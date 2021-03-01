День в истории: рождение президента, Забайкальский край и комплименты

Чем примечательна дата 1 марта

Фото: Максим Платонов

Сегодня 1 марта — праздник весны, Всемирный день комплиментов, а также гражданской обороны. В этот день родились президент Татарстана Рустам Минниханов, итальянский живописец Сандро Боттичелли, японский писатель Акутагава Рюноскэ и русская шахматистка, первая чемпионка мира по шахматам среди женщин Вера Менчик. В этот день Нострадамус издал свою знаменитую книгу предсказаний, а Ремингтон запустил в производство первую пишущую машинку. Подробнее о том, чем еще интересна дата, — в обзоре «Реального времени».

Новое здание театра кукол, «Башмачки», симфонический оркестр

В первый день весны родился президент Татарстана Рустам Минниханов, сегодня ему исполняется 64 года. Кстати, руководить республикой татарстанский лидер начинал также в этом месяце — 25 марта 2010 года была его первая инаугурация. К десятилетию этого события «Реальное время» писало о самых значимых достижениях республики под руководством Минниханова.



Для истории республики эта дата также примечательна и другим событием — ровно девять лет назад, 1 марта 2012 года, открылось новое здание театра кукол «Экият» — одного из крупнейших среди кукольных театров России. Образ сказочного замка изобилует в оформлении архитектурными, декоративными деталями, с белокаменными башенками, колоннами, словно архитекторы воспользовались эскизами-рисунками самих детей.



Фото: Максим Платонов

1 марта 1942 года в Татарском театре оперы и балета состоялась премьера музыкальной комедии Джаудата Файзи «Башмачки» (либретто Т. Гиззата). Она по сей день в репертуаре татарских театров.

В 1947 году в этот день прошло первое выступление студенческого симфонического оркестра Казанской консерватории, которым руководил Джавдат Садрижиганов. Он работал в должности доцента на кафедре оперной подготовки и дирижером оперного класса с 1946 по 1971 год.

Праздник криминалистов и Забайкальского края

1 марта 2008 года на карте России появился новый регион — Забайкальский край. Он вошел в состав Сибирского федерального округа, граничит с Иркутской и Амурской областями, республиками Якутия и Бурятия, Китаем и Монголией.

В XIX веке в Забайкалье были открыты первые золотоносные россыпи, что дало начало промышленной добыче золота. Среди достопримечательностей региона — множество заповедников, заказников, национальных парков, термальных источников, живописных озер, горных вершин и пещер, а также исторических и архитектурных объектов. Например, Михайло-Архангельский храм в Чите — памятник деревянного зодчества XVIII века. Сейчас в его здании открыт музей «Церковь декабристов», где хранятся их документы, книги, личные вещи.

Фото: Мария Горожанинова

Ежегодно 1 марта в соответствии с приказом МВД России от 24 ноября 2008 года отмечается профессиональный праздник сотрудников всех экспертно-криминалистических подразделений — День экспертно-криминалистической службы системы МВД РФ.

Именно 1 марта 1919 года в системе уголовного розыска России был создан Кабинет судебной экспертизы — первое экспертное подразделение в органах внутренних дел России. Тогда оно называлось Центророзыск.

Вообще, первым судебно-экспертным учреждением в органах внутренних дел царской России можно считать Медицинский совет при Медицинском департаменте Министерства внутренних дел, который был учрежден в декабре 1803 года.

Также в первый день весны по сложившейся традиции в России отмечается День кошек. По некоторым данным, впервые этот праздник был организован Московским музеем кошки и редакцией журнала и газеты «Кот и пес» в 2004 году. Домашняя кошка (Felis catus) входит в семейство кошачьих, в котором различают два подсемейства, четыре рода и около 36 видов. Известно, что в России обитают представители обоих подсемейств, три рода и 12 видов.



Фото: Руслан Давлетшин

Праздник весны и Всемирный день гражданской обороны

Во многих странах 1 марта считают праздником весны, его отмечают не только в России, но и в Белоруссии, Болгарии, Румынии и Молдавии (здесь его называют Мэрцишор). Впрочем, в нашей стране широко праздновать начало весны и провожать зиму народными гуляниями принято на Масленицу, которая в этом году пройдет с 8 по 14 марта.

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны (World Civil Defence Day). В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» — «зон безопасности», для создания посредством двухсторонних и многосторонних соглашений локальных зон безопасности во всех странах.

Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается в странах — членах МОГО с целью привлечь внимание мировой общественности к значению гражданской защиты и повысить готовность населения к самозащите в случае бедствий или аварий, а также отдать дань уважения усилиям и самопожертвованию персонала национальных служб гражданской защиты в их борьбе с бедствиями. День 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 18 государств.

Фото: Максим Платонов

Точной информации о том, кем и когда был учрежден такой интересный праздник, как Всемирный день комплимента (World Compliment Day), в интернете нет. Также нет и единого мнения о точной дате его проведения — одни предлагают отмечать этот праздник 1 марта, а другие — 21 марта. Главное, что легло в его основу, — спонтанное желание простых людей сделать один из дней в году более ярким, теплым, по-доброму запоминающимся и сближающим.