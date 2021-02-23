От спортсменок — с любовью

Спортсменки из столиц Татарстана и Башкортостана — о том, за что они ценят мужчин

Фото: личный архив Ирины Заряжко-Королевой

Сегодня, 23 февраля, по всей стране традиционно празднуют День защитника Отечества, все чаще отмечаемый как «мужской день». Мы собрали поздравления от именитых и обворожительных спортсменок двух республик — Татарстана и Башкортостана. Девушки рассказали нам, какие подарки подготовили для своих любимых и каким, по их мнению, должен быть настоящий мужчина.

Виктория Мазур: «Меня в мужчинах привлекают мозги»

Виктория Мазур, капитан баскетбольного клуба «Казаночка», вернулась в Казань после вояжа по столицам и в ближайшее зарубежье. Говорит, что на Казань у нее огромные планы:

Виктория Мазур в этот день поздравляет своего отчима Геннадия, а также весь мужской коллектив клуба, в котором выступает.

— В первую очередь я обязательно поздравлю своего отчима. У нас этот день выходной, мы с командой поздравим наших мужчин на следующий день: тренерский штаб, руководство, директора, начальника, пресс-атташе. Поскольку мы окружены большим количеством мужчин, планируем сделать им приятный сюрприз, накрыть праздничный стол, — поделилась планами Виктория.

Фото — личный архив Виктории Мазур

По мнению спортсменки, мужчина должен быть умным, целеустремленным, ведь с таким человеком любая девушка будет чувствовать себя принцессой.

— В любом человеке ценен ум. Если мужчина умен и целеустремлен, то это основной ключ к сердцу женщины. Меня в мужчинах привлекают мозги, больше, чем другие данные, — поделилась с «Реальным временем» Виктория. Что касается поступков, спортсменка выделяет отношение мужчины к ней.

Фото — личный архив Виктории Мазур.

— Ухаживания, цветы, подарки — все это, конечно, здорово, но когда мужчина готов прийти на помощь, в наше время это редкость. Они могут, к примеру, написать СМС: «Надеюсь, у тебя все получится». А если он ведет себя как настоящий мужчина, готов предложить помощь, утешить тебя... Ведь несмотря на то, что я спортсменка, в первую очередь я женщина. Поэтому и у меня бывают моменты, когда хочется просто кому-то поплакаться, с кем-то поговорить, чтобы меня успокоили. Если человек умеет выслушать, это немаловажно. Хоть и говорят, что многое нужно обсуждать «между нами, девочками», общение между мужчиной и женщиной очень ценно. В моем понимании основным фактором является готовность прийти на помощь, — пояснила Виктория.



Анастасия Киселева: «Пожелать хочется многого, но самое главное — это здоровье»

Капитан гандбольной команды «Уфа-Алиса» Анастасия Киселева поздравляет своего мужа Евгения с Днем защитника Отечества.

Фото: личный архив Анастасии Киселевой

— Каждая мечтает встретить настоящего мужчину, защитника, чтобы чувствовать себя в надежных руках. Могу ответить за себя: я встретила такого мужчину, — призналась Анастасия. — Хочу поздравить своего мужа с Днем защитника Отечества! Пожелать хочется многого, но главное — это здоровье.

Фото: личный архив Анастасии Киселевой

Анастасия говорит, что у ее супруга не самая легкая работа, но он никогда не опускает руки и всегда добивается своих целей.

— Я всегда учусь у него чему-то новому, ведь он мой пример. 23 февраля у меня будет игра, Женя обещал на ней присутствовать и поддержать меня, ну а вечером приготовлю праздничный ужин, — рассказала «Реальному времени» Анастасия.



Заряжко-Королева: «Наша любовь и уважение всегда с вами»

Ирина Королева Заряжко-Королева, центральная блокирующая казанского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» и сборной России, поздравляет всех мужчин с праздником 23 февраля. Но в первую очередь ее поздравления отправляются к мужу Алексею.

— Поздравляю всех мужчин с 23 февраля! Ценю в вас такие качества, как чувство юмора, уверенность, ум, ответственность и понимание, и очень рада, что все это свойственно моему мужу. Мы всегда замечаем и ценим вашу заботу и внимательность к нам. Желаю терпения и силы в каждом дне, а наша любовь и уважение всегда с вами! — шлет свой теплый привет Ирина.

Фото — личный архив Ирины Заряжко-Королевой

В своем муже Ирина ценит заботу и внимание. Именно этими качествами он и покорил ее.

— Во время игр он меня ограничивает от всех забот, чтобы мысли были только об игре и подготовке к ней. У меня нет слов, как я ему благодарна за это, — признается она.

Фото — личный архив Ирины Заряжко-Королевой

Анна Пругова: «В мужчинах ценю искренность и ответственность»

Анна Пругова, вратарь женской хоккейной команды «Агидель» и сборной России, тоже поздравляет мужскую часть России с праздником.

27-летняя уроженка Хабаровска обращается к сильному полу:

— Дорогие мужчины, поздравляю вас с праздником! С 23 февраля! Желаю вам быть настоящими воинами в работе, в бизнесе и профессиональной деятельности. И главное, будьте всегда настоящими защитниками для своих семей!

Подарки Анна выбирает внимательно и тщательно. И это не пена для бритья и не носки!

— Подарки в этот праздник символические, но я не ограничиваюсь носками и пеной для бритья. Стараюсь подарить что-то полезное, но и не слишком дорогое. В мужчинах ценю два качества: искренность и ответственность за свои поступки, — говорит «Реальному времени» Анна.



К большому сожалению поклонников Анны Пруговой, ее сердце уже занято. Отвечая на вопрос, как должен выглядеть настоящий мужчина, она отвечает: «Это мой парень!»



Шкляр: «Поступки — это мелочи, из которых складывается целостный образ мужчины»

Карина Шкляр, мастер спорта по прыжкам в воду, спортсменка СК «Синтез» и бронзовый призер Универсиады, поздравляет своего парня Артема.



— Дорогие мужчины! Поздравляю вас с вашим замечательным днем — Днем защитника Отечества! Особенно хочу отметить своего спутника жизни — Артема. Спасибо тебе за необычайное терпение и любовь, которую ты даришь мне каждый день. Пусть все твои мечты осуществятся, а желания сбудутся. Не бросай свое любимое дело и обязательно совершенствуйся! Пусть в этом году мы не смогли вылететь на отдых, но я уверена, мы еще побываем во многих странах и посетим удивительные места вместе. Я тебя люблю, — говорит со страниц нашего издания Карина.

По словам Карины, Артем покорил ее своим поведением, трепетным отношением и поступками.

