Бизнес-аккаунт дня: авторские куклы Светланы Ахметшиной из Высокогорского района

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 16

По профессии Светлана Ахметшина — учитель начальных классов, работала в одной из школ Высокогорского района. Случайно увидев фото куклы в Интернете, решила самостоятельно попробовать сшить такую же. Так зародился маленький бизнес, а изделия расходятся по городам республики, России и даже Европы и США. Бизнес-аккаунт Светланы Ахметшиной в «Инстаграм» изучили в рамках спецпроекта «Реального времени» опытные SMM-специалисты и дали советы по продвижению товара в соцсетях.

Фото в Сети изменило жизнь

Свою первую куклу Светлана создала для дочки. Шить тогда пришлось руками, поскольку не было швейной машинки. Фото той самой первой куколки молодая мама выложила в соцсетях, и неожиданно для нее самой посыпались заказы. Теперь куклами Светланы играют дети, ими украшают украшают интерьер, преподносят в подарок. В ассортименте также появились гномы, снеговики и праздничный текстильный декор.

Незаменимый помощник Светланы — супруг, он поддержал ее в начале пути и сейчас отправляет посылки заказчикам. Дочка помогает упаковывать кукол.

— Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. И я хотела бы и дальше этим заниматься, в голове куча идей, хочу все, что задумала, воплощать в жизнь.

Своих кукол Светлана предлагает покупателям в аккаунте в «Инстаграме», где у нее сегодня около 800 подписчиков. Свои рекомендации о том, как улучшить продвижение изделий в соцсети, дают эксперты одного из ведущих SMM-агентств Поволжья «Social lift», работающего с крупными брендами и компаниями по всей стране.



В чем уникальность кукол



Название аккаунта удачное и отражает тематику профиля. Желательно избегать лишних знаков препинания в названии, чтобы не усложнять пользователя поиском. Но если вариант слитного написания занят, то разделение точками можно оставить. Имя индексируется в поиске и должно отражать основной род деятельности. В данном случае все хорошо, но можно добавить локацию (Казань), если этот город является для вас приоритетным в продвижении.

БИО: хорошо, что есть указание о доставке и способе заказа. Рекомендуем добавить больше информации про сами куклы и ваши уникальные преимущества. Хорошо, что есть мультиссылка через таплинк. В самом таплинке рекомендуем поправить цветовую гамму, чтобы она сочеталась с оформлением профиля (серо-розовые и белые оттенки).

Как повысить кликабельность и просматриваемость

Раздел «отметки». Этот раздел виден всем, поэтому за ним нужно следить — удалять спам, а также генерировать отметки. Это можно сделать самому, отметив рабочий аккаунт в посте на личном профиле, а также попросив друзей. Таким образом, у вас появятся первые отзывы, что поможет завоевать доверие потенциальных покупателей.

Архивы сторис. Нравится, что у архивов есть обложки в едином стиле, в архивах содержится вся необходимая информация. Обращайте внимание на обновление архивов, постоянное их пополнение актуальными сторис. Также обратите внимание на оформление самих сторис, это можно сделать с помощью приложений Mojo, Storylux, Unfold, Canva, используя готовые шаблоны. Очень важно добавлять интерактивные элементы (эмоджи, анимации, открытые вопросы, опросы, хештеги, упоминания, локацию и т.д.), это повысит кликабельность и просматриваемость как самих сторис, так и профиля.

Больше информации и конкурсов

Контент. Сейчас контент состоит только из ассортимента и демонстрации товара. Визуально выглядит гармонично, но в тексты можно добавить разнообразие. Например, рассказывать больше про материалы, из которых делаются куклы, про технологию, давать советы по уходу, добавить публикации о себе, а также снимать короткие видео как для ленты, так и для сторис.

Пример профиля с разнообразным контентом





Конкурс. Конкурсы являются хорошим инструментом для привлечения подписчиков и поднятия вовлеченности. В данном конкурсе https://www.instagram.com/p/CISdZs_jf1_/ использована самая распространенная механика.

Плюсы:

подробно описаны условия;

прописано, что профиль должен быть открыт;

прописано, как будут подведены итоги;

итоги конкурса выложены в IGTV.

Минусы:

на визуале нет демонстрации приза;

комментариев много, а уникальных участников мало. Для увеличения количества участников можно было запустить платное продвижение.

Продвижение. Для такого количества подписчиков активность в профиле — на среднем уровне: есть и достаточное количество комментариев, и лайки. Для увеличения численности подписчиков и их вовлеченности рекомендуем воспользоваться рекомендациями по разнообразию контента, а также использовать такие инструменты, как таргетированная реклама, размещение у блогеров (по бартеру или платно) и, конечно, конкурсы. Желаем успеха!