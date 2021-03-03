«Группа ГМС» остается на Украине: казанцы заново открывают представительство в Сумах

«Казанькомпрессормаш» оставляет представительство на Украине, несмотря за закрытие российского торгпредства в конце 2020 года

Фото: Максим Платонов

Один из крупных российских производителей компрессоров и насосов «Группа ГМС» решила не разрывать деловые отношения с Украиной. Подконтрольный ей «Казанькомпрессормаш» после смены им правового статуса намерен закрепить за собой наличие официального представительства в украинском городе Сумы. «После известных политических событий ни у одного машиностроительного завода в России не осталось представительств на Украине», — с удивлением отметила руководитель пресс-службы Российского союза машиностроителей Юлия Штерн. Глава Ассоциации компрессорных заводов России Борис Спектор не видит особых бизнес-перспектив в условиях острого противостояния с Украиной.

Украинская «прописка»

«Казанькомпрессормаш» на предстоящем заседании совета директоров 5 марта готовится закрепить новый статус-кво собственного представительства на Украине, открытого им еще до обострения политических отношений между Россией и Украиной после «Крымской весны». Как следует из официального сообщения компании, в повестку дня включен вопрос об «утверждении положения о представительстве АО «Казанькомпрессормаш» («ККМ») в Украине». Других подробностей нет.

Представительство «ККМ» было открыто в украинском городе Сумы 24 февраля 2021 года, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Правда, фамилия руководителя представительства не приводится. Таким образом, «Казанькомпрессормаш» с большей степенью вероятности продолжит финансировать деятельность зарубежного представительства в этой стране, несмотря на санкционную риторику украинских властей.

В настоящее время в совет директоров ККМ входят семь высокопоставленных топ-менеджеров управляющей компании «Группа ГМС», среди которых нет ни одного казанского управленца. По данным «СПАРК-Интерфакс», председателем совета директоров ККМ является Юрий Скрынник, который также возглавляет наблюдательный совет казанского АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа». В высший орган управления входят также Сергей Климов, директор по производственно-техническому развитию бизнес-единицы «ГМС компрессоры» — ООО «УК «Группа ГМС», Василий Хромов, заместитель генерального директора ООО «УК «Группа ГМС».



В этот же день 5 марта совет директоров «ККМ» должен утвердить положение о филиале компании в Москве, которое действует также с 24 февраля этого года. Очевидно, что украинское представительство и московский филиал нацелены на продвижение и сбыт производимой продукции казанских компрессорщиков.

Очевидно, что украинское представительство и московский филиал нацелены на продвижение и сбыт производимой продукции казанских компрессорщиков. Фото: Максим Платонов

Почти 10 лет рядом с Сумским «НПО им. Фрунзе»

— Украинское представительство «ККМ» действует с 2012 года, — подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе «Группы ГМС», не уточняя, повлияли ли известные политические события на исполнение им функциональных задач.



По словам представителя компании, в настоящий момент речь идет о технической процедуре согласования положения действующего представительства. «Это связано с преобразованием «ККМ» из публичного акционерного общества в акционерное общество (с приданием этого статуса «ККМ» освобождается от обязанности раскрывать информацию, — прим. ред.)», — сообщили в пресс-службе «Группы ГМС». По их данным, «ГМС» не собирается сворачивать представительство, а будет по-прежнему его поддерживать.

«Казанькомпрессормаш» закрепился на украинском рынке в ноябре 2012 года еще до прихода «Группы ГМС», говорится в материалах «ККМ». Первым директором представительства был назначен Александр Артюхов, а бухгалтером — Наталья Гапон. Какие задачи ставились перед ними, не сообщалось. С тех пор в отчетности «ККМ» украинское представительство не фигурировало, а вчера обнаружилось впервые за несколько лет. Оказалось, что живо и здравствует.

Обороты торговли России с Украиной рухнули

— С точки зрения интересов России и Татарстана открывать сейчас представительство на Украине смысла нет, — считает глава Ассоциации компрессорных заводов России Борис Спектор. — Все, что предлагает Россия, воспринимается в штыки.



По словам Бориса Спектора, Украина давно перестала быть рынком сбыта для российских компаний. Фото: youtube.com

По его словам, Украина давно перестала быть рынком сбыта для российских компаний. К тому же осенью прошлого года Россия закрыла торговое представительство на Украине. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Сообщалось, что «решение по Украине связано с принятием Киевом в августе постановления, прекращающего действие межправсоглашения с РФ о взаимном учреждении торгпредств. К тому моменту оборот торговли России с Украиной рухнул на 41,5% — до $4,843 млрд».

Хотя еще 3 года назад Россия занимала первое место по объему товарооборота с Украиной. «По данным Госкомитета Украины по статистике, взаимный товарооборот в 2017 году вырос на 28,6%, достигнув порядка $12 млрд», — несмотря на утверждения Киева о «российской агрессии», заявлял директор 2-го департамента стран СНГ МИД РФ Андрей Руденко на специальной сессии Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности, — В первом квартале текущего года взаимная торговля товарами и услугами выросла еще на 14%. В России живут и работают свыше 2 млн украинских граждан, содержа свои семьи в идущей семимильными шагами в Европу Украине».

Руководитель пресс-службы Российского союза машиностроителей Юлия Штерн напомнила, что после известных политических событий ни у одного машиностроительного завода в России не осталось представительств на Украине.

«Для нас она стала чужим государством, и мы не комментируем бизнес в этой стране», — сказала она. Исключение составляют РЖД и ТВЭЛ «Росатома», у которого сохранились представительства в Киеве.

Виды на реанимацию украинского НПО?

Глава Ассоциации компрессорных заводов России Борис Спектор предполагает, что присутствие «Группы ГМС» в «чужом государстве» может быть связано с интересом в реанимации сумского «НПО им. Фрунзе», которое являлось флагманом советского компрессорного машиностроения:



— Оставшиеся в нашей стране заводы выпускали центробежные насосы малой мощности, и только сумское «НПО им. Фрунзе» изготавливало самые мощные и крупногабаритные, которые подходили для самых больших газовых магистралей в России, — пояснил он.



Сумское «НПО им Фрунзе» являлось флагманом советского компрессорного машиностроения. Фото: bagnet.org

Правда, на фоне обострения политических отношений «Газпром» в 2015 году отказался от поставок компрессорной техники сумского «НПО им. Фрунзе», после чего украинские компрессорщики потерпели крах. По словам Бориса Спектора, уникальные мощности этого предприятия идеально подходят для строительства мощностей по газоперекачивающей технике для нужд «Северного потока — 2».



— Кто-то должен поддерживать экономические отношения с Незалежной: хорошо, если у казанцев получается, — считает российский политолог Константин Калачев.