62.133,0
|201,2
|486,5
|402,3
|949,8
|822,6
|792,5
|17.080,2
|16.846,2
|16.322,4
|3.187,5
|2.476,4
|1.944,4
|14.779,5
|14.482,5
|14.138,2
|198.796,9
|262.273,8
|254.723,3
|Саратовская область
|133,6
|133,8
|104,8
|128,1
|157,5
|157,5
|126.006,7
|211.965,8
|87.914,6
|180.700,0
|57.464,1
|139,4
|139,4
|127,3
|1.406,0
|1.253,4
|1.207,6
|15.875,3
|15.529,0
|15.386,1
|2.563,2
|2.538,5
|2.036,4
|20.730,2
|19.001,3
|18.874,9
|166.982,5
|250.718,7
|218.594,6
|Сахалинская область
|367,3
|367,1
|394,9
|98,6
|103,9
|103,9
|52.136,5
|81.364,9
|31.175,2
|70.720,6
|22.520,5
|0,0
|208,8
|0,0
|708,3
|669,0
|645,1
|10.941,8
|12.280,3
|12.709,7
|1.573,2
|1.740,9
|1.912,2
|5.334,7
|5.332,4
|5.175,5
|71.160,4
|102.067,3
|91.661,9
|Свердловская область
|289,3
|289,2
|224,2
|86,2
|90,9
|90,9
|242.886,3
|356.752,2
|117.635,4
|337.680,6
|100.135,3
|295,8
|652,9
|477,0
|4.877,5
|4.524,1
|4.358,5
|32.041,6
|30.640,5
|30.217,9
|4.285,8
|5.198,3
|3.387,0
|31.536,2
|30.839,4
|27.562,8
|316.298,7
|428.987,5
|403.998,9
|Смоленская область
|63,2
|63,2
|49,5
|60,2
|63,5
|63,5
|58.211,1
|86.219,3
|28.911,6
|85.694,3
|28.763,3
|57,2
|57,2
|57,2
|6.107,2
|6.035,5
|5.814,6
|11.463,0
|10.939,4
|10.687,3
|1.165,5
|1.210,1
|1.064,2
|8.575,7
|8.756,7
|8.462,1
|85.703,1
|113.344,9
|111.892,7
|Тамбовская область
|31,4
|31,4
|24,5
|75,3
|79,3
|79,3
|57.843,6
|120.508,9
|63.563,0
|94.573,7
|38.002,1
|83,7
|71,0
|71,0
|587,6
|569,5
|548,6
|7.708,0
|7.410,0
|7.329,7
|1.704,1
|1.706,7
|1.160,2
|7.575,6
|7.721,7
|7.626,8
|75.609,3
|138.098,5
|111.413,8
|Тверская область
|119,1
|119,2
|93,4
|78,8
|51,9
|51,9
|53.503,7
|101.363,0
|49.978,1
|85.369,9
|38.026,3
|180,8
|191,4
|197,2
|39.036,2
|38.449,9
|37.042,3
|13.084,9
|13.231,9
|12.850,6
|1.533,6
|1.620,1
|1.160,2
|10.953,3
|10.580,0
|10.215,9
|118.490,4
|165.607,4
|146.981,4
|Томская область
|375,2
|375,2
|303,3
|96,4
|101,6
|101,6
|54.836,7
|96.721,6
|44.056,4
|76.756,3
|28.233,1
|237,5
|237,5
|237,5
|3.266,9
|3.190,9
|3.074,6
|36.141,9
|34.506,3
|33.617,6
|1.755,6
|1.856,1
|2.632,2
|8.619,1
|8.662,7
|7.667,7
|105.329,3
|145.651,9
|124.390,8
|Тульская область
|40,8
|40,7
|31,9
|65,7
|69,2
|69,2
|77.846,0
|118.878,4
|42.240,6
|114.722,3
|38.588,1
|50,0
|50,0
|50,0
|2.466,3
|2.491,8
|2.400,6
|10.679,4
|10.377,8
|10.541,4
|1.554,7
|1.770,3
|1.681,5
|9.295,9
|8.674,3
|8.707,4
|101.998,8
|142.352,5
|138.204,3
|Тюменская область
|398,6
|398,7
|265,9
|92,0
|96,9
|96,9
|99.551,4
|149.513,0
|51.239,4
|118.448,0
|27.903,4
|230,9
|230,9
|230,9
|1.726,9
|1.651,1
|1.590,6
|19.892,5
|18.712,0
|19.916,6
|1.139,6
|1.186,7
|1.316,1
|12.569,2
|11.727,6
|11.465,3
|135.601,1
|183.516,9
|153.330,3
|Ульяновская область
|83,1
|83,3
|65,3
|82,1
|69,2
|69,2
|68.765,7
|76.178,7
|8.381,5
|87.794,7
|25.329,5
|124,0
|124,0
|118,4
|810,7
|788,4
|759,5
|9.626,9
|10.188,4
|9.366,7
|1.386,4
|1.412,1
|984,2
|8.770,1
|8.888,5
|8.873,5
|89.649,0
|97.732,6
|108.031,5
|Челябинская область
|204,9
|152,8
|118,1
|115,0
|121,2
|121,2
|191.475,1
|209.256,8
|20.753,3
|256.989,7
|69.725,0
|234,5
|234,5
|234,5
|2.414,9
|2.372,8
|2.285,9
|21.085,0
|20.697,2
|20.229,9
|3.973,2
|3.043,1
|3.742,5
|28.218,4
|28.490,5
|27.784,4
|247.721,0
|264.368,9
