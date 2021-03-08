«Я в свой день рождения могу работать, а 8 Марта точно не выйду на линию»

Интервью лучшей в России женщины-водителя такси из Казани

45-летняя мама троих детей Луиза Бадреева из Казани уже 13 лет работает водителем такси, хотя изначально планировала стать учителем начальных классов. А в 2019 году она победила во всероссийском конкурсе таксистов — ее признали лучшим водителем такси в стране. Накануне 8 Марта «Реальное время» расспросило лучшего таксиста России о хамстве казанских водителей, «закидонах» клиентов и самых опасных ситуациях за рулем.

«Судьба привела в автотранспортный техникум»

— Какое у вас образование?

— Средне-специальное и высшее техническое. Я оканчивала автотранспортный техникум и экономический факультет КАИ.

— С какого года вы за рулем?

— С 1994 года. Когда я училась в техникуме, получила права и сразу села за руль. Первый автомобиль был родительским — тройка «Жигули». А потом свои автомобили у меня были «Нива» и «Газель».

— Почему выбор пал на такие «мужские» марки? Вам они нужны были именно для профессиональной деятельности? Как их вы использовали?

— Ездили за товаром — и по Казани, и за пределами города. В 90-е годы я занималась розничной торговлей.

— Откуда у вас изначально появилась страсть к рулю?

— У меня папа отработал всю жизнь водителем. Он и шефов возил, и в аварийке работал. Он всегда был за рулем, был водителем первого класса. И то, что первое образование я получила в автотранспортном техникуме, наверное, и дало мне такой толчок интереса к автомобилям.

— А почему вы пошли поступать именно в автотранспортный техникум? Неочевидный выбор для девушки…

— На самом деле это очень смешная история. Изначально я поступала в педучилище на преподавателя начальных классов. Но получилось так, что один экзамен я проспала. А последним по срокам, кто принимал документы, был автотранспортный техникум. В школу возвращаться мне вообще не хотелось. Так что благодаря этому случаю я и попала в автотранспортный техникум. Как говорят — судьба.

В нашей семье практически все женщины побывали на пьедестале. Когда мне запретили участвовать в «Автоледи», там побеждали и моя сестра, и племянница, и дочка

«Теперь мы находимся в запретном списке «Автоледи»

— Вы неоднократно участвовали в республиканском конкурсе «Автоледи» и, как я понимаю, побеждали, пока вас не попросили подвинуться…

— Да, так оно и было. В положение вписали ряд фамилий участниц, которые больше не имеют права участвовать в конкурсе.

— Не было обидно?

— Поначалу было обидно. Мы воспринимали «Автоледи» не просто как конкурс, у нас был спортивный интерес. А в спорте, если ты чемпион, то можешь участвовать сколько угодно раз, на тебя равняются. Но «Автоледи» — это все же конкурс, совмещенный с шоу. Поэтому организаторам нужны новые лица, новые имена. Может быть, если задуматься с этой стороны, такое решение можно понять.

Но то, что обладательниц первых мест отсеяли, привело к тому, что с каждым годом уровень конкурса «Автоледи» все падает. В 2020 году Казань даже отдала первое место Альметьевску. В нашей семье практически все женщины побывали на пьедестале. Когда мне запретили участвовать, в «Автоледи», там побеждали и моя сестра, и племянница, и дочка. Теперь мы все находимся в этом запретном списке «Автоледи».

— Можно сказать, у вас по женской линии в крови автомастерство…

— Получается, что так. Папа свои гены всем передал.

— Такие успехи — все же результат усиленных тренировок или просто таланта и большого стажа за рулем?

— Тренировки, конечно, нужны в любом виде спорта. Но в первую очередь нужна дисциплина, которая тебя может удержать на определенном уровне мастерства.

— А победа во всероссийском конкурсе в Сочи как-то сказалась на вашей жизни?

— Я поменяла место работы — если сначала я работала в такси «Татарстан», то после конкурса ушла в «Яндекс». Там я год спокойно отработала, не платя комиссию — это был большой бонус от организаторов конкурса. В любом случае, определенный виток в моей жизни произошел, пошел чуть в другом направлении.

— А автомобиль вы не сменили?

— Я стараюсь менять машину каждые 3-4 года. Просто приходится — работая в такси, накручиваются большие пробеги. Моей последней машине будет 2 года — это LADA Vesta. Так что поддерживаем отечественный автопром.

Фото: Ринат Назметдинов

Я поменяла место работы — если сначала я работала в такси «Татарстан», то после конкурса ушла в «Яндекс». Там я год спокойно отработала, не платя комиссию — это был большой бонус от организаторов конкурса

«Пробки меня не выбешивают»

— Вы работаете в такси уже 13 лет. Вы считаете эту работу призванием или вас привела к этому жизненная необходимость?

