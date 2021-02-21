День в истории: краеугольный камень Кул Шарифа, тайна молекулы ДНК, День родного языка

Чем примечательна дата 21 февраля

Фото: Михаил Козловский

21 февраля — международный день родного языка. Свой профессиональный праздник отмечают экскурсоводы по всему миру. В этот день на свет появились российский император Петр III Федорович, русский художник и скульптор Федор Толстой, русский и советский живописец Петр Кончаловский, британский актер Алан Рикман, лидер группы “Любэ” Николай Расторгуев. Об интересных годовщинах 21 февраля — в обзоре “Реального времени”.

Закладка мечети Кул Шариф и первое прослушивание гимна Татарстана

21 февраля 1996 года на территории бывшего Юнкерского училища торжественно заложили памятный знак на месте будущей мечети Кул Шариф. Указ о ее строительстве Минтимер Шаймиев подписал 13 ноября 1995 года: «В целях сохранения исторической преемственности воссоздать здание мечети Кул Шариф…». Текст этого указа и был размещен на камне.

Фото: Михаил Козловский

21 февраля 2013 года состоялось первое прослушивание Государственного гимна Татарстана в ГБКЗ им.Сайдашева. Окончательный текст гимна основан на стихотворении «Туган ягым» («Родной край») Рамазана Байтимерова, которое он написал в 1970-х годах. Стихи Байтимерова вдохновили в своё время композитора Рустема Яхина на сочинение песни, мелодия которой стала в 1993 году государственным гимном Татарстана.



Первый международный кинофестиваль, создание агентства печати “Новости”

В 1935 году состоялся первый международный кинематографический смотр в СССР — конечно же, в Москве. Это второй после Венецианского фестиваля (1932 год) старейший киноконкурс в мире. Кинофестиваль прошел в Москве. В нем участвовали 9 стран: Великобритания, Венгрия, Италия, Китай, Польша, СССР, США, Франция и Чехословакия.

Фото: culture.ru

21 февраля 1961 года на базе Советского информбюро было создано агентство печати «Новости» (АПН). Учредителями его стали Союз журналистов СССР, Союз писателей СССР, Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами и общество «Знание». В 2013 году имущественные права этого советского агентства «перешли по наследству» МИА «Россия сегодня».



В 1995 году Россия и Беларусь на десять лет подписали первый «Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве».

Разгадка тайны молекулы ДНК

21 февраля 1953 года Джеймс Уотсон додумался, как соединяются «кирпичики» в молекуле ДНК. «Мы разгадали тайну жизни!» — эту фразу произнес Фрэнсис Крик, его напарник и коллега по Нобелевской премии, в баре, где ученые праздновали открытие.

Фото: wikipedia.org

Конечно же, за один день структуру молекулы не разгадать, и к этому дню ученые шли очень долго. Уже было понятно, что «молекула жизни» спиральная, что она состоит из четырех видов структурных элементов — своеобразных «кирпичиков». Несколько научных групп по всему миру наперегонки пытались составить полную формулу и понять, как происходит соединение этих «кирпичиков». Но только Уотсон понял, что аденин из одной цепочки соединяется только с тимином из другой, а цитозин — только с гуанином. И в этом — ключ к тому, как может молекула ДНК делиться строго пополам и образовывать две копии с одной и той же генетической информацией.

Теперь это знает любой мало-мальски прилежный десятиклассник, а тогда, 21 февраля 1953, это озарение великого биолога стало ключом к разгадке всей современной генетики.



День родного языка и день экскурсовода

Международный день родного языка (International Mother Language Day) ЮНЕСКО учредила 17 ноября 1999 года. И вот уже 21 год, с 2000, 21 февраля каждый год во всем мире его отмечают. Таким образом ЮНЕСКО пытается акцентировать внимание на том, что нужно сохранять культурное и языковое разнообразие на планете. Дату 21 февраля выбрали в знак памяти событий, происшедших 21 февраля 1952 года в Бангладеш. В тот день студенты в Дакке вышли на демонстрацию, чтобы привлечь внимание к проблемам языка бенгали — они требовали признать его одним из государственных языков. Власти Дакки долго думать не стали, натравили на демонстрацию полицейских — и от их пуль погибли несколько демонстрантов.



Фото: ykt.ru

Празднуют День родного языка в разных странах примерно одинаково: проводят всяческие тематические мероприятия. Особенный упор ЮНЕСКО рекомендует делать на языках, находящихся на грани исчезновения.

21 февраля в фонтанах в честь своего Всемирного дня могут смело купаться экскурсоводы. Всемирный день экскурсоводов учредили, собственно, сами экскурсоводы — их Всемирная ассоциация решила, что пора бы и информировать широкую общественность о том, как важна работа гида. Ведь еще в середине прошлого века профессии экскурсовода как таковой не было — «по городу» туристов водили филологи, учителя истории, студенты-гуманитарии и прочие убежденные краеведы. И только в 1970-х требования к профессионализму гидов стали включать наличие специальной подготовки.

