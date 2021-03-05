День в истории: создание КАИ, Седьмая симфония Шостаковича и «железный занавес»

Чем примечательна дата 5 марта

Сегодня 5 марта — дата примечательная рядом важных событий. В этот день Уинстон Черчилль обозначил линию раздела Европы знаменитым политическим клише — «железный занавес», а спустя четверть века вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. Родились 5 марта немецкий композитор и органист Генрих Гендель, Герой Советского Союза Борис Чекин, немецкая революционерка Роза Люксенбург, советская и российская актриса Елена Яковлева, советская и российская певица Тамара Миансарова, актриса и режиссер Ева Мендес. В эту дату в Англии был запатентован степлер, а в Москве на Арбатской площади открылся первый звуковой кинотеатр. В Татарстане 5 марта стало днем рождения Казанского авиационного института. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

День рождения КАИ, письмо татарского народа к воинам-татарам

5 марта 1932 года на базе аэродинамического отделения Казанского государственного университета был образован Казанский авиационный институт. Соответствующее решение приняло Главное управление авиационной промышленности Наркомата тяжелой промышленности.



В начале институт состоял из двух отделений: аэродинамического и самолетостроительного, на базе которых в 1934 году был официально открыт самолетостроительный факультет (первый декан — К. А. Архипов).

Фото: youstudynew.com

С первых дней существования института велась интенсивная научно-исследовательская работа. Ее возглавлял Николай Гурьевич Четаев, создавший в стенах института научную школу общей механики.

Сегодня научный потенциал университета составляют: 7 научно-исследовательских институтов, 1 факультет, 45 кафедр, 11 научно-образовательных центров, 2 колледжа, 1 бизнес-инкубатор, 48 научно-исследовательских лабораторий.

5 марта 1943 года в «Правде» было опубликовано письмо татарского народа к воинам-татарам. Его подписали академик А.Е.Арбузов, писатели Кави Наджми и Тази Гиззат, композитор Назиб Жиганов, актриса Гульсум Болгарская, профессор Гильм Камай и другие. Его подписали более 1,5 млн человек.

Фото: Максим Платонов

В письме говорилось: «Татарские джигиты! Вам, кто, не щадя своих сил и жизни, грудью защищает каждую пядь родной земли на фронтах, от моря Белого до моря Черного, … в дни замечательных побед наших войск шлет татарский народ свой пламенный салям! … Мы крепко верим, что вы не дади­те передышки врагу, будете гнать его все дальше на запад и до конца истребите немецких захватчиков!».

5 марта родился Борис Чекин (1922), командир эскадрильи штурмового авиационного полка, лейтенант, Герой Советского Союза. Уроженец нынешнего Новошешминского района. Воевал на Ленинградском, 3-м Белорусском фронтах. К 13 февраля 1945 года заместитель командира авиаэскадрильи 566-го штурмового авиационного полка лейтенант Чекин совершил 154 успешно выполненных боевых вылета, в результате которых лично им уничтожено 22 танка, 6 автомашин, 47 повозок с грузами, 2 бронемашины противника, повреждено 5 дзотов, подавлен огонь 19 артбатарей, 37 точек зенитной и малокалиберной зенитной артиллерии, 8 миномётных батарей, взорвано 3 склада с боеприпасами. В процессе боевой работы Чекин вырос из рядового лётчика до заместителя авиаэскадрильи.

Седьмая симфония Шостаковича и первый звуковый кинотеатр

5 марта в 1930 году в Москве на Арбатской площади открылся первый звуковой кинотеатр «Художественный». На сеансе демонстрировалась звуковая сборная программа 1, составленная кинорежиссёром Абрамом Роомом.



Фото: pastvu.com

5 марта 1942 года в Куйбышеве, где в то время находилась в эвакуации труппа Большого театра, впервые была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, получившая название «Ленинградской». Премьера симфонии транслировалась радиостанциями на территорию как Советского Союза, так и за границу, а открывало трансляцию выступление Шостаковича. Дирижировал Самуил Самосуд. 29 марта симфония была исполнена в Москве, 22 июня — в Лондоне и Ташкенте, 9 июля — в Новосибирске, 19 июля — в Нью-Йорке под управлением Артуро Тосканини.

В этот день в 1953 году умер Иосиф Сталин советский государственный и военный деятель, генералиссимус Советского Союза (1924-1953). Смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг, но существуют множество теорий заговора, предполагающих убийство Сталина. Его забальзамированное тело поместили сначала в Мавзолей Ленина, но в 1961 году XXII съезд КПСС постановил, что «серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов… делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее», и Сталина захоронили у Кремлевской стены.



Фото: znak.com

Бостонская бойня, Фултонская речь, Договор о нераспространении ядерного оружия

5 марта 1770 года в Бостоне произошла уличная стычка между горожанами, которые выражали недовольство налоговой политикой британских властей, и английскими солдатами. Английские солдаты открыли огонь по безоружной демонстрации горожан. В ходе стычки солдаты застрелили трех и смертельно ранили двух бостонцев. Закончился этот инцидент удалением из города всех английских военных. А в историю США он вошел как «бостонская бойня». В 1888 году в Бостоне в память об этом событии был воздвигнут обелиск.

Бостонская бойня стала одним из кульминационных моментов противостояния Британии и её североамериканских колоний. Она послужила сигналом к столь же легендарному Бостонскому чаепитию, а впоследствии и Войне за независимость США.

Литография XIX века, по мотивам гравюры Ревира о бостонской бойне. Репродукция: wikipedia.org

5 марта 1946 года в американском городе Фултоне Уинстон Черчилль произнес речь о «железном занавесе», ознаменовавшую начало холодной войны. В начале Фултонской речи Черчилль констатировал, что отныне «Соединённые Штаты находятся на вершине мировой силы». «Это — торжественный момент американской демократии», но и крайне ответственное положение. Противостоят им два главных врага — «война и тирания». Чтобы стать реальным гарантом мира, Объединенные Нации должны иметь собственные вооруженные силы — в первую очередь, воздушные — сформированные на международной основе.

Он открыто назвал Советский Союз причиной «международных трудностей». Вспоминая конец первой мировой войны, Черчилль напомнил, что в те дни были уверенность и большие надежды, что время войн навсегда прошло. Но сейчас он не чувствует такой уверенности и таких надежд. Однако, сказал Черчилль, «я отвергаю идею, что новая война неотвратима… Я не верю, что Советская Россия жаждет войны. Она жаждет плодов войны и неограниченного расширения своей власти и идеологии».

Фото: wikipedia.org

В ходе своей речи, написанной и прочитанной с присущим Черчиллю блеском, он активно применял позаимствованные у Геббельса запоминающиеся образы и ёмкие выражения — «железный занавес» и его «тень, опустившаяся на континент», «пятые колонны» и «полицейские государства», «полное послушание», «безусловное расширение власти» и т. д.

5 марта 1970 года вступил в силу «Договор о нераспространении ядерного оружия». Обрел свою силу после сдачи на хранение ратификационных грамот государствами-депозитариями (СССР, США, Великобритания; подписали в течение 1968 года), а также 40 другими странами. Участниками договора являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана.

Договор обязал ядерные державы не передавать кому бы то ни было ядерное оружие и контроль над ним, не помогать государству, не обладающему ядерным оружием, в его производстве или приобретении. Неядерные государства обязаны не принимать ядерного оружия, а также контроля над ним, не производить и не приобретать его и не добиваться в этих целях чьей-либо помощи.