— Нет, не жизненная необходимость. Я действительно очень люблю водить автомобиль. Я отдыхаю на работе, когда все проходит в нормальном ключе — пассажир неконфликтный, пробок нет. Но и пробки меня не выбешивают, как некоторых людей. Я спокойно к ним отношусь. Так что я всегда наслаждаюсь своей поездкой. Мне приятно находиться за рулем, ехать, переключать передачи — поэтому всегда беру автомобиль с механической коробкой. Такое мое хобби постепенно переросло в работу, ведь просто кататься по городу нелогично и нецелесообразно.

Когда я только пришла работать в такси, система сильно отличалась. Тогда у нас навигаторов-то толком не было, они были дорогим удовольствием. Ездили по бумажным картам, кто-то работал на рациях, кто-то — на телефонах. Основной поток пассажиров тогда был с поребриков — то есть среди голосующих. Сейчас при работе с агрегаторами система совсем другая.

Когда я начинала работать в такси, другая моя работа, связанная с торговлей, была настроена так, что мое присутствие необходимо было только утром и вечером. А днем у меня были свободные часы. Когда человек привыкает работать как белка в колесе, ты не знаешь, куда деть свободное время, и тебе просто жалко его прожигать. Я решила попробовать себя в такси. Конечно, в то время компании неохотно брали водителями женщин. Но нашлась компания, которая меня взяла. И в 2008 году я уже полностью ушла в такси.

— Я читала, что у вас трое детей и вы вдова…

— К сожалению, мой муж скоропостижно скончался два с половиной года назад.

— А… так недавно. Я просто подумала, что может быть, именно с кончиной мужа возникла необходимость работы в такси…

— Нет, мой выбор работы в такси был осознанным. Меня к этому подтолкнули не жизненные обстоятельства. Действительно, есть такое мнение, и это чувствуется по пассажирам, что женщины-водители все разведенки, одинокие, что нас бросили, что мы остались без работы, кого-то сократили и т. д. То есть чаще всего, к сожалению, водителей такси воспринимают именно так. Но в последние год-два вопросы личного характера пассажиры перестали задавать. Или просто я стараюсь, когда переходят на личность, сказать: «Если вы хотите обсудить вашу личную жизнь, то, пожалуйста, а мою личную жизнь я не обсуждаю». Если человеку хочется выговориться, я его поддержу, выслушаю, но сама о себе рассказывать не хочу.

Чтобы работать в такси, нужен совершенно другой склад характера у женщины-таксиста, чем у женщины, которая просто водит машину

«В Татарстане очень много женщин-таксистов»

— Какая первая реакция у пассажиров, когда они видят за рулем такси женщину и изменилась ли она за последние годы?

— За последние годы очень изменилось отношение. Прежде всего, это связано с тем, что больше женщин-таксистов стало за рулем, особенно в Татарстане, Казани.

— А почему именно у нас так?

— Я не знаю, с чем это связано. Вроде бы, наоборот должно быть — у нас все же мусульманская республика. Но очень многие приезжие из других регионов России всегда говорят, что у них очень мало женщин-водителей, в отличие от нас. А в Татарстане почему-то очень много.

— А молодежь удивляется женщине за рулем?

— Как раз молодежь очень спокойно это воспринимает. Их мамы возили в школу, на тренировки, различные секции. У большинства мамы за рулем, у кого-то тети, сестры и т. д., в любом случае, в окружении есть женщины на машине. Если в Советском Союзе женщина за рулем это было «вау», редкостью, то сейчас для молодежи это норма. В основном женщине-таксисту удивляются женщины в возрасте за 50. Мужчины же более скрытные, их восприятие сложно сразу прочитать. Если мужчина трезвый, он, как правило, свои эмоции сдерживает.

— Были случаи, когда клиенты отказывались ехать, увидев женщину за рулем?

— У меня было два таких случая, но уже давно. Лет 10 назад мужчина, который изначально отказался, все-таки со мной поехал. Как он сказал, обстоятельства были выше — он очень торопился, а другая машина приехала бы еще нескоро. Второй случай был лет 8 назад — со мной не поехал правоверный мусульманин. Он сказал: «У меня принцип — с женщинами не ездить», но это его право.

Кстати, есть такая тенденция, что когда ко мне садятся молодые девушки, первое, что они говорят, это: «Ой, я опаздываю, можно побыстрее?». Такое впечатление, что они думают, что если за рулем женщина, она повезет их как парализованная черепаха. Но чтобы работать в такси, нужен совершенно другой склад характера у женщины-таксиста, чем у женщины, которая просто водит машину.