|311.506,2
|Ярославская область
|157,1
|157,5
|123,7
|49,3
|51,9
|51,9
|60.661,7
|97.139,2
|37.418,9
|94.246,1
|34.918,2
|65,9
|86,1
|65,9
|6.511,5
|5.614,5
|4.991,5
|11.580,2
|10.623,0
|11.231,7
|1.313,6
|1.256,1
|1.252,5
|10.400,0
|9.899,8
|9.443,3
|90.739,3
|124.828,1
|121.406,6
|город федерального значения Москва
|0,0
|0,0
|0,0
|61,6
|64,9
|64,9
|331.042,0
|535.792,0
|217.859,6
|442.403,0
|149.475,0
|4.881,0
|5.692,5
|4.951,9
|52.864,3
|52.511,4
|50.589,0
|8.083,8
|7.799,4
|7.392,9
|10.192,5
|8.928,4
|9.537,5
|29.383,5
|28.211,0
|25.978,6
|436.508,7
|638.999,6
|540.917,8
|город федерального значения Санкт-Петербург
|0,0
|0,0
|0,0
|61,6
|64,9
|64,9
|155.792,2
|245.002,4
|95.379,6
|213.511,0
|75.655,7
|6.299,8
|6.299,8
|5.882,6
|58.957,6
|61.219,0
|58.977,8
|0,0
|0,0
|3.497,2
|2.998,7
|5.879,9
|21.743,5
|20.805,3
|19.663,9
|246.351,9
|336.390,1
|303.980,1
|город федерального значения Севастополь
|0,0
|0,0
|0,0
|41,1
|43,6
|43,6
|21.902,0
|24.732,6
|3.170,5
|26.909,2
|5.488,7
|54,5
|54,5
|54,5
|1.708,3
|1.007,2
|970,3
|7.262,0
|6.431,7
|6.837,1
|1.288,3
|1.627,7
|1.209,8
|3.826,2
|3.692,0
|3.789,9
|36.082,4
|37.589,3
|39.814,4
|Еврейская автономная область
|55,1
|55,2
|53,3
|109,5
|115,4
|115,4
|13.823,5
|20.702,4
|7.093,4
|19.019,3
|5.499,8
|237,5
|395,8
|395,8
|102,0
|95,6
|92,2
|6.899,7
|7.557,8
|7.494,5
|1.143,8
|1.183,9
|1.084,4
|4.154,3
|3.879,9
|3.983,7
|26.525,4
|33.986,0
|32.238,6
|Ненецкий автономный округ
|539,5
|541,1
|609,9
|57,5
|60,6
|60,6
|5.298,3
|6.939,0
|1.722,9
|7.034,5
|1.852,7
|0,0
|0,0
|0,0
|147,3
|138,7
|133,7
|9.328,0
|9.172,5
|8.909,3
|1.197,8
|1.295,7
|1.400,0
|4.404,3
|4.182,4
|4.034,2
|20.972,7
|22.330,0
|22.182,2
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|973,8
|1.142,5
|1.122,9
|98,6
|103,9
|103,9
|137.355,0
|142.269,5
|7.046,4
|157.955,2
|23.620,8
|180,8
|180,8
|180,8
|12.973,6
|12.205,0
|11.758,5
|31.983,0
|29.611,8
|27.429,2
|1.677,3
|1.855,9
|2.707,2
|10.031,9
|10.006,4
|9.962,9
|195.274,0
|197.375,8
|211.220,6
|Чукотский автономный округ
|1.041,1
|887,7
|1.220,0
|109,5
|86,6
|86,6
|19.031,7
|20.252,6
|1.516,3
|23.358,2
|4.745,1
|0,0
|0,0
|0,0
|1.248,7
|1.200,2
|1.157,4
|16.862,6
|16.901,6
|16.016,7
|1.606,5
|1.922,1
|2.395,5
|5.582,5
|5.283,0
|4.827,8
|45.482,6
|46.533,8
|49.062,2
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|1.006,8
|1.008,3
|1.329,7
|82,1
|86,6
|86,6
|62.240,5
|59.546,2
|-
|65.669,6
|9.593,1
|150,0
|150,0
|150,0
|159,9
|151,2
|145,8
|19.913,4
|19.501,7
|19.408,6
|1.985,0
|2.116,3
|2.262,2
|5.611,4
|5.509,6
|5.359,4
|91.149,1
|88.069,9
|94.411,9
|город Байконур
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|6.351,9
|6.253,3
|-
|6.729,5
|517,3
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|6.351,9
|6.253,3
|6.729,5
|Всего
|30.747,3
|30.747,3
|30.747,3
|8.359,2
|8.359,2
|8.359,2
|7.686.343,9
|10.822.499,7
|3.305.327,6
|10.548.092,2
|3.275.826,2
|26.736,3
|29.273,7
|28.012,9
|633.117,3
|608.408,5
|585.751,4
|1.362.379,7
|1.337.836,5
|1.305.005,1
|181.769,1
|179.052,0
|174.963,1
|1.101.030,5
|1.086.448,0
|1.067.937,1
|11.030.483,3
|14.102.624,9
|13.748.868,3
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