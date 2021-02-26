Бизнес-аккаунт дня: частный детсад молодежного активиста из Набережных Челнов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 9

Семь лет назад в Набережных Челнах открылся частный английский детский сад Baby way. Сегодня это уже сеть коммерческих дошкольных заведений — три садика работают в автограде, еще один — по франшизе открылся в Улан-Удэ. Учредителем сети билингвальных детских образовательных центров является известный в городе молодежный активист, секретарь общественного совета «Росмолодежи» и координатор добровольческого центра «Волонтер» Антон Актуганов, а руководит сетью его жена Юлия. Рекомендациями по развитию аккаунта сети детсадов в «Инстаграм» в очередном выпуске спецпроекта «Реального времени» делятся опытные SMM-специалисты.



Детсады Актугановых

— Детский сад с особым подходом к каждому ребенку. У нас все просто — без пафоса, но с большой любовью, — так отзываются о своем детище супруги Юлия и Антон Актугановы.

Первых своих посетителей английский детский сад принял в сентябре 2013 года — за это время в автограде появились еще два филиала, а в 2018 году аналогичный детсад по франшизе заработал в столице Бурятии.

Предприниматели уверяют, что Baby way — не просто детсад, а образовательный центр. Его воспитанники от 1,5 до 7 лет в течение дня в игровой форме изучают английский, математику, грамоту, проходят творческие занятия и уроки с логопедом.



Учредитель сети детсадов — известный в Набережных Челнах молодой общественник, руководитель федерального проекта «Карта добра» и инициатор добровольческого центра «Волонтер» Антон Актуганов. На его счету несколько стартапов в челнинском бизнес-инкубаторе. Супруга активиста — Юлия — тоже известный общественный деятель, программный директор Всероссийского форума «Карта добра», преподает в институте компетенций «Ярче».

Учредитель сети детсадов — известный в Набережных Челнах молодой общественник, руководитель федерального проекта «Карта добра» и инициатор добровольческого центра «Волонтер» Антон Актуганов. Фото: instagram.com/aktuganof

Проект Baby way представлен в разных соцсетях. Аккаунт в «Инстаграм» был создан в 2015 году, за 5 лет на него подписались более 5,5 тысячи человек. Анализ аккаунта @sadik_babyway и рекомендации по его ведению сегодня представляют эксперты креативного SMM-агентства Social Lift, которое специализируется на маркетинге в социальных сетях, а клиентами являются федеральные компании различных отраслей экономики. Решения по развитию и продвижению аккаунта предлагают креативный директор агентства Анна Галушко, за плечами которой богатый опыт по проведению вебинаров и тренингов, и директор по сопровождению SMM-проектов Елена Куликова, на счету которой опыт руководства по реализации контент-стратегий для 40 крупных федеральных клиентов, они обе являются авторами школы SMM PUSH UP.



Внимание — актуальным подписчикам

На наш взгляд у профиля хорошо оформлены аватар и BIO. В описании присутствуют цифры, емкое перечисление основных преимуществ садика, основанное на «болях» целевой аудитории. Есть призыв перейти по ссылке, а также бонус «1 день бесплатно, пиши WhatsApp».

Архивы сторис. Стоит добавить обложки в едином стиле или использовать более крупные элементы. Контент соответствует основным трендам и дает всю необходимую информацию для принятия решения. Стоит задуматься над сокращением числа архивов, обычно просматриваются только первые 5-6. На данный момент основные архивы «о нас», «отзывы» находятся слишком далеко. Их нужно или обновить (в некоторых истории 52 недели назад) или объединить с другими существующими. Отметки. Из отметок видно, что основной пул подписчиков был набран при помощи проведения конкурсов и гивов. Стоит почистить эти записи, оставив только целевые и полезные для ваших клиентов. Контент. Сама лента приятная, соответствует тематике аккаунта. Сейчас весь контент в основном продающий или ситуативный.

Стоит разнообразить рубрики познавательным и обучающим контентом, дающим почву для принятия решения новой аудитории: советы, процесс обучения, интересные факты, методики, показывать воспитателей.

Рубрики можно выделить хештегами, а также можно добавлять рубрикатор на изображения, чтобы можно было легче ориентироваться в профиле и выбирать нужную информацию.

Хорошо, что добавляются локации, также стоит добавлять 5-6 хештегов — фирменный уникальный и несколько тематических, например хештег города или хештег рубрики.

Чтобы поднять активность

Для такого количества подписчиков вовлеченность очень низкая. Поэтому активность в профиле мы предлагаем поднимать разными способами:





Запуск таргетированной рекламы. Размещение у блогеров. Проведение конкурсов — как самостоятельных, так и с партнерами. Публикация вовлекающего контента с призывом комментировать пост. Работа с обратной связью, поощрение диалога. На данный момент бренд не вступает в диалог с подписчиками. Есть комментарии с благодарностью, на которые также стоит отвечать. Проведение прямых эфиров для привлечения новой аудитории и обсуждения часто задаваемых вопросов или насущных тем.

Успехов!