А по поводу знакомств, можно даже поздороваться по-разному. Даже слово «здравствуйте» сказать так, что у него мысли не будет. Единственное, непредсказуемое поведение бывает у сильно выпивших мужчин

«Когда я беру в салон нетрезвых, всегда прошу клиента не спать»

— Были ли у вас случаи, когда мужчины приставали или пытались завести знакомство?

— Такие истории не очень приятно вспоминать. Я не говорю, что в нашей работе все гладко и замечательно. Кто отработал в такси хотя бы один день, это понимает.

А по поводу приставаний или легкого флирта… Я никогда не снимаю обручальное кольцо, что в любом случае стопорит некоторых. Никогда я не ношу кричащую, вызывающую одежду, я даже не крашусь на работе. Когда мы выглядим более привлекательно, мы все равно приманиваем мужчин. Зная, что у меня работа связана с рисками, я стараюсь их минимизировать. Есть девушки в таксопарках, которые летом ездят и в декольте, и в шортах. Но я бы таким девушкам посоветовала поберечь себя.

А по поводу знакомств, можно даже поздороваться по-разному. Даже слово «здравствуйте» сказать так, что у него мысли не будет. Единственное, непредсказуемое поведение бывает у сильно выпивших мужчин.

— А вы можете отказать таким клиентам?

— Можем. Это предусмотрено российским законодательством.

— Вы часто не берете пьяных?

— Если ты работаешь ночью, поздно вечером или в праздники и будешь каждому пьяному отказывать в поездке, то тогда лучше вообще сидеть дома. Единственное, когда я беру в салон нетрезвых — всегда прошу клиента не спать. Я знаю, что совесть моя просто не позволит мне его бросить около подъезда и уехать. Вытащить-то я его из машины вытащу, но его надо не просто оставить на улице. Единственное мое требование — чтобы не спали. Для этого с ними разговариваешь, развлекаешь, кто-то песни поет. Слава богу, не танцуют...

— Для таксистов выпившие мужчины — это самая неудобная категория клиентов?

— Самая неудобная — это выпившие женщины. Они, к сожалению, как правило, ведут себя очень по-хамски. Если таксисты выкладывают что-то на YouTube, это в основном видео с выпившей женщиной, которая чем-то вечно недовольна. И это не зависит от того, кто за рулем — мужчина или женщина.

Фото kzn.ru

В России часто самого пьяного сажают в такси и отправляют бегом, лишь бы с глаз долой. А что таксисту с ним делать, никто не думает. Ну если ты более трезвый, то съезди, проводи, ну потратить ты на 200 рублей больше на дорогу, но твоя совесть будет чиста. В моем понимании, человечности у людей не хватает

«Главное — вовремя успеть смыться»

— Можете припомнить самый трэшевый случай на работе?

— Некоторыми историями действительно не хочется портить праздничное интервью. А из того, что можно вспомнить: один нетрезвый клиент все же заснул во время поездки. Когда человек выпивши, я всегда стараюсь спросить его имя, потому что когда он слышит свое имя, то по-другому реагирует на все просьбы. И когда я начала будить того клиента, он стал размахивать руками, а я только уворачивалась, при этом была на ходу за рулем. Тогда я быстренько притормозила и поняла, что не надо позволять поддатым засыпать в поездке. Я стараюсь открывать все окна, чтобы получился вытрезвитель, и постоянно разговариваю.

У пьяных часто еще бывает привычка стукать по руке, когда переключаешь передачи. Вот это меня очень сильно выбешивает, но приходится себя сдерживать. В таком случае предупреждаю: «Руки и ноги держим при себе». Когда чувствуешь, что ситуация уже выходит за грань… Мы же примерно знаем, где стоят ДПСники, ППСники ездят, уже начинаешь говорить: «В обезьянник или домой едем?». Понятно, я драться с ними не буду. Хотя могу, но для чего? Я не для этого на работу выхожу. Всегда стараешься приструнить словами. В основном, если возвращаться к приставаниям, такое позволяют себе выпившие клиенты, если у них начинают распускаться руки, когда они забываются и теряют грань.

— А вы возите с собой какое-то средство защиты, баллончик?

— У меня аллергия от комариных укусов, так что летом всегда с собой спрей. Если такой в глаза попадет — мало не покажется, лучше всякой «черемухи». А зимний вариант — освежитель воздуха.

— Приходилось применять на практике что-то из этого набора?

