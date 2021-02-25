«Сегодня выработка бензинов и дизеля для компаний убыточна»

В России и в Татарстане вновь дорожает топливо, нефтяные компании жалуются на убыточность

Фото: Ринат Назметдинов

Тенденция к росту цен на топливо в России вслед за январским повышением продолжилась и в феврале, выяснила аналитическая служба «Реальное время». Причем в этот раз подорожал и газ — более, чем на рубль. Производство бензинов стало убыточно, сообщают участники рынка, а налоговая нагрузка испытывает на прочность нефтегазовый комплекс. Подробности — в нашем материале.

Бензин и дизель дорожают

Розничные цены на топливо снова (после январского роста) поднялись. По данным исследования «Реального времени», средние цены бензинов АИ-92 и АИ-95 в городах Поволжья подорожали на 29 и 20 копеек соответственно.

Максимальные цены на 92-ой наблюдаются в Чебоксарах (43,92 руб/л) и Уфе (43,60 руб/л). Дороже всего передвигаться на 95-ом в Йошкар-Оле (47,03 руб/л) и столице Чувашской Республике (47,01 руб/л).

Топливо в этом году дорожало уже несколько раз, во всех субъектах Поволжья. К праздникам АЗС Республики Татарстан обновили исторические максимумы.

В Казани за литр 92-ого теперь необходимо отдать в среднем 43,1 рубля, а за тот же объем 95-ого — 46,52.

Динамика цен на топливо в Поволжье, февраль 2021 года



Топливо 16.02.2015 25.01.2016 30.01.2017 27.01.2018 28.01.2019 30.01.2020 28.02.2020 01.02.2021 20.02.2021 Прирост за год в руб. Прирост за год в % Максимальные цены 92 32,24 33,89 36,00 37,95 41,45 42,61 42,61 43,67 43,92 1,31 3,1% 95 35,22 37,01 38,75 41,01 44,63 45,44 45,44 46,90 47,03 1,59 3,5% ДТ 34,62 35,60 38,57 41,77 48,05 48,07 48,07 48,33 48,43 0,37 0,8% 98 37,58 39,67 42,19 47,70 51,20 52,37 52,37 53,40 54,20 1,83 3,5% газ 17,05 17,00 18,58 19,00 23,00 21,90 21,90 24,70 26,30 4,40 20,1%

























Средние цены 92 31,22 32,69 35,24 37,54 40,92 41,95 41,95 43,03 43,32 1,37 3,3% 95 34,43 35,96 38,25 40,54 43,82 44,76 44,76 46,45 46,65 1,89 4,2% ДТ 33,62 34,78 37,45 40,71 46,36 47,02 47,02 48,00 48,06 1,04 2,2% 98 37,24 38,83 41,66 46,17 49,25 50,56 50,56 52,98 53,25 2,70 5,3% газ 15,91 15,82 17,89 18,23 21,54 21,44 21,44 23,60 25,29 3,85 18,0%

Автолюбители же, которые передвигаются на сжиженном углеродном газе, теперь «накинут» сверху к предыдущей цене 1,69 рубля в среднем (25,29 руб./л в Поволжье). В Казани газ подорожал в среднем на 1 рубля 25 копеек.

Так в сравнении с концом февраля 2020-ого года газ показал максимальный рост среди всех видов топлива в Поволжье и вырос на 18% с 21,44 до 25,29 рублей за литр. АИ-92 за год вырос на 3,3%, а 95-ый на 4,3%, что в принципе в пределах инфляции. Литр зимнего дизеля изменился меньшего всего (+2,2%).

Средневзвешенные цены нефтепродуктов и СУГ на местах производства в целом по России

Топливо 24.12.2020 20.01.2021 28.01.2021 20.02.2021 Прирост за месяц Бенз Регуляр-92 47 616 52 920 51 778 52 900 0,0% Бенз Премиум-95 49 078 53 619 52 456 54 046 0,8% Дт зимн 48 872 48 783 49 128 50 155 2,8% СУГ 22 965 29 141 30 005 33 821 16,1%

«Нефть проще партнерам продавать за границу»



В России с начала 2019 года в сфере налогообложения нефтепереработки действует демпфирующий механизм, препятствующий скачкам цен на АЗС как вверх, так и вниз и удерживающий их на стабильном уровне. Однако высокий уровень налоговой нагрузки, регуляторные механизмы экспорта вносят вынуждают нефтяников бороться за свой бизнес.

Начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов ПАО «Татнефть» Владимир Карпов напомнил, что цены на нефтепродукты заморозили еще в 2018 году. Позднее цены на АЗС допустили к росту на величину, не превышающую инфляцию. В 2018-2019 годах рост топлива не превысил последнюю.

— В прошлом году выработка 92-ого бензина была также убыточна, и в некоторые месяцы убыток достигал минус 6-7 тысяч рублей с тонны. Переработка в апреле-мае и в сентябре-октябре приносила «минус». Мы, нефтяники, платим налоги с нефти, далее за переработку. Маленькие заводы не выдерживают такие режимы. Да и большие заводы начали ограничивать выработку. Из-за этого и капитализация компаний рухнула. Сегодня выработка бензинов и дизеля для компаний убыточна. Наша компания (Татнефть) перерабатывает тонну в тонну, несмотря ни на что. Мы строили ТАНЕКО, вложили очень большие объемы денег в нефтепереработку. Нефть проще партнерам продавать за границу. Видим настроение работать на внешний рынок, поэтому есть и политическая шумиха. Есть четкое указание, что бензина «столько-то сюда», а бензин сегодня «сюда» в убыток, — сетует Карпов.

По его словам, сегодня нефтяные компании России вступили в первую полосу ОПЕК+, остановили часть месторождений, которые называют нерентабельными. Рассматривается вопрос о том, чтобы убрать льготы на выработанных месторождениях, а также на трудноизвлекаемую и высоковязкую нефть.

— Что значит остановить высоковязкое месторождение? Это значит заморозить несколько сотен миллиардов. Назад не вернешь. Сама по себе технология добычи высоковязкой нефти очень технологически сложная. Надо обратить внимание то, что что уже сделано. У нас компания сегодня располагает фондом скважин в несколько десятков тысяч. Если мы их остановим. Каждая скважина стоит 70-100 млн рублей. Если мы остановили, нам нужно поднимать установку. Это огромные затраты. Если не разбираешь — все гниет, — добавил Карпов.

В данный момент на ТАНЕКО компания достигла высокой глубины нефтепереработки — мазутов уже нет, остался только кокс, но и по нему сейчас решается вопрос дальнейшей переработки. Компания не грузит нефтепродукты на экспорт, все усваивается на внутреннем рынке, заверил Карпов. При этом он считает, что дизельного топлива в России в избытке, поэтому половину страна могла бы экспортировать, «а бензинов у нас сегодня не хватает, компания за бензин сегодня получает минус 5 тыс. рублей (с тонны)".

Карпов считает, что дизельного топлива в России в избытке, поэтому половину страна могла бы экспортировать, «а бензинов у нас сегодня не хватает». Фото: Ринат Назметдинов

— Правительству необходимо внимательно посмотреть на налогообложение нефтепереработки, нефтяной отрасли в целом, — считает глава управления по реализации нефти и нефтепродуктов Татнефти, — Нужны взвешенные решения. Сегодня налоги есть, а прибыли у предприятий нет. Налоговая составляющая не у нас в кармане. Такая же ситуация в Норвегии, когда почти все забирает государство. Посмотреть на ту же бензоколонку, — это ужас. Есть ряд компаний, которые пошли в газохимию. Нефтепродукты сейчас присутствуют во многих товарах, в том числе в тканях, обивке автомобилей. И рост цен по этим товарам гораздо выше уровня инфляции.

Оптовые цены на бензин почти не росли

При этом, например, на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже последний месяц цены, за исключением зимнего дизеля и газа практически не изменились.

Дизельное топливо поднялось на 2,8% с 48,7 тыс.руб. за тонну до 50 тыс.руб. за тонну. Газ же существенно (на 16%) подтянулся с 29 тыс до 33,8 тысяч рублей.

По оценкам некоторых экспертов, причина роста розничных цен на топливо зависит от ситуаций в регионах. Возможно, где-то есть проблемы с НПЗ, считают они.