— Слава богу, нет. Я стараюсь подойти с психологической точки зрения и действовать на упреждение. Если я вижу, что человек не может выйти из машины, то предлагаю: «Давай, выйдем, покурим». Хотя я вообще не курю. Но по крайней мере человек начинает выходить из машины. И когда он выходит — текайте куда глаза глядят. Вот такое у меня было. Слава богу, чаще до всего этого обычно не доходит. Я знаю, что когда иду на работу, мне может попасться и такой клиент. Врач же не может выбирать, лечить ему больного с сильно запущенным диагнозом или на первой стадии. Мы, конечно, вправе отказать. Но кто-то его довезти должен. В России часто самого пьяного сажают в такси и отправляют бегом, лишь бы с глаз долой. А что таксисту с ним делать, никто не думает. Ну если ты более трезвый, то съезди, проводи, ну потратить ты на 200 рублей больше на дорогу, но твоя совесть будет чиста. В моем понимании, человечности у людей не хватает.

В преддверии 8 Марта я бы порекомендовала молодым людям провожать своих девушек, а не сажать просто в такси и захлопывать дверь за ними. Эта тенденция очень ощутима последние 3-4 года. Если раньше парень довозил девушку до дома, то сейчас в такси посадят, по навигатору посмотрят, что до дома доставили, и можно ложиться спокойно спать. Мир поменялся в этом плане.

Старшей 23 года, она сама зарабатывает, я ее не содержу. Среднему 15, младшему скоро будет 11 лет. На текущие расходы хватает. Но откладывать на что-то сложно — например, на новый автомобиль

«На текущие расходы хватает»

— Можете описать, как проходит ваш рядовой день за рулем?

— Я стараюсь выходить на линию в 6 часов утра. Сейчас я покупаю 12-часовую смену — до 6 вечера. Но все 12 часов я не отрабатываю. Днем я делаю перерыв, хотя бы часа на два. Иногда могу и поспать в это время. Были периоды, когда приходилось работать вообще без выходных. Сейчас стараюсь брать хотя бы один выходной в неделю.

— Какой месячный доход приносит работа в такси?

— Если назвать просто сумму в 90 тысяч, которая в среднем выходит с агрегатора, то практически любой скажет, что это хорошие деньги. Но на руках остается совсем другая сумма, потому что расходы «сжирают» значительную часть денег. Учитывая, что я оформила ИП, то плачу все налоги — 10 тысяч в квартал. Если по агрегатору я заработала 90 тысяч, то их них порядка 12 тысяч уйдет на газ, учитывая, что у меня автомобиль на газу. Плюс определенный процент с заказов отдается агрегатору — практически 20 процентов. Когда идет снег, 5-литровой незамерзайки мне хватает на 2 дня. На мойку автомобиля уходит прилично (я завожу ее на мойку каждый день). Кроме того, круглая сумма уходит на медосмотры, ТО на машину делается каждые полтора-два месяца…

— На содержание троих детей хватает?

— Старшей 23 года, она сама зарабатывает, я ее не содержу. Среднему 15, младшему скоро будет 11 лет. На текущие расходы хватает. Но откладывать на что-то сложно — например, на новый автомобиль. Амортизация автомобиля не вкладывается в стоимость поездки на такси.

— Оставляют ли сейчас чаевые и кто чаще всех это делает? Или с уходом от наличности чаевые ушли в небытие?

— Даже когда клиент оплачивает по карте, он может перевести на чаевые. Но я бы не сказала, что активно чаевые оставляют. Это бывает, наверное, раз в год, чтобы хоп — и кому-то захотелось оставить 500 рублей. Более старшее поколение, особенно женщины, чаще чаевые оставляют. Предположим, поездка стоит 148 рублей, а они 150 рублей отдали, и сдачи не надо — хоть и маленькие, но чаевые.

В целом такси сейчас не роскошь. Даже студенты туда-сюда ездят. У нас сейчас проезд в общественном транспорте стал 35 рублей при оплате наличными. Представьте, четыре студента сядут ко мне в машину и отдадут 70—100 рублей, и это будет все равно дешевле, чем каждому заплатить за проезд в автобусе.

Фото: Ринат Назметдинов

В апреле — мае мы работали без всяких доплат, с учетом бензина иногда выходили вообще в ноль. Но утешали себя тем, что у нас хотя бы есть работа и возможность выходить из дома

«На такси передвигаются практически все»

— Часто студенты набиваются?

— Да. Стоит мне попасть на территорию Деревни Универсиады, как детское кресло надо убирать, потому что, скорее всего, будет полная машина.

— Кто чаще всего становится клиентом такси?

— Сейчас абсолютно любые слои населения передвигаются на такси. Потому что оно стало доступным для пассажиров, по сравнению с советскими временами. Сейчас цены на поездки на такси намного ниже, чем даже 5-6 лет назад. На такси передвигаются практически все. Если человек не на машине, значит, скорее всего, на такси.

— Как вы пережили самые тяжелые коронавирусные времена изоляции?

— Конечно, был небольшой спад. Для водителей были тяжелые времена. У агрегаторов такая система, что предусмотрены доплаты: вы платите 50 рублей за поездку, а 50 рублей мне доплачивал агрегатор. А вот в апреле — мае мы работали без всяких доплат, с учетом бензина иногда выходили вообще в ноль. Но утешали себя тем, что у нас хотя бы есть работа и возможность выходить из дома. Люди, которые сидели дома несколько месяцев, очень тяжело переносили это время. А мы были счастливы, что можем выйти из дома на законных основаниях.

«В период изоляции мы возили людей, которым это было действительно нужно»

— В тот период, когда еще особо ничего не было известно о COVID-19, не страшно было выходить на линию? Все же приходилось контактировать с людьми близко…

— Я стараюсь о негативе не думать. Солнышко встало, у меня глаза открылись — значит, уже замечательно. Да, конечно, мы переживаем друг за друга. От судьбы в любом случае не уйдешь. Но во всем надо искать свои положительные стороны.

По крайней мере, в период изоляции мы возили людей, которым это было действительно нужно. В тот период народ попусту не бултыхался, как сейчас — из одного торгового центра перекачивают в другой или ночью из одного клуба в другой. По крайней мере, ты вез человека и понимал, что ему это действительно нужно. В этот период постоянно пользовались антисептиками, страх все равно был.

— Ничего не подхватили на работе в тот период?

— Подтвержденного диагноза у меня не было. Дай Бог, чтобы это был не ковид. Когда работаешь с людьми, понимаешь всю ответственность. Если я перенесла на ногах спокойно, кто-то другой мог в лежку лежать.

Я в свой день рождения могу выйти работать, а 8 Марта точно не выйду на линию. А так… Праздник как праздник

«Сейчас можно смело определять, кто зависает в телефоне за рулем»

— Вы сами для себя отличаете мужской и женской стили вождения? Например, не видя водителя, сразу понимаете, что это женщина…

— Если раньше можно было разделить водителей по стилю, то сейчас женщины зачастую ездят, используя, как это раньше называли, мужской стиль. Но сейчас сразу видно, в телефоне водитель зависает или нет. Если человек зависает в телефоне, он уже теряет свою полосу, скорость притормаживает — надо или не надо. Это видно точно. Сейчас можно смело определять, кто сидит в телефоне. И, действительно, ты обгоняешь эту машину и видишь, что водитель разговаривает по телефону или пытается переписываться.

— Были годы, когда водителей в Казани признавали самыми агрессивными, хамскими…

— Сейчас ситуация чуть лучше. Но до идеала, конечно, очень далеко. Если вы светите фарами, а впереди вас машина едет задом — так выключите вы, пожалуйста, фары, останьтесь на габаритках. Во дворе поворотники тоже нужно не забывать включать. К сожалению, в нашей работе мы иногда вынуждены стоять посреди дороги, потому что припарковаться некуда, а каждый пассажир хочет выйти из подъезда и сразу сесть в машину. Если стоять на конце другого дома, пассажир может этого не понять. И когда ты стоишь и мешаешь всем, если машина едет на меня, я могу задом уйти влево или вправо, а он даже не показывает поворотником, куда ему надо.

— Как вы сами относитесь к 8 Марта, считаете ли его своим праздником?

— Когда я начала работать в такси, стала отдыхать в этот день. С тех пор за это люблю 8 Марта, что для меня это неизменно выходной день. Я не выхожу в этот день на линию, чтобы не было лишних вопросов. Обычно спрашивают, почему в женский день я работаю, вожу людей. Я принципиально не работаю 8 Марта именно по той причине, чтобы избежать неудобных вопросов. А не из-за того, что я хочу отдыхать на праздник. Как-то был случай, когда пассажир мне указал: «Я бы никогда свою жену не отправил работать на такси». А ты этого мужчину забираешь из стрип-бара...

Я в свой день рождения могу выйти работать, а 8 Марта точно не выйду на линию. А так… Праздник как праздник. Для многих людей это повод выпить, а я не пью совсем. Воду-то выпить я могу всегда. И все мы забываем корни этих праздников — 8 Марта и 23 февраля. Поначалу-то ценности у этих дат были другими, а сейчас поздравляем всех и